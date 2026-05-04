Авиаудар по Шостке: повреждено здание исполкома, учебное заведение, трое пострадавших (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 4 мая российские захватчики нанесли очередной авиаудар по Шосткинской территориальной громаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николай Нога.

Повреждены помещения исполкома Шосткинского городского совета, внешкольного учебного заведения, 6 жилых домов, легковые автомобили.

"Есть пострадавшие, информация уточняется.

Работают аварийно-спасательные бригады. Ущерб и потери уточняются", - отметил Нога.

Обновление

Впоследствии Нога сообщил, что в результате ударов ранения получили три женщины - прохожая и жители соседних домов.

