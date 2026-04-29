Трамп підтвердив розмову з Путіним: Запропонував йому "невелике перемир’я" з Україною
Президент США Дональд Трамп заявив, що мав тривалу розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним і запропонував "невелике припинення вогню" у війні з Україною. Водночас він стверджує, що "Україна зазнала поразки у військовому плані".
Про це політик сказав на пресбрифінгу 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
Нова розмова з РФ
Трамп заявив, що провів із Путіним "дуже хорошу розмову".
"Я торкнувся кількох різних тем, переважно щодо України. У нас вийшла дуже хороша розмова. Гадаю, ми досить швидко знайдемо рішення. Я сподіваюся. Гадаю, він хотів би бачити рішення, можу вам сказати, і це добре", — зазначив президент США.
За словами Трампа, він запропонував Путіну "невелике перемир'я", а сам диктатор РФ вже давно хотів укласти угоду, але "якісь люди" йому завадили.
"Путін хотів би допомогти з Іраном, але я сказав йому: "Перш ніж ти допоможеш мені, я хочу покласти край твоїй війні". Я думаю, що Путін був готовий укласти угоду деякий час тому", - каже американський лідер.
Трамп переплутав Україну та Іран
"Я думаю, з військового плану, Україна вже зазнала поразки. Ви б цього не дізналися, прочитавши фейкові новини", — сказав президент США.
Ймовірно, Трамп переплутав Україну з Іраном, оскільки далі він говорить про те, що "у них було 159 кораблів. Кожен корабель лежить під водою". Тиждень тому про ці самі "159 потоплених іранських кораблів" він уже писав у своїй соцмережі Truth Social.
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
ЙШЛИ БИ ВИ ПЕДІКИ І ПЕДОФІЛИ НАФІГ
"Сто шімнайцята стаття (117-та) - дєло молодьожноє"
Брати Гадюкіни
Двадчять пь'ятая (25-та) стаття - дєло старіковскоє
усунення президента США від виконання обов'язків за неміччю голови
курва руда, тобі ці 159 невинно потоплених українських кораблів ще гинуться на медкомісії Конгресу
"все взболтать, але не змішувати"
Дж.Бонд
питання що робить президентська команда, правлячий клас та й увесь наріт Америки ?
це навіть не "вийди геть, розбійник", це - повний капець !
Для Доні як і для ліпута існують лише заговори, мантри, навіювання - ми все виграли, а всі програли.
І при цьому Світ продовжує жити своїм життям давно плюнувши на їх брехню.
ЗЄля ще за "майськіє" 2022 р. НЕ відсидів
Сєльодки не буде
Хто б рудому діду розповів чим закінчилась Друга Світова, коли німецькі війська дійшли до Кавказу та стояли під москвою, сралінградом та членінградом. Хоча... тоді Америка була на стороні антигітлеровської каоліції. (
стихійне Різдвяне перемир'я 1914 р. коли французькі та німецькі солдати разом !!! відсвяткували Різдво...
Нехай воно ще вєлікую атєчєствєнную виграє. для колєкції.