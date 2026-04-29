Враг атаковал Шостку ракетой и БПЛА: погибла женщина, есть раненые. ФОТО

Этой ночью войска РФ атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады в Сумской области с помощью беспилотников и ракеты.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг прицельно обстреливал дома, где проживают мирные жители. В результате атаки в жилом секторе возникли масштабные пожары", - говорится в сообщении.

Есть жертва

К сожалению, от отравления угарным газом погибла 60-летняя жительница одного из домов. Еще двое людей обратились к медикам за помощью.

Остальных жителей домов вовремя эвакуировали.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.