Речь Чарльза об Украине – скрытый сигнал США и Трампу, – Politico

Издание Politico расценило как скрытый сигнал упоминание об Украине в выступлении короля Великобритании Чарльза перед Конгрессом США, сделанное в контексте напоминания о поддержке Запада Соединенным Штатам после терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом пишет Politico.

Что сказал Чарльз?

Издание отмечает, что "британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме — и упоминание об 11 сентября, прозвучавшее из уст Чарльза", заслуживает пояснений.

"Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, бок о бок", - сказал король.

Скрытый контекст

В Politico считают, что "это тщательно направленный отпор Трампу и его союзникам в Конгрессе". Ведь, вопреки неоднократным заявлениям президента (Дональда Трампа. — Ред.) в последние недели, НАТО на самом деле было рядом, чтобы помочь Америке в ее тяжелейший час, — добавляют в публикации.

Издание указывает на то, что Чарльз намерен посетить мемориальный комплекс 11 сентября в Нью-Йорке, "поэтому теракты, произошедшие там почти 25 лет назад, являются для него чрезвычайно актуальными".

Помощь Украине

Король пошел еще дальше, связав тот переломный момент 2001 года с необходимостью сохранять единство Запада в поддержку Украины в условиях войны.

"Сегодня, — сказал Чарльз, — та же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее смелого народа — чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", — провозгласил он.

Politico отмечает, что британский король выражает совершенно иную позицию, чем Трамп, который непрерывно критикует Украину и ее президента Владимира Зеленского, с которым Чарльз неоднократно встречался в частном порядке в течение последних лет.

"Эта часть речи является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить поддержку (Украины, – ред.) в противодействии российскому вторжению", – отмечает издание.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Чарльз III в Конгрессе США призвал к поддержке Украины.