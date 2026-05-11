Россия не намерена заканчивать войну, мы готовимся к новым атакам, — Зеленский
Украина готовится к новым атакам со стороны РФ.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на фронте не было тишины – велись боевые действия. Мы все это зафиксировали. Безусловно, видим и то, что Россия не намерена эту войну завершить. Мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное", – сказал Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
- Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
а, що про 1000 полонених?
Бо жодні його дії не привели хоч до якогось перемир'я,не має ніякої стратегії закінчення війни і готовий воювати з бункера ще 2-3 роки і хто зна з яким результатом.
Американська компанія Chromatic 3D Materials вперше успішно випробувала друкований на 3D-принтері твердий ракетний паливний заряд. Під час тестів на полігоні в Алабамі зразок витримав тиск у камері згоряння приблизно 124 атмосфери без руйнування структури. Це досягнення наближає появу ракетних двигунів нового покоління - гнучкіших, швидших у виробництві та безпечніше, ніж класичні твердопаливні. Більше того, тепер в одному ракетному двигуні теоретично можна надрукувати різні типи палива, щоб змінювати потяг залежно від етапу польоту.
Про перемир'я з 6 травня та обмін 1000 на 1000 Оманський зробив вигляд що забув.
