Ворог атакував Шостку ракетою та БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
Цієї ночі війська РФ атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади на Сумщині безпілотниками та ракетою.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Прицільно ворог бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі", - йдеться у повідомленні.
Є жертва
На жаль, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу.
Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними ДСНС, в м. Шостка влучання зафіксовано на 3 локаціях.
Під ударом опинився житловий сектор. Виникли пожежі.
