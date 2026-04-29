Ворог атакував Шостку ракетою та БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Цієї ночі війська РФ атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади на Сумщині безпілотниками та ракетою.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Прицільно ворог бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі", - йдеться у повідомленні.

Є жертва

На жаль, через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу.

Інших мешканців будинків вчасно евакуювали.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, в м. Шостка влучання зафіксовано на 3 локаціях.

Під ударом опинився житловий сектор. Виникли пожежі.









