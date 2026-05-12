РФ готує новий масований удар, зафіксовано активність стратегічної авіації, - Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти проводять активні маневри на своїх аеродромах та переміщують авіацію на дальні рубежі, що може свідчити про підготовку до чергового масованого обстрілу України.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Які ознаки?

"Було багато повідомлень, вони з'являються недарма. Тому що є у нас відповідна розвідка, дані від партнерів, є власні сили розвідки, тому фіксується передислокація тактичної авіації, так звана їхня активність на аеродромах базування", - зазначив Ігнат.

За словами Ігната, ворог періодично переміщує літаки на віддалені летовища, намагаючись убезпечити техніку від можливих атак. Окрім того, останніми днями спостерігається активність саме на аеродромах стратегічної авіації, де зазвичай відбувається спорядження бортів перед вильотом на завдання.

"Тому не виключено, що найближчим часом це може статися будь-коли. Водночас ми не можемо точно сказати, коли саме противник завдасть удару. Якби ми знали, що це буде сьогодні, про це повідомили б офіційні особи. Але ми маємо бути готові завжди", - наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що Сили оборони уважно відстежують кожен крок противника, він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Удари по Україні 12 травня

У ніч проти 12 травня, після завершення триденного режиму тиші 9-11 травня, Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Повітряну тривогу оголошували в низці областей і в Києві. Під ударами були Київ, Київщина, Харківщина, Житомир, Миколаїв, залізниця в Дніпрі.

