Трамп подтвердил разговор с Путиным: предложил ему "небольшое перемирие" с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длительную беседу с лидером Кремля Владимиром Путиным и предложил "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной. При этом он утверждает, что "Украина потерпела поражение в военном плане".

Об этом политик сказал на пресс-брифинге 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Новый разговор с РФ

Трамп заявил, что провел с Путиным "очень хороший разговор".

"Я затронул несколько разных тем, преимущественно касающихся Украины. У нас получился очень хороший разговор. Думаю, мы довольно быстро найдем решение. Я надеюсь. Думаю, он хотел бы видеть решение, могу вам сказать, и это хорошо", - отметил президент США.

По словам Трампа, он предложил Путину "небольшое перемирие", а сам диктатор РФ уже давно хотел заключить соглашение, но "какие-то люди" ему помешали.

"Путин хотел бы помочь с Ираном, но я сказал ему: "Прежде чем ты поможешь мне, я хочу положить конец твоей войне". Я думаю, что Путин был готов заключить соглашение некоторое время назад", - говорит американский лидер.

Трамп перепутал Украину и Иран

"Я думаю, с военной точки зрения, Украина уже потерпела поражение. Вы бы об этом не узнали, прочитав фейковые новости", - сказал президент США.

Вероятно, Трамп перепутал Украину с Ираном, поскольку далее он говорит о том, что "у них было 159 кораблей. Каждый корабль лежит под водой". Неделю назад об этих самых "159 потопленных иранских кораблях" он уже писал в своей соцсети Truth Social.

