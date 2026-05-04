1 202 0
Авиаудар по Шостке: повреждено здание исполкома, учебное заведение, трое пострадавших (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 4 мая российские захватчики нанесли очередной авиаудар по Шосткинской территориальной громаде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николай Нога.
Повреждены помещения исполкома Шосткинского городского совета, внешкольного учебного заведения, 6 жилых домов, легковые автомобили.
"Есть пострадавшие, информация уточняется.
Работают аварийно-спасательные бригады. Ущерб и потери уточняются", - отметил Нога.
Обновление
Впоследствии Нога сообщил, что в результате ударов ранения получили три женщины - прохожая и жители соседних домов.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль