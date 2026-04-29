Трамп підтвердив розмову з Путіним: Запропонував йому "невелике перемир’я" з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав тривалу розмову з лідером Кремля Володимиром Путіним і запропонував "невелике припинення вогню" у війні з Україною. Водночас він стверджує, що "Україна зазнала поразки у військовому плані".

Про це політик сказав на пресбрифінгу 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Нова розмова з РФ

Трамп заявив, що провів із Путіним "дуже хорошу розмову".

"Я торкнувся кількох різних тем, переважно щодо України. У нас вийшла дуже хороша розмова. Гадаю, ми досить швидко знайдемо рішення. Я сподіваюся. Гадаю, він хотів би бачити рішення, можу вам сказати, і це добре", — зазначив президент США.

За словами Трампа, він запропонував Путіну "невелике перемир'я", а сам диктатор РФ вже давно хотів укласти угоду, але "якісь люди" йому завадили.

"Путін хотів би допомогти з Іраном, але я сказав йому: "Перш ніж ти допоможеш мені, я хочу покласти край твоїй війні". Я думаю, що Путін був готовий укласти угоду деякий час тому", - каже американський лідер.

Трамп переплутав Україну та Іран

"Я думаю, з військового плану, Україна вже зазнала поразки. Ви б цього не дізналися, прочитавши фейкові новини", — сказав президент США.

Ймовірно, Трамп переплутав Україну з Іраном, оскільки далі він говорить про те, що "у них було 159 кораблів. Кожен корабель лежить під водою". Тиждень тому про ці самі "159 потоплених іранських кораблів" він уже писав у своїй соцмережі Truth Social.

