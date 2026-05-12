РФ готовит новый массированный удар, зафиксирована активность стратегической авиации, - Воздушные силы

Ночная атака БПЛА на Украину: ПВО уничтожила 53 дрона

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят активные маневры на своих аэродромах и перемещают авиацию на дальние рубежи, что может свидетельствовать о подготовке к очередному массированному обстрелу Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телевидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какие признаки?

"Было много сообщений, они появляются не зря. Потому что у нас есть соответствующая разведка, данные от партнеров, есть собственные силы разведки, поэтому фиксируется передислокация тактической авиации, так называемая их активность на аэродромах базирования", — отметил Игнат.

По словам Игната, враг периодически перемещает самолеты на удаленные аэродромы, пытаясь обезопасить технику от возможных атак. Кроме того, в последние дни наблюдается активность именно на аэродромах стратегической авиации, где обычно происходит снаряжение самолетов перед вылетом на задание.

"Поэтому не исключено, что в ближайшее время это может произойти в любой момент. В то же время мы не можем точно сказать, когда именно противник нанесет удар. Если бы мы знали, что это будет сегодня, об этом сообщили бы официальные лица. Но мы должны быть готовы всегда", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что Силы обороны внимательно отслеживают каждый шаг противника, он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Удары по Украине 12 мая

  • В ночь на 12 мая, после завершения трехдневного режима тишины 9-11 мая, Россия атаковала Украину ударными БПЛА. Воздушную тревогу объявляли в ряде областей и в Киеве. Под ударами оказались Киев, Киевская область, Харьковская область, Житомир, Николаев, железная дорога в Днепре.

Топ комментарии
А в цей час нервово зарухалися двушки..
показать весь комментарий
12.05.2026 23:26 Ответить
чогоб це їм енрвуввати ?
показать весь комментарий
12.05.2026 23:31 Ответить
мєндєлі проти міндічєй.
Якась заваруха ))) нерви нерви..
показать весь комментарий
12.05.2026 23:33 Ответить
Звісно, готує ... бо ЦАР збирається чкурнути до Румунії!
показать весь комментарий
12.05.2026 23:30 Ответить
А вова в Україні ?
Чи міндічує КЕШ по банкам європи і аравійського півостріва
показать весь комментарий
12.05.2026 23:32 Ответить
Президент підпише указ і не буде обстрілів.Вірю в президента!
показать весь комментарий
12.05.2026 23:34 Ответить
Ну все, після симетричної української відповіді по чотирьом резервуарам з нафтою їм кінець.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:35 Ответить
Я не здивуюсь, якщо массований удар по Україні буде під час візиту Трампа до Китаю, куди х***а, не запросили. Типу покажуть свою "велич", черговими знищенними будинками, дитсадками...
показать весь комментарий
12.05.2026 23:36 Ответить
""Тому не виключено, що найближчим часом це може статися будь-коли."

Чому цей мудак не на фронті, на першій лінії?
показать весь комментарий
13.05.2026 00:08 Ответить
Так давайте нашою балістикою накриємо аеродроми.... Що, нема? Дзвонили Шпілерману?
показать весь комментарий
13.05.2026 00:09 Ответить
 
 