Враг атаковал Шостку ракетой и БПЛА: погибла женщина, есть раненые. ФОТО
Этой ночью войска РФ атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады в Сумской области с помощью беспилотников и ракеты.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг прицельно обстреливал дома, где проживают мирные жители. В результате атаки в жилом секторе возникли масштабные пожары", - говорится в сообщении.
Есть жертва
К сожалению, от отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Еще двое людей обратились к медикам за помощью.
Остальных жителей домов вовремя эвакуировали.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Андрій Лавриненко
