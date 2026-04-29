Трамп и Путин провели телефонный разговор: РФ предлагает "перемирие" с Украиной на 9 мая

Путин и Трамп

29 апреля диктатор РФ Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, передает Цензор.НЕТ.

Детали разговора

По словам Ушакова, Путин якобы заявил Трампу о готовности объявить "перемирие" в войне против Украины на период Дня Победы (в России — 9 мая), и Трамп это якобы поддержал.

Также, по его словам, Путин выразил Трампу "слова поддержки" в связи с покушением и "решительно осудил" это преступление.

О "победах" РФ

Что касается войны в Украине, то лидер Кремля заявил, что с начала 2025 года РФ якобы передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а получила около 500.

"Путин заявил Трампу, что цели "СВО" будут достигнуты в любом случае. Трамп сказал Путину, что соглашение об урегулировании конфликта в Украине уже близко", — говорит Ушаков.

  • Напомним, в прошлом году 28 апреля Путин также объявлял о перемирии с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Несмотря на это, россияне продолжили атаки по всей линии фронта.

Топ комментарии
+24
червона площа, 9 травня, очко жим-жим
29.04.2026 20:40 Ответить
+21
Будемо сподіватися що в прикупі два тузи від Мадяра
29.04.2026 20:43 Ответить
+18
9 травня "перемир"я" а 10 цілі "СВО" - урод
29.04.2026 20:40 Ответить
... почалося!
Гра в карти! "Мізер в темну..."
29.04.2026 20:39 Ответить
Будемо сподіватися що в прикупі два тузи від Мадяра
29.04.2026 20:43 Ответить
Треба погодитися.
Тількі Україна оголошує перемир'я 8 травня, як у всьому світі.
А рф у будь-який інший день.
29.04.2026 21:12 Ответить
...у короткі масті!
29.04.2026 21:48 Ответить
ошибочка у кацаів -

у нас "дєнь пабєди" 8 травня

так що, нравітца-нє нравітца, маршируй 8 травня по мацквє, моя красавіца.
а взагалі то, ніяких перемірій, навпаки, попередити про масований авіаудар !
чай нє Пасху празднуєм

.
29.04.2026 21:22 Ответить
і да, яке відношення мають США рудого чма трампа за "чудовим великим океаном" до перемоги в Європі ?

на пляжах Омахо і в В-17 вмирали і справжні американці

як йдеш з Європи, то попутного тобі буя в спину й не оглядайся

.
29.04.2026 21:31 Ответить
червона площа, 9 травня, очко жим-жим
29.04.2026 20:40 Ответить
Минолого року Зеля загубив свої яйця та не зіпсував росіянцям свято, побачимо що буде цього року.
29.04.2026 23:11 Ответить
Так! А пам'ятаете "договорнячок" на "пасху"??? Тепер "парад" пройде без проблем під "гойда"!!! "Їжте" виборці зеленобобіків!!! "Хоч Паржоте"!!!
29.04.2026 23:26 Ответить
долбодятли
29.04.2026 20:40 Ответить
ЗЄля, ідея пєрємірія "на майськіє" дуже НЕ популярна в народі !!!

ти ще за "майськіє" 2022 НЄ отсідєл !

.
29.04.2026 21:39 Ответить
Два балбеса, які тягнуть світ в прірву. Ще є один, правда на нього ніхто не звертає увагу - той, що не голений, що думає, що Лідор світу.
29.04.2026 20:40 Ответить
В слові лідор, перша буква мала би бути інша похожа на Л.
29.04.2026 20:44 Ответить
9 травня "перемир"я" а 10 цілі "СВО" - урод
29.04.2026 20:40 Ответить
Х-й вам на 9 травня а не перемир"я!
29.04.2026 20:41 Ответить
Куйло вбиває Українців і параду хоче? А куя? На місці Зеленського, я би влупив спеціально.
29.04.2026 20:41 Ответить
Хто з них перший дав хропака?
29.04.2026 20:43 Ответить
вперше чую що у США один штат називається Україна.
Спостерігаємо за переговорами із США про перемир'я із зацікавленостю. Главно дєло щоб трамп через деменцію не сплутав іранське перемир'я з російським.
29.04.2026 20:45 Ответить
Якби Україна стала штатом США, ми би зараз жили би і горя не знали.
29.04.2026 20:59 Ответить
у них своє горе, хай самі розйобуються. Як кажуть узбеки - кожний баран має бути підвішений за свої роги.
29.04.2026 21:05 Ответить
Нема в них горя, живуть собі в кайф.
29.04.2026 22:27 Ответить
ну так, у кожного свій кайф, у нас по 75 за літр, у них по 5,1 за галон... При чому війна не у них, а десь у чорта на рогах.
29.04.2026 22:36 Ответить
А ху ху не хо хо х..ло???
29.04.2026 20:45 Ответить
Зрозуміло для чого воно йому. Бо буде якось невдобно, якщо на день всєрасійського побєдобєсія спалахне черговий нпз.
29.04.2026 20:46 Ответить
Не стільки нпз, а як розбігається по червоній площі 2 армія світу..як таргани
29.04.2026 20:50 Ответить
Трамп аж прослізився - цей путлєр такий хороший хлопець
29.04.2026 20:46 Ответить
Якщо ЗЄ погодиться - зайвий раз доведе, що він ссикливе мудило.
29.04.2026 20:47 Ответить
То є незначні деталі. На службі він, а там накази не обговорюються.
29.04.2026 21:16 Ответить
ЗНОВУ РОЗВОДЯТЬ ЯК ЛОХІВ))))))))

Типу саме 9 травня ви по нам не бийте щоб ми могли показати картинку як все чудово - а потім по новій
29.04.2026 20:47 Ответить
Причому, перший Іскандер стартує одразу після того, як ***** піде з трибуни.
29.04.2026 20:49 Ответить
Оце НОМЕР! Але нічого дивного - "очко не железное"... Боїться, що на Красну площу, прямо під час параду, може "прилетіть "привіт з України"... Багато не треба - і одного вистачить... Головне - посіять паніку... Тим більше, що наших ніщо не стримуватиме - ніхто з "серйозних людей", на "празднике пабедабесия", в цьому році, присутнім не буде... Надто там уже "смердить"... А Путіну ж, уже нема чим "попонтуваться", перед власним бидлом... От і почав клянчить у Трампа, "адин денечек"...
29.04.2026 20:48 Ответить
Весь світ би побачив, яке в куйла розпіарене ППО.
29.04.2026 20:52 Ответить
А прикинь..йдуть парадні коробки..і тут команда "воздух"..і купа тарганів в різні боки по червоній площі
29.04.2026 20:58 Ответить
Саме про це я й кажу...
29.04.2026 21:02 Ответить
Зебіл погодиться, до гадалки не ходи...😡😡😡
29.04.2026 20:48 Ответить
гівн...юк буде !

.
29.04.2026 21:34 Ответить
От бач, злякався, ******* сцикун (c)
29.04.2026 20:48 Ответить
А в Україні, день Перемоги (у Другій Світовій), святкується 8-го травня. То що будемо робити?
29.04.2026 20:49 Ответить
Випускати Касьянова?)))
29.04.2026 20:57 Ответить
Як вариант.
29.04.2026 21:13 Ответить
Вже переспали б, та заспокоїлись...
29.04.2026 20:50 Ответить
Мадяр, має від імені українського народу ,надіслати куйлу "спеціальне поздоровлення" .а "зепоцріот" післати " американське "трумбло" на,,,уй
29.04.2026 20:50 Ответить
Женіть плешивого фюрера на хрін.
29.04.2026 20:51 Ответить
Ми можемо просто сказати ценеминастамнемає
29.04.2026 20:52 Ответить
В чого ху"ло пропонує перемир'я Трампу?
29.04.2026 20:52 Ответить
А як же "Гойда", "діди ваївалі" та "можим павтаріть" ?..
Що, здулись пдри?
29.04.2026 20:52 Ответить
якщо вони не святкуватимуть день загибелі
20 млн. людей,
тоді перемир"я.
29.04.2026 20:53 Ответить
Будемо чекати прямий ефір з пташиної висоти від мадяра..
29.04.2026 20:54 Ответить
Прочитано Це було очевидно ще під час останнього " перемир'я" - для чого воно було потрібне.
29.04.2026 20:56 Ответить
Побачимо чи підлизне потужне і незламне черговий раз рудому бордельному півню та )(уйлу. Хоча взаправду на фламіндічі надій жодних, тож морду пики може поблазнювати і оголосити "жест доброї волі".
29.04.2026 21:00 Ответить
В Україні взагалі-то 9 травня звичайний день, в закінчення 2-ї світової війни відзначається 8-го. Тож з якого приводу перемир'я? Щоб Україна не зірвала Путлеру блюзнірське 'святкування'? Так це виключно його, Путлера, клопіт, який нас не обходить.
29.04.2026 21:05 Ответить
А кому цікаві балачки двох уїб@нів? В Туапсе чхали на 9 травня.
29.04.2026 21:10 Ответить
29.04.2026 21:23 Ответить
... два кислих друга,*** та уксус,
29.04.2026 21:37 Ответить
А що 9-го травня за свято?
В Україні такого свята не має вже давненько. В центрі Москви буде дуже багато військових цілей і гріх їх не знищити.
29.04.2026 21:11 Ответить
В Україні, 9 травня - День Європи.
29.04.2026 21:11 Ответить
29.04.2026 21:12 Ответить
Пандемоніум
29.04.2026 21:16 Ответить
Отлично, от пусть два эти ******** и объявляют между собой перемирие на 9 мая а мы найдём как их поздравить...
29.04.2026 21:12 Ответить
Україна - це Європа, в Європі 8 травня відзначається як день перемоги над нацистською Німеччиною,
а шо таке 9 травня відомо лише людожерам сталіна-путінга..
так шо, якщо перемир'я з кремлівськими окупантами-вбивцями - то можливо лише 8 травня...
29.04.2026 21:14 Ответить
забаганкам пу ні!
вже навчани досвідом прошлого року... але тоді тушку пу прикривав сі...

Якщо пу благає про припинення вогню, то НЕ на один день, а перемир'я і переговори... але пу знов підкреслив, що тільки за умови досягнення цілей сво...

тому, як би тр не волів догодити дружбану, 9 травня мають бути надіслані укр.дронарями гарячи привітання і за можливості підкріплені ракетами з відповідними побажаннями!

...репетує щось пу про екологичну катастрофу... а про Холодомор і вбивства цивільних, бомби на цивільну застройку і ін.свої злочини він не згадав

...ні ні і ні паузі для пу на 9 травня:
або зупинка вогню і початок сумлінних переговорів, або фейєверк на черв. площі має бути: чи підзабув пу про удари по лікарням, супермаркетам, зупинкам громад.транспорту ...
але... про що говорити, якщо пу рогом вперся і вимагає лише капітуляції ...?!
29.04.2026 21:43 Ответить
Два пердуни помірялися пісюнами .
29.04.2026 21:18 Ответить
Якщо кацапів їбашить то це якраз на їх "дєнь пабєди" щоб саме в цей день їхнє "Вялічіє" випало в кожного з них в труси.
29.04.2026 21:20 Ответить
Не можна погоджуватись ! Так само не можна було погоджуватись і минулого року !
29.04.2026 21:21 Ответить
Ну то хай Трамп і не стріляє а Україна має 9го всі підстави херячити зі всього що є і хоч раз в житті треба показати зуби послати всіх до Кобзона, а не фіксувати потім "мирні" прильоти
29.04.2026 21:23 Ответить
Невже росія та сша воюють? Оце новина. Навіть перемир'я оголосили щоб прутін міг парад провести.
29.04.2026 21:24 Ответить
Навіть якщо Зеленський на це не погодиться, трампло може сказати, що перемир'я було. Як тоді, коли були найбільші морози
29.04.2026 21:25 Ответить
Плєшиве бункерно-педофільне Ху...ло стверджує що передав Україні тіла 20000 загиблих українських військових,а Україна віддала йому 500.Таким чином хоче переконати Фредовича що українців гине в рази більше.Думаю що рудий повірить бо Ху...ло держе палець в дупі Трампа аби останній чинив тиск на Україну.
29.04.2026 21:28 Ответить
Що там у кацапів у пісні? "День побєди порохом пропах...". Які питання? Яке "перемир'я"? Восьмого було б правильно вдарити по логістиці і спричинити транспортний коллапс, який би нагадав москворилим що вони почали неспровоковану загарбницьку війну. Вони вже десь готуються і марширують колонами. Ці колони легітимна ціль...
29.04.2026 21:30 Ответить
Опять Винни-Пуху придется ещё земельки русской подарить, чтоб как ПВО поработал.
29.04.2026 21:31 Ответить
.. в нас 9 травня це не свято, тому нафіг послати карлика і бомбити мацкву!!!
29.04.2026 21:31 Ответить
Ну це потрібно у Мадяра спитати, а чи все готове до московського параду?
29.04.2026 21:32 Ответить
Скільки дронів долетіло до москви, взагалі?
З тих тисяч що запускали.
Фуйлу пофіг. Парад буде проводити по любому.
29.04.2026 21:39 Ответить
А всі решта днів можна знищувати Україну і убивати мирних громадян ,головне щоб рашисти були спокійні в день победобесія.
29.04.2026 21:34 Ответить
Це психологічна пастка. Якщо не погодитись на перемир'я - то тоді українці не поважають загиблих у Другій світовій і зневажають переможців. А отже - фашисти.
Якщо погодитись - йти у фарватері фуйла який демонструє ініціативу і пропонує мир на своїх умовах.
29.04.2026 21:35 Ответить
...8 травня - день закінчення війни і край важливо зараз в укр. і зарубіжні ЗМІ подати статті по внесок України...
І укр.посольства мусять активізувати висвітлення реальних фактів про роль України...ЗМІ заруб. країн.

Ці матеріали мали бути вже заздалегідь підготовани Інститутом історії НАН України, де існує відповідний відділ вивчення історії ІІ Світової війни, згадати імена героїчних льотчиків Покришкіна, Лавриненкова і ін. ...+ факти про Лендліз і ін.+ Другий фронт, рух Опору і його лідерів Де Голя, Броз Тіто і ін.
+ матеріали з музею... інакше, навіщо вони існують?!
29.04.2026 21:59 Ответить
Трамп согласился не бомбить красную площадь 9 мая? Или он на 9 мая Иран не будет бомбить? О чем договаривались непонятно
29.04.2026 21:41 Ответить
Ключове там те, що трампакс (він же "краснов") пообіцяв свойому шефові пуйлові, що невдовзі доламає буратінку на підписання "миру".
29.04.2026 22:01 Ответить
Українські воїни у складі 1-го, 2-го, 3-го та 4-го Українських фронтів стали потужною силою, що нищила нацизм і несла свободу народам Європи.
1-й Український фронт звільнив Київ, Правобережну Україну, провів масштабні наступи - Житомирсько-Бердичівську, Львівсько-Сандомирську операції, дійшов до Польщі та Німеччини, завершивши війну в Берлінській і Празькій операціях.
2-й Український фронт визволяв центральну та південну Україну, брав участь у Корсунь-Шевченківській операції, звільняв Молдову, Румунію, Угорщину та Чехословаччину, зокрема у Яссько-Кишинівській та Будапештській операціях.
3-й Український фронт звільнив Південь України, Причорномор'я, Одесу, брав участь у визволенні Криму, а далі - у Яссько-Кишинівській операції, звільненні Румунії, Болгарії, Югославії та штурмі Відня.
4-й Український фронт вів важкі бої в Карпатах, звільнив Західну Україну, Закарпаття, діяв у Східно-Карпатській операції та завершував війну в Чехословаччині.
Разом вони пройшли шлях від Дніпра до серця Європи, залишаючи після себе визволені міста і відроджену надію. Саме українські воїни були серед тих, хто звільняв Європу від нацизму.
І сьогодні ця ж незламна сила живе в українцях: вони знову борються за свободу, захищають людей і продовжують справу своїх предків. Бо для України свобода - це не просто слово, а шлях, який проходять покоління.
29.04.2026 21:51 Ответить
Ці всі факти треба донести особливо до західной аудиторії, нагадати світу про правду і реальний вклад украхнців, а не вигадані пу історії...
29.04.2026 22:02 Ответить
Вибачьте, але Ви трохи помиляєтеся. Українськи фронти мали назву не тому що там воювали тількі українці, а за географією бойового напрямку.
30.04.2026 00:23 Ответить
А Україні це навіщо ?
29.04.2026 21:54 Ответить
Обов'язково тре привітати 9 травня усю пиз#оту на красной площаді соколами від пана Мадяра!
29.04.2026 21:55 Ответить
А до чого тут Трамп? Де Трамп, а де 9-те травня?
29.04.2026 21:57 Ответить
Погані справи в двох пердунів старих, одного Україна ї....бе, другого Іран.
29.04.2026 22:13 Ответить
пуйло просить Трампа вплинути на Україну щоб провести парад победобєсія
29.04.2026 22:30 Ответить
по бую що там ці два підори вирішали. нам свое знати і робити.
29.04.2026 22:37 Ответить
Тільки Лошара кацаполюб не погодиться всмалити лаптєногим їхнє скрепне світо.
29.04.2026 22:43 Ответить
думаю і ригаю одночасно, по ходу вони це робили у позі 69. Це огидно.
29.04.2026 22:56 Ответить
ЗЕбіл погодиться, бо це свято побєдобєсія його улюблене
29.04.2026 23:09 Ответить
Путіну було потрібно перемірря на Пасху бо він православний святий. Потрібно перемірря на 9 травня, бо Путін один переміг фашизм. Зелене опудало Бубочка йому в цьому допомагає. Бо дурне неголене чмо.
29.04.2026 23:20 Ответить
Трамп заявил, что Украина побеждена.
«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», - отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их [военные] самолеты сбиты», - сказал Трамп.
Ха-ха-ха! Что он мелет этот придурак трамп??
29.04.2026 23:35 Ответить
2025год--перемирии с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Несмотря на это, россияне продолжили атаки по всей линии фронта.
30.04.2026 00:17 Ответить
 
 