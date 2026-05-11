Россия не намерена заканчивать войну, мы готовимся к новым атакам, — Зеленский

Украина готовится к новым атакам со стороны РФ.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина готовится к новым атакам РФ

"Сегодня на фронте не было тишины – велись боевые действия. Мы все это зафиксировали. Безусловно, видим и то, что Россия не намерена эту войну завершить. Мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о готовности Путина к встречам: Мы его немного подтолкнули, нужно находить формат

Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Читайте также: На фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается, - Зеленский