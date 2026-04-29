Трамп и Путин провели телефонный разговор: РФ предлагает "перемирие" с Украиной на 9 мая
29 апреля диктатор РФ Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, передает Цензор.НЕТ.
Детали разговора
По словам Ушакова, Путин якобы заявил Трампу о готовности объявить "перемирие" в войне против Украины на период Дня Победы (в России — 9 мая), и Трамп это якобы поддержал.
Также, по его словам, Путин выразил Трампу "слова поддержки" в связи с покушением и "решительно осудил" это преступление.
О "победах" РФ
Что касается войны в Украине, то лидер Кремля заявил, что с начала 2025 года РФ якобы передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а получила около 500.
"Путин заявил Трампу, что цели "СВО" будут достигнуты в любом случае. Трамп сказал Путину, что соглашение об урегулировании конфликта в Украине уже близко", — говорит Ушаков.
- Напомним, в прошлом году 28 апреля Путин также объявлял о перемирии с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Несмотря на это, россияне продолжили атаки по всей линии фронта.
Гра в карти! "Мізер в темну..."
Тількі Україна оголошує перемир'я 8 травня, як у всьому світі.
А рф у будь-який інший день.
у нас "дєнь пабєди" 8 травня
так що, нравітца-нє нравітца, маршируй 8 травня по мацквє, моя красавіца.
а взагалі то, ніяких перемірій, навпаки, попередити про масований авіаудар !
чай нє Пасху празднуєм
.
на пляжах Омахо і в В-17 вмирали і справжні американці
як йдеш з Європи, то попутного тобі буя в спину й не оглядайся
.
ти ще за "майськіє" 2022 НЄ отсідєл !
.
Спостерігаємо за переговорами із США про перемир'я із зацікавленостю. Главно дєло щоб трамп через деменцію не сплутав іранське перемир'я з російським.
Типу саме 9 травня ви по нам не бийте щоб ми могли показати картинку як все чудово - а потім по новій
.
Що, здулись пдри?
20 млн. людей,
тоді перемир"я.
В Україні такого свята не має вже давненько. В центрі Москви буде дуже багато військових цілей і гріх їх не знищити.
а шо таке 9 травня відомо лише людожерам сталіна-путінга..
так шо, якщо перемир'я з кремлівськими окупантами-вбивцями - то можливо лише 8 травня...
вже навчани досвідом прошлого року... але тоді тушку пу прикривав сі...
Якщо пу благає про припинення вогню, то НЕ на один день, а перемир'я і переговори... але пу знов підкреслив, що тільки за умови досягнення цілей сво...
тому, як би тр не волів догодити дружбану, 9 травня мають бути надіслані укр.дронарями гарячи привітання і за можливості підкріплені ракетами з відповідними побажаннями!
...репетує щось пу про екологичну катастрофу... а про Холодомор і вбивства цивільних, бомби на цивільну застройку і ін.свої злочини він не згадав
...ні ні і ні паузі для пу на 9 травня:
або зупинка вогню і початок сумлінних переговорів, або фейєверк на черв. площі має бути: чи підзабув пу про удари по лікарням, супермаркетам, зупинкам громад.транспорту ...
але... про що говорити, якщо пу рогом вперся і вимагає лише капітуляції ...?!
З тих тисяч що запускали.
Фуйлу пофіг. Парад буде проводити по любому.
Якщо погодитись - йти у фарватері фуйла який демонструє ініціативу і пропонує мир на своїх умовах.
І укр.посольства мусять активізувати висвітлення реальних фактів про роль України...ЗМІ заруб. країн.
Ці матеріали мали бути вже заздалегідь підготовани Інститутом історії НАН України, де існує відповідний відділ вивчення історії ІІ Світової війни, згадати імена героїчних льотчиків Покришкіна, Лавриненкова і ін. ...+ факти про Лендліз і ін.+ Другий фронт, рух Опору і його лідерів Де Голя, Броз Тіто і ін.
+ матеріали з музею... інакше, навіщо вони існують?!
1-й Український фронт звільнив Київ, Правобережну Україну, провів масштабні наступи - Житомирсько-Бердичівську, Львівсько-Сандомирську операції, дійшов до Польщі та Німеччини, завершивши війну в Берлінській і Празькій операціях.
2-й Український фронт визволяв центральну та південну Україну, брав участь у Корсунь-Шевченківській операції, звільняв Молдову, Румунію, Угорщину та Чехословаччину, зокрема у Яссько-Кишинівській та Будапештській операціях.
3-й Український фронт звільнив Південь України, Причорномор'я, Одесу, брав участь у визволенні Криму, а далі - у Яссько-Кишинівській операції, звільненні Румунії, Болгарії, Югославії та штурмі Відня.
4-й Український фронт вів важкі бої в Карпатах, звільнив Західну Україну, Закарпаття, діяв у Східно-Карпатській операції та завершував війну в Чехословаччині.
Разом вони пройшли шлях від Дніпра до серця Європи, залишаючи після себе визволені міста і відроджену надію. Саме українські воїни були серед тих, хто звільняв Європу від нацизму.
І сьогодні ця ж незламна сила живе в українцях: вони знову борються за свободу, захищають людей і продовжують справу своїх предків. Бо для України свобода - це не просто слово, а шлях, який проходять покоління.
«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», - отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их [военные] самолеты сбиты», - сказал Трамп.
Ха-ха-ха! Что он мелет этот придурак трамп??