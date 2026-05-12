Ворожий БпЛА атакував автомобіль поліції на Сумщині: транспорт знищено вогнем. ФОТОрепортаж
У Сумській області безпілотник росіян атакував службовий автомобіль поліції, поліцейські не постраждали, транспорт знищено.
Про це повідомили у поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, сьогодні ввечері у місті Путивль Конотопського району ворожий БпЛА завдав удару по службовому автомобілю "Renault Duster", у якому пересувався наряд групи реагування патрульної поліції.
Поліцейські не постраждали
Повідомляється, що внаслідок атаки службовий автомобіль знищено вогнем. Поліцейські встигли вчасно покинути автомобіль.
Наслідки удару
