Трамп подтвердил разговор с Путиным: предложил ему "небольшое перемирие" с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длительную беседу с лидером Кремля Владимиром Путиным и предложил "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной. При этом он утверждает, что "Украина потерпела поражение в военном плане".

Об этом политик сказал на пресс-брифинге 29 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Новый разговор с РФ

Трамп заявил, что провел с Путиным "очень хороший разговор".

"Я затронул несколько разных тем, преимущественно касающихся Украины. У нас получился очень хороший разговор. Думаю, мы довольно быстро найдем решение. Я надеюсь. Думаю, он хотел бы видеть решение, могу вам сказать, и это хорошо", - отметил президент США.

По словам Трампа, он предложил Путину "небольшое перемирие", а сам диктатор РФ уже давно хотел заключить соглашение, но "какие-то люди" ему помешали.

"Путин хотел бы помочь с Ираном, но я сказал ему: "Прежде чем ты поможешь мне, я хочу положить конец твоей войне". Я думаю, что Путин был готов заключить соглашение некоторое время назад", - говорит американский лидер.

Трамп перепутал Украину и Иран

"Я думаю, с военной точки зрения, Украина уже потерпела поражение. Вы бы об этом не узнали, прочитав фейковые новости", - сказал президент США.

Вероятно, Трамп перепутал Украину с Ираном, поскольку далее он говорит о том, что "у них было 159 кораблей. Каждый корабль лежит под водой". Неделю назад об этих самых "159 потопленных иранских кораблях" он уже писал в своей соцсети Truth Social.

+38
9 травня "перемиря" що ПУЙЛО показав картинку що своїм що іншим що "ЦАРЬ ПАРЕШАЛ" і "ВСЕ ПА ПЛАНУ" а 10 зранку на Київ уже полетять безпілотники

ЙШЛИ БИ ВИ ПЕДІКИ І ПЕДОФІЛИ НАФІГ
29.04.2026 22:03 Ответить
Якщо Україна вже "зазнала поразки", то з ким має бути "невелике перемир'я"?
29.04.2026 22:04 Ответить
Їбанько
29.04.2026 22:03 Ответить
29.04.2026 22:03 Ответить
29.04.2026 22:51 Ответить
У Трампа деменція, а не сифіліс в останній стадії як у Бланка (отримав в саратовському борделі в 1892 році).
29.04.2026 23:57 Ответить
Яка різниця якщо обоє - лайно іще те ((
30.04.2026 00:51 Ответить
29.04.2026 22:03 Ответить
Санітари, санітари!!!
29.04.2026 22:03 Ответить
"Сто шімнайцята стаття (117-та) - дєло молодьожноє"
Брати Гадюкіни

Двадчять пь'ятая (25-та) стаття - дєло старіковскоє
усунення президента США від виконання обов'язків за неміччю голови

курва руда, тобі ці 159 невинно потоплених українських кораблів ще гинуться на медкомісії Конгресу

29.04.2026 22:36 Ответить
гикнуться

29.04.2026 23:19 Ответить
Бред
29.04.2026 22:03 Ответить
стариковський маразм, деменція та параксизми...

"все взболтать, але не змішувати"
Дж.Бонд

29.04.2026 22:38 Ответить
29.04.2026 22:53 Ответить
Два старих дов...ба пописділили
29.04.2026 22:03 Ответить
деменція.. старий рудий довбень, що поробиш?
29.04.2026 22:03 Ответить
як може, так і рулить цілими... США !!!

питання що робить президентська команда, правлячий клас та й увесь наріт Америки ?

це навіть не "вийди геть, розбійник", це - повний капець !

29.04.2026 22:44 Ответить
"питання що робить президентська команда, правлячий клас та й увесь наріт Америки ?" .. Голосують у сенаті за продовження трумпом розпочатого ним ідіотизму : "Сенатори-республіканці заблокували резолюцію, яка вимагала від Трампа отримувати схвалення Конгресу для посилення енергетичної блокади або військових дій проти Куби. "
30.04.2026 00:54 Ответить
29.04.2026 22:04 Ответить
ми ще не віддали запаси збагаченого урану і не відкрили протоку... Берингову.

29.04.2026 22:46 Ответить
у рудого пердуна деменція - він перепутав Україну з Іраном, бо відразу після цієї фрази сказав про 159 потоплених кораблів
29.04.2026 23:40 Ответить
Доні та ліліпутін уже давно заплутались в розумінні що таке війна, що таке мир, що таке капітуляція, що таке програш чи виграш...
Для Доні як і для ліпута існують лише заговори, мантри, навіювання - ми все виграли, а всі програли.
І при цьому Світ продовжує жити своїм життям давно плюнувши на їх брехню.
29.04.2026 23:48 Ответить
29.04.2026 22:04 Ответить
Оманський Буратіна погодиться як і минулого року бо прутіну потрібен Парад щоб показати хто в домі хазяїн.
29.04.2026 22:05 Ответить
Та заспокойся... Хай показує... У нього, від того, збільшиться експорт нафти? Збільшиться випуск військової техніки, ***********?... Адже "слухи" про руйнування НПЗ, аж по Урал, і нездатність захистить себе, потроху поширюються, по Росії...
29.04.2026 22:38 Ответить
У минулому році на мацкві 9 травня був товаріСЧ сі, найкраще ППО *****, цього року його не буде, так що можливі варіанти.
29.04.2026 22:47 Ответить
Фіца не в счьот, він вже гонд..он штопаний

29.04.2026 22:50 Ответить
ідея прогибу ЗЄлєю "на майськіє" вкрай непопулярна серед українців !

ЗЄля ще за "майськіє" 2022 р. НЕ відсидів

29.04.2026 22:49 Ответить
Обмовка за Фройдом
29.04.2026 22:06 Ответить
а у України спитав ху--сос?
29.04.2026 22:06 Ответить
Да дайте уже наконец ему селедки в конце концов !
29.04.2026 22:07 Ответить
Караблі всі потоплені !
Сєльодки не буде

29.04.2026 22:51 Ответить
поздравляю! Шарик! ты балбес!)))
29.04.2026 22:07 Ответить
перемир'я штука необхідна, але не на 9 травня, щоб хлу не було лячно на червоній площі
29.04.2026 22:09 Ответить
Не на один день, щоб орки пролізли по зєльонці

29.04.2026 22:52 Ответить
Риже дума ще шо він властєлін
29.04.2026 22:12 Ответить
Ось закінчу дві війни - пошию костюм з отлівом і на Марс - Макс вже давно підманює
29.04.2026 22:12 Ответить
Поразительная история происходит на наших с вами глазах, невероятно но факт, абсолютный идиот на посту президента США,
29.04.2026 22:18 Ответить
тихо, американці про це не знають, вони поки що думають що він просто мерзотник. У них саме цікаве ще попереду.
29.04.2026 22:20 Ответить
нє, точно треба на дєвятамая безліч дирчиків наслати на маскву, навіть якщо вони далі подольська та рамєнського не долетять. А владімссанич хай кудись до арабів їде і слухавку не пднімає, бо в пустелі зв'язок поганий.
29.04.2026 22:18 Ответить
Маразматик старий! На покой пора!
29.04.2026 22:19 Ответить
Та це ж вже було (с)
29.04.2026 22:24 Ответить
ящо срутін йому запропонував перемирья то нехай поки РФ не бонбить США в чому проблема?
29.04.2026 22:25 Ответить
риже опудало вже й саме не розуміє, що воно верзе.
29.04.2026 22:25 Ответить
Два деменційних дебіла.
29.04.2026 22:26 Ответить
Хворий на всю єпануту свою голову!!!
29.04.2026 22:29 Ответить
Треба навпаки замість перемир'я влаштувати пекло на травневі.
29.04.2026 22:32 Ответить
це "дєвятоє мая" під сирени буде пуйлу під трибунами дуже дорогого в рашці стоіть

пуйло просить Трампа вплинути на Україну щоб провести парад победобєсія
29.04.2026 22:33 Ответить
Можна ще запропонувати відправити вітька з зятьком на трибуну мавзолея, задля надійного гарантування «невеличкого перемирʼя».
29.04.2026 22:33 Ответить
трамп не може відправити зятя і кєнта на убой, він наказав фіцо прикривати тєло лєніна на дєвятамая.
29.04.2026 22:47 Ответить
пох на всіх цих покидьків, чай не чайний дядюшка Сі !

.
29.04.2026 22:57 Ответить
"Україна зазнала поразки у військовому плані".

Хто б рудому діду розповів чим закінчилась Друга Світова, коли німецькі війська дійшли до Кавказу та стояли під москвою, сралінградом та членінградом. Хоча... тоді Америка була на стороні антигітлеровської каоліції. (
29.04.2026 22:34 Ответить
Нашим треба набратись хоробрості і почати дуркувати по повній - сказати , що "Тромб запропонував ***** перемир'я на місяць і той погодився ... ну , гаразд - тоді і ми погоджуємось !"
29.04.2026 22:36 Ответить
Дві педофільні шмари пошептались під парашею і про санкції всі забули
29.04.2026 22:39 Ответить
агент Краснов продавлює парад путлера, щоб зетніки могли пройти без перешкод червоною площею
29.04.2026 22:41 Ответить
Подібні ідеї - повний абсурд. У війні не може бути вихідних
29.04.2026 22:41 Ответить
бували, між цивілізованими націями.

стихійне Різдвяне перемир'я 1914 р. коли французькі та німецькі солдати разом !!! відсвяткували Різдво...

29.04.2026 23:14 Ответить
А взагалі якщо вдуматися яка цінічна і популістична наволоч зараз у світі то мабуть цей світ йде до поразки
29.04.2026 22:42 Ответить
Ху'йло виклянчував у Тромба перемир'я не день побєдобєсія щоб чортових дідов на палках поносити. Ху''й тобі а не день побєдобєсія. Надіюсь зеля не піде на цей шантаж і потомки краснопузих фашистів проведуть день побєдобєсія в підвалах сручи в штани
29.04.2026 22:46 Ответить
Потрібно по моцкві нанети масовані удари щоб рашисти гасили пожежі а не святкували свій шабаш разом з зі своїми поплічниками з усього світу які приїдуть до Ху'йла укрепляти скрєпи
29.04.2026 22:51 Ответить
У нашої еліти там багато нерухомості, хто буде ті удари наносити???
29.04.2026 22:57 Ответить
Заодно і виявимо хто зрадник. Хто буде голосніше за всіх верещати того за яйця і на стовп вниз головою
29.04.2026 23:06 Ответить
Зробити так, щоб "етат дєнь пабєди порохом пропах" буквально.
29.04.2026 23:39 Ответить
Ще одне *****.
29.04.2026 22:47 Ответить
Водночас він стверджує, що "Україна зазнала поразки у військовому плані.Тоді навіщо куйлу "невеличке перемиря" після, котрого знову буде війна ,ШИЗОЇД АМЕРИКАНСЬКИЙ...
29.04.2026 22:48 Ответить
Яке ж воно напрочуд *******!
29.04.2026 22:49 Ответить
Вже давно пишу - кожне "перемир'я" на 9 травня - 100% гарантований рік війни !
29.04.2026 22:55 Ответить
Йди на йух з перемир'ям на "день победы". Короче - *****!
29.04.2026 23:00 Ответить
Трамп предложил перемирие на... 9 мая) А он знает, что такое 9 мая? Во всём цивилизованном мире победу отмечают 8 мая.
29.04.2026 23:02 Ответить
Якщо він з ****** порішав - то навпаки, ЗСУ (Мадяр, зокрема) повинен добре ******* по касапам, і щоб Зеля заявив "я все з Трампом порішав"
29.04.2026 23:03 Ответить
Маразм крепчає. Де люди в білих халатах?
29.04.2026 23:03 Ответить
Путіну було потрібно перемірря на Пасху бо він православний святий. Потрібно перемірря на 9 травня, бо Путін один переміг фашизм. Зелене опудало Бубочка йому в цьому допомагає. Бо дурне неголене чмо.
29.04.2026 23:21 Ответить
Просто бубочка погодиться на це перемир'я загляне до рота.
29.04.2026 23:43 Ответить
Трамп підтвердив розмову з Путіним: Запропонував йому "невелике перемир'я" з Україною І чому той трамп піклується за т. Путіна? Може тому що Зеленський ненавидить т. Путіна!? А може тому що у т. Путіна є папочка Епштейна за Трампа?
29.04.2026 23:24 Ответить
Терять нам нечего, от официального перемирия отказаться. Мотивируя как было на Пасху 12 апреля, сотни налетов до утра! Просто. Пообещать не стрелять просто с 8,00 до 18,00, 9 мая. Пусть дрочат оглядываясь, и чаще смотрят в небо. А в 18-03 лупануть опять. Дурной пример заразителен.
29.04.2026 23:26 Ответить
Нужно сделать массированный налет на 9 мая в этом году. А то пуйло заключает перемирие когда выгодно ему. Зимой долбит по тес и котельням в надежде создать гуманитарную катастрофу в мирных городах, а на день победобессия основы пропаганды оно перемирие хочет. Пнх
29.04.2026 23:26 Ответить
Якщо Україна зазнає поразки то з ким орки воюють вже 4 роки ? З роботами?
29.04.2026 23:42 Ответить
Хаха! Він запропонував! Аякже. Скажи, козел рудий, що хазяїн наказав надавити на зєлю, щоб не потривожив не дай бог пабєдобєсіє. А зєля придурок сцикливий, не може пообіцяти, а потім *обнуть по трибуні і сказать "єта нє ми".
29.04.2026 23:48 Ответить
Доні, та не переймайся ти цим, краще тримай чубчик по вітру і памперс сухим.
29.04.2026 23:57 Ответить
Ху.Йло півтори години скиглив Трамплу і таки наскиглив. Умовив довбня. Пропозиція про припинення вогню на один день 9 травня буде запропоновано ганчіркою -Трампом. І хай тільки Зеленський відмовиться від ,,потуг'' омериканського миротворця. Карлик і тут обох отдухопелив.
30.04.2026 00:21 Ответить
 
 