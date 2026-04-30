Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині: шестеро постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 30 квітня, російські війська завдали ударів по цивільних транспортних засобах у Сумській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, зазначається, що по допомогу до медиків звернулися шестеро цивільних.
Середино-Будська громада
- У Середино-Будській громаді внаслідок ранкової атаки ворожого дрона по автобусу водій та одна пасажирка отримали медичну допомогу. Лікуються амбулаторно.
- Ще троє чоловіків постраждали внаслідок російського удару по мотоциклу в цій же громаді. Їм надали необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
Великописарівська громада
У Великописарівській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждав чоловік – йому надають необхідну допомогу. Ушкодження не важкі.
Евакуація
"Російські дрони продовжують прицільно атакувати цивільний транспорт на прикордонні. Пересування цими територіями вкрай небезпечне. Закликаю жителів не зволікати з евакуацією – це питання безпеки і життя", - наголосив Григоров.
