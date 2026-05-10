Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
1 116 22

На фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается, - Зеленский

Зеленський

Несмотря на объявленное прекращение огня, на фронте сохраняется высокая активность противника - за вчерашние и сегодняшние сутки было зафиксировано уже более 150 штурмовых действий российских оккупантов. 

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Штурмовая активность врага на фронте

"Приятно, что на данный момент, за сегодня не было массированных атак - ракетных ударов, авиационных. Но в прифронтовых районах, в общинах вблизи фронта покоя не было. Россияне продолжают свою штурмовую активность на тех направлениях, которые для них ключевые. Есть обстрелы, были удары дронов различных типов на фронте", - сказал глава государства.

Как рассказал президент, "за вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе". 

"То есть на фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно", - подчеркнул Зеленский.

Украина будет реагировать зеркально

Президент отметил, что вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

"В дальнейшем мы будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полномасштабной войне - наши санкции за это будут немедленными и ощутимыми. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение - мы это показали своей дальнобойностью. Украина в этом отношении ведет себя всегда четко и честно", - заявил глава государства.

Что предшествовало

  • Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.
  • Советник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.

Прекращение огня

  • 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "деньпобеды", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования "дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • 7 мая в России заявили, что приостановят боевые действия с 8 по 10 мая в "связи с перемирием" по случаю 9 мая. Однако если Украина нанесет удары по регионам или на линии соприкосновения, последует "абсолютный ответ".

Автор: 

Топ комментарии
+15
Путін без параду мабуть би здох, може навіть буквально. Но ти врятував його, зелена твоя морда.
10.05.2026 19:11 Ответить
+10
Вова, а ти підписав Указ щоб кацапи дотримувалися режиму тишини? Ні? От вони й не дотримуються.
10.05.2026 19:12 Ответить
+9
А один лошара відмовився від ударів по мацкві на 9-те
10.05.2026 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить треба знищити кримський міст. Запускай фламіндіча
10.05.2026 19:08 Ответить
Та за міст вже й в новинах не згадується. Його напевно Буданов знищив, по дорозі на каву до Криму.
10.05.2026 19:10 Ответить
10.05.2026 19:10 Ответить
Не лише на 9-те. Спочатку з 6-го по 9-те за власною ініціативою, потім продовжив до 11-го за ініціативою пуцина - Трампа. Тобто на тиждень, так потрібний кчцапам для перегрупування і безпечного маневру резервами. Кацапи будуть видавлювати ЗСУ з Донбасу. І Зєлєнскій їм в цьому допомагає, як може.
10.05.2026 20:12 Ответить
всі відмовились..
11.05.2026 01:29 Ответить
10.05.2026 19:11 Ответить
Доречі не дала б Україна провести парад може в деяких кацапів і закралася думка, що цар то ***** обісцяне. А так як завжди, кацапи на колінах вимолюють не бийте ( доречі вони в реальному житті такі) , а коли буде нагода ножа в спину встромить.
10.05.2026 19:13 Ответить
Шанси на "затабакєріваніє" зросли б в рази, до наступного параду не дожив би
10.05.2026 19:23 Ответить
Зеленський притримується Оманських домовленностей
10.05.2026 21:58 Ответить
та не кажіть..
показать весь комментарий
11.05.2026 01:33 Ответить
10.05.2026 19:12 Ответить
По факту маємо - обміну полоненими не було, перемир'я не працює.
10.05.2026 19:12 Ответить
Якщо у вас є знайомі полонені то для обміну ловіть московських попів, кидайте на підвал чи гараж. Це гарний обмінний фонд. Кожен піп - співробітник фсб.
10.05.2026 19:19 Ответить
******* бл, є загиблі поранені, чи це для тебе хня? І де ж бл твій обмін задля якого ти лизнув куйлу? Немає? Так може новий указ підпишеш клоуняра?
10.05.2026 19:20 Ответить
Та ти шо? Не притримується режиму тиші? То що москві капут? Видай указ, щоб вони припинили обстріли. Ти ж це вмієш, буде прикольно. То дозволив парад, а тут заборониш кцапам стріляти. Посміємося з них ще раз.
10.05.2026 19:24 Ответить
Трамп заявив, про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир'я до 11 травня
Якщо до 11 травня, то 11 травня почнеться сьогодні опівночі...чи як?
10.05.2026 19:24 Ответить
Я розумію Ваш знак запитання, бо Ви ніколи ніяк не повірите касапам.
Але ж Зеля повірив... вкотре.....
10.05.2026 19:33 Ответить
На жаль....
10.05.2026 19:38 Ответить
Геть обкуреного ішака!
10.05.2026 20:35 Ответить
А Зеленскій що думав?
10.05.2026 21:44 Ответить
А чому тоді не обстрілювали Красну площу ?
10.05.2026 21:55 Ответить
А НЕособливно намагаються?
10.05.2026 22:34 Ответить
 
 