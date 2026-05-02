Ворожі удари по Сумщині: одна людина загинула, шестеро поранених, серед них діти (доповнено)

На Сумщині через ворожі обстріли є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждали чотири жінки

Внаслідок мінометного обстрілу у Середино-Будській громаді постраждали дві жінки. Ще одна – внаслідок атаки БпЛА у Білопільській громаді.

"Двом постраждалим медики надали необхідну допомогу, вони лікуються амбулаторно. 69-річна жінка дістала важче поранення. Зараз вона під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.

Також у Шосткинській громаді поранення дістала місцева мешканка. За попередньою інформацією, жінка натрапила на вибухонебезпечний предмет. Її обстежують медики.

Загинув чоловік

Крім того, в Краснопільській громаді під час робіт у полі загинув 45-річний чоловік.

"Чоловік натрапив на ворожий дрон. Отримані травми виявилися несумісними з життям", - повідомив Григоров.

Доповнена інформація

Згодом Григоров повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників у Сумській громаді постраждали двоє дітей 10 та 11 років.

"Хлопчики 10 та 11 років перебували на вулиці тоді, коли ворог атакував місто, та отримали травми під час збиття російських безпілотників. Наразі вони в лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, травми не важкі", - сказано в повідомленні.

