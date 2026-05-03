Вражеский дрон атаковал полицейскую машину в Белополье: двое правоохранителей тяжело ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области вражеский дрон атаковал полицейский автомобиль, двое правоохранителей получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Детали

Как отмечается, в городе Белополье вражеский беспилотник, вероятно типа FPV, атаковал служебный автомобиль полиции.

Последствия

В результате удара двое правоохранителей получили тяжелые ранения. Транспортное средство уничтожено. Раненые эвакуированы и переданы медикам, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.







"Полицейские остаются с жителями приграничных общин, несмотря на постоянные угрозы, выполняя свои обязанности там, где это необходимо", - отмечают в Нацполиции.

