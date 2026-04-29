Трамп та Путін провели телефонну розмову: РФ пропонує "перемир’я" з Україною на 9 травня

29 квітня диктатор РФ Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Про це повідомляє російське держагентство ТАСС з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розмови

За словами Ушакова, Путін нібито заявив Трампу про готовність оголосити "перемир’я" у війні проти України на період Дня перемоги (у Росії - 9 травня), і Трамп це нібито підтримав.

Також, за його словами, Путін висловив Трампу "слова підтримки" у зв’язку з замахом та "рішуче засудив" цей злочин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Промова Чарльза про Україну - прихований сигнал США і Трампу, - Politico

Про "перемоги" РФ

Стосовно війни в Україні, то лідер Кремля заявив, що з початку 2025 року РФ нібито передала Україні понад 20 тисяч тіл загиблих, а отримала близько 500.

"Путін заявив Трампу, що цілі "СВО" будуть досягнуті в будь-якому разі. Трамп сказав Путіну, що угода щодо врегулювання конфлікту в Україні вже близька", - каже Ушаков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розповів Трампу про "атаку" України на його резиденцію, той був "шокований та обурений", - Кремль