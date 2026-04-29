Речь Чарльза об Украине – скрытый сигнал США и Трампу, – Politico
Издание Politico расценило как скрытый сигнал упоминание об Украине в выступлении короля Великобритании Чарльза перед Конгрессом США, сделанное в контексте напоминания о поддержке Запада Соединенным Штатам после терактов 11 сентября 2001 года.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Что сказал Чарльз?
Издание отмечает, что "британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме — и упоминание об 11 сентября, прозвучавшее из уст Чарльза", заслуживает пояснений.
"Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, бок о бок", - сказал король.
Скрытый контекст
В Politico считают, что "это тщательно направленный отпор Трампу и его союзникам в Конгрессе". Ведь, вопреки неоднократным заявлениям президента (Дональда Трампа. — Ред.) в последние недели, НАТО на самом деле было рядом, чтобы помочь Америке в ее тяжелейший час, — добавляют в публикации.
Издание указывает на то, что Чарльз намерен посетить мемориальный комплекс 11 сентября в Нью-Йорке, "поэтому теракты, произошедшие там почти 25 лет назад, являются для него чрезвычайно актуальными".
Помощь Украине
Король пошел еще дальше, связав тот переломный момент 2001 года с необходимостью сохранять единство Запада в поддержку Украины в условиях войны.
"Сегодня, — сказал Чарльз, — та же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее смелого народа — чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", — провозгласил он.
Politico отмечает, что британский король выражает совершенно иную позицию, чем Трамп, который непрерывно критикует Украину и ее президента Владимира Зеленского, с которым Чарльз неоднократно встречался в частном порядке в течение последних лет.
"Эта часть речи является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить поддержку (Украины, – ред.) в противодействии российскому вторжению", – отмечает издание.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Чарльз III в Конгрессе США призвал к поддержке Украины.
Після терористичних актів 11 вересня 2001 року в США Україна зайняла позицію твердої підтримки Вашингтона, засудивши напади та приєднавшись до міжнародної антитерористичної коаліції
Основні напрямки участі України:
Підтримка повітряного простору: Україна надала свій повітряний простір для військово-транспортних літаків США та НАТО, що прямували до Афганістану
Військова участь (Афганістан): Українські військові фахівці брали участь у місії в Афганістані.
Військова участь (Ірак): Україна направила контингент до Іраку у 2003 році, ставши одним із найбільших партнерів коаліції (після США та Великої Британії) за кількістю військ
Розвідувальна та логістична підтримка: Україна активно співпрацювала з США у сфері обміну розвідувальною інформацією та боротьби з фінансуванням тероризму.
Ось такі справи, шановні.
Це не була одна з п'ятниць, яких у Трампа на одну добу буває аж сім п'ятниць.
То була увертюра ще на порозі Білого дому - залякування короля Великобританії Чарльза III - прийдеться уступити Путіну, іншого виходу немає ... т. Пу може "знищити населення". Прийдеться уступити Путіну... На цей раз Україну...
"Миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення Путіна.
До Черчіля у Англії вся еліта, - громадська думка була на їх стороні, - пропонували замирення з т. Гітлером - навіть король Едуарда VIII був прогітлерівський. Після зречення короля Едуарда VIII королем став Георг VI...
До Черчілля був прем'єр-міністром миротворець Чемберлен, який після "дипломатичної" Мюнхен38 здачі т. Гітлеру Чехословаччини "приніс" Європі і Великобританії "вічний мир".
Тільки коли Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії у травні 1940 року відбувся поворот Англії від політики умиротворення Гітлера до спротиву.
Тепер "миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення
а американських союзників трамп зневажає
Він і прямою мовою нерозуміє, що йому кажуть, а всякі "приховані сигнали" запускають у його голові рекламу памперсів з прінтом "А вмене є премія миру!"...