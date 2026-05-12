УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12370 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
2 975 13

РФ готує новий масований удар, зафіксовано активність стратегічної авіації, - Повітряні сили

Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 53 дрони

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти проводять активні маневри на своїх аеродромах та переміщують авіацію на дальні рубежі, що може свідчити про підготовку до чергового масованого обстрілу України.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які ознаки?

"Було багато повідомлень, вони з'являються недарма. Тому що є у нас відповідна розвідка, дані від партнерів, є власні сили розвідки, тому фіксується передислокація тактичної авіації, так звана їхня активність на аеродромах базування", - зазначив Ігнат.

За словами Ігната, ворог періодично переміщує літаки на віддалені летовища, намагаючись убезпечити техніку від можливих атак. Окрім того, останніми днями спостерігається активність саме на аеродромах стратегічної авіації, де зазвичай відбувається спорядження бортів перед вильотом на завдання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не має наміру завершувати війну, ми готуємось до нових атак, - Зеленський

"Тому не виключено, що найближчим часом це може статися будь-коли. Водночас ми не можемо точно сказати, коли саме противник завдасть удару. Якби ми знали, що це буде сьогодні, про це повідомили б офіційні особи. Але ми маємо бути готові завжди", - наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що Сили оборони уважно відстежують кожен крок противника, він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Удари по Україні 12 травня

  • У ніч проти 12 травня, після завершення триденного режиму тиші 9-11 травня, Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Повітряну тривогу оголошували в низці областей і в Києві. Під ударами були Київ, Київщина, Харківщина, Житомир, Миколаїв, залізниця в Дніпрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині російський дрон поранив 13-річного хлопчика

Автор: 

обстріл (33938) Повітряні сили (3402) Ігнат Юрій (857)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Звісно, готує ... бо ЦАР збирається чкурнути до Румунії!
показати весь коментар
12.05.2026 23:30 Відповісти
+8
Президент підпише указ і не буде обстрілів.Вірю в президента!
показати весь коментар
12.05.2026 23:34 Відповісти
+5
Я не здивуюсь, якщо массований удар по Україні буде під час візиту Трампа до Китаю, куди х***а, не запросили. Типу покажуть свою "велич", черговими знищенними будинками, дитсадками...
показати весь коментар
12.05.2026 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в цей час нервово зарухалися двушки..
показати весь коментар
12.05.2026 23:26 Відповісти
чогоб це їм енрвуввати ?
показати весь коментар
12.05.2026 23:31 Відповісти
мєндєлі проти міндічєй.
Якась заваруха ))) нерви нерви..
показати весь коментар
12.05.2026 23:33 Відповісти
Звісно, готує ... бо ЦАР збирається чкурнути до Румунії!
показати весь коментар
12.05.2026 23:30 Відповісти
А вова в Україні ?
Чи міндічує КЕШ по банкам європи і аравійського півостріва
показати весь коментар
12.05.2026 23:32 Відповісти
Президент підпише указ і не буде обстрілів.Вірю в президента!
показати весь коментар
12.05.2026 23:34 Відповісти
Ну все, після симетричної української відповіді по чотирьом резервуарам з нафтою їм кінець.
показати весь коментар
12.05.2026 23:35 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо массований удар по Україні буде під час візиту Трампа до Китаю, куди х***а, не запросили. Типу покажуть свою "велич", черговими знищенними будинками, дитсадками...
показати весь коментар
12.05.2026 23:36 Відповісти
""Тому не виключено, що найближчим часом це може статися будь-коли."

Чому цей мудак не на фронті, на першій лінії?
показати весь коментар
13.05.2026 00:08 Відповісти
Так давайте нашою балістикою накриємо аеродроми.... Що, нема? Дзвонили Шпілерману?
показати весь коментар
13.05.2026 00:09 Відповісти
героїчно перенеси удар з 09.05 на 19.05. Який смисл був у цьому, крім дати відсвяткувати в кремлі??
показати весь коментар
13.05.2026 01:54 Відповісти
Сенс в підтверджені всіх домовленостей підкилимних, аби підтвердити вкотре, що і між ким завжди є непорушним!
показати весь коментар
13.05.2026 09:24 Відповісти
 
 