Вражеский дрон атаковал полицейскую машину в Белополье: двое правоохранителей тяжело ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области вражеский дрон атаковал полицейский автомобиль, двое правоохранителей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Детали

Как отмечается, в городе Белополье вражеский беспилотник, вероятно типа FPV, атаковал служебный автомобиль полиции.

Последствия

В результате удара двое правоохранителей получили тяжелые ранения. Транспортное средство уничтожено. Раненые эвакуированы и переданы медикам, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

полицейская машина после удара дрона Белополье
"Полицейские остаются с жителями приграничных общин, несмотря на постоянные угрозы, выполняя свои обязанности там, где это необходимо", - отмечают в Нацполиции.

Нацполиция (16867) Сумская область (4135) Сумский район (586) Белополье (33)
