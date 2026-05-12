РФ готовит новый массированный удар, зафиксирована активность стратегической авиации, - Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят активные маневры на своих аэродромах и перемещают авиацию на дальние рубежи, что может свидетельствовать о подготовке к очередному массированному обстрелу Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телевидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какие признаки?

"Было много сообщений, они появляются не зря. Потому что у нас есть соответствующая разведка, данные от партнеров, есть собственные силы разведки, поэтому фиксируется передислокация тактической авиации, так называемая их активность на аэродромах базирования", — отметил Игнат.

По словам Игната, враг периодически перемещает самолеты на удаленные аэродромы, пытаясь обезопасить технику от возможных атак. Кроме того, в последние дни наблюдается активность именно на аэродромах стратегической авиации, где обычно происходит снаряжение самолетов перед вылетом на задание.

"Поэтому не исключено, что в ближайшее время это может произойти в любой момент. В то же время мы не можем точно сказать, когда именно противник нанесет удар. Если бы мы знали, что это будет сегодня, об этом сообщили бы официальные лица. Но мы должны быть готовы всегда", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что Силы обороны внимательно отслеживают каждый шаг противника, он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Удары по Украине 12 мая

В ночь на 12 мая, после завершения трехдневного режима тишины 9-11 мая, Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Воздушную тревогу объявляли в ряде областей и в Киеве. Под ударами оказались Киев, Киевская область, Харьковская область, Житомир, Николаев, железная дорога в Днепре.

