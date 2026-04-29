Трамп и Путин провели телефонный разговор: РФ предлагает "перемирие" с Украиной на 9 мая

29 апреля диктатор РФ Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, передает Цензор.НЕТ.

Детали разговора

По словам Ушакова, Путин якобы заявил Трампу о готовности объявить "перемирие" в войне против Украины на период Дня Победы (в России — 9 мая), и Трамп это якобы поддержал.

Также, по его словам, Путин выразил Трампу "слова поддержки" в связи с покушением и "решительно осудил" это преступление.

О "победах" РФ

Что касается войны в Украине, то лидер Кремля заявил, что с начала 2025 года РФ якобы передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а получила около 500.

"Путин заявил Трампу, что цели "СВО" будут достигнуты в любом случае. Трамп сказал Путину, что соглашение об урегулировании конфликта в Украине уже близко", — говорит Ушаков.

