Трамп подтвердил разговор с Путиным: предложил ему "небольшое перемирие" с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длительную беседу с лидером Кремля Владимиром Путиным и предложил "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной. При этом он утверждает, что "Украина потерпела поражение в военном плане".
Об этом политик сказал на пресс-брифинге 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Новый разговор с РФ
Трамп заявил, что провел с Путиным "очень хороший разговор".
"Я затронул несколько разных тем, преимущественно касающихся Украины. У нас получился очень хороший разговор. Думаю, мы довольно быстро найдем решение. Я надеюсь. Думаю, он хотел бы видеть решение, могу вам сказать, и это хорошо", - отметил президент США.
По словам Трампа, он предложил Путину "небольшое перемирие", а сам диктатор РФ уже давно хотел заключить соглашение, но "какие-то люди" ему помешали.
"Путин хотел бы помочь с Ираном, но я сказал ему: "Прежде чем ты поможешь мне, я хочу положить конец твоей войне". Я думаю, что Путин был готов заключить соглашение некоторое время назад", - говорит американский лидер.
Трамп перепутал Украину и Иран
"Я думаю, с военной точки зрения, Украина уже потерпела поражение. Вы бы об этом не узнали, прочитав фейковые новости", - сказал президент США.
Вероятно, Трамп перепутал Украину с Ираном, поскольку далее он говорит о том, что "у них было 159 кораблей. Каждый корабль лежит под водой". Неделю назад об этих самых "159 потопленных иранских кораблях" он уже писал в своей соцсети Truth Social.
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
усунення президента США від виконання обов'язків за неміччю голови
курва руда, тобі ці 159 невинно потоплених українських кораблів ще гинуться на медкомісії Конгресу
питання що робить президентська команда, правлячий клас та й увесь наріт Америки ?
це навіть не "вийди геть, розбійник", це - повний капець !
Для Доні як і для ліпута існують лише заговори, мантри, навіювання - ми все виграли, а всі програли.
І при цьому Світ продовжує жити своїм життям давно плюнувши на їх брехню.
ЗЄля ще за "майськіє" 2022 р. НЕ відсидів
Хто б рудому діду розповів чим закінчилась Друга Світова, коли німецькі війська дійшли до Кавказу та стояли під москвою, сралінградом та членінградом. Хоча... тоді Америка була на стороні антигітлеровської каоліції. (
стихійне Різдвяне перемир'я 1914 р. коли французькі та німецькі солдати разом !!! відсвяткували Різдво...
