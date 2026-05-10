На фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается, - Зеленский

Несмотря на объявленное прекращение огня, на фронте сохраняется высокая активность противника - за вчерашние и сегодняшние сутки было зафиксировано уже более 150 штурмовых действий российских оккупантов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Штурмовая активность врага на фронте

"Приятно, что на данный момент, за сегодня не было массированных атак - ракетных ударов, авиационных. Но в прифронтовых районах, в общинах вблизи фронта покоя не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были удары дронов различных типов на фронте", - сказал глава государства.

Как рассказал президент, "за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе".

"То есть на фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно", - подчеркнул Зеленский.

Украина будет реагировать зеркально

Президент отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

"В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полномасштабной войне - наши санкции за это будут немедленными и ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение - мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно", - заявил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Прекращение огня

29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "деньпобеды", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования "дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

