Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині: шестеро постраждалих. ФОТО

Сьогодні, 30 квітня, російські війська завдали ударів по цивільних транспортних засобах у Сумській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що по допомогу до медиків звернулися шестеро цивільних.

Середино-Будська громада

У Середино-Будській громаді внаслідок ранкової атаки ворожого дрона по автобусу водій та одна пасажирка отримали медичну допомогу. Лікуються амбулаторно.

Ще троє чоловіків постраждали внаслідок російського удару по мотоциклу в цій же громаді. Їм надали необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Великописарівська громада

У Великописарівській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждав чоловік – йому надають необхідну допомогу. Ушкодження не важкі.

Евакуація

"Російські дрони продовжують прицільно атакувати цивільний транспорт на прикордонні. Пересування цими територіями вкрай небезпечне. Закликаю жителів не зволікати з евакуацією – це питання безпеки і життя", - наголосив Григоров.