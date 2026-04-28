Чарльз III в Конгрессе США призвал к поддержке Украины

Король Великобритании Чарльз III выступил в Конгрессе

Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США призвал союзников усилить поддержку Украины. Его речь прозвучала на фоне дискуссий о дальнейшей помощи Киеву со стороны Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении монарха в Конгрессе США, которое транслировало Sky News.

Призыв к единству: исторические параллели и поддержка Украины

В своей речи Чарльз III подчеркнул, что союзники должны проявить такое же единство и решимость, как в ключевые периоды мировой истории. Он упомянул Вторую мировую войну, холодную войну и другие моменты, когда США и Великобритания действовали вместе.

"Та же стойкость, которую американцы и британцы продемонстрировали в ходе двух мировых войн, холодной войны, в Афганистане и в моменты, определившие нашу общую безопасность, необходима для защиты Украины и ее смелого народа, чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", — заявил король.

По информации СМИ, упоминание об Украине вызвало аплодисменты среди американских законодателей.

Выступление в Конгрессе: сигнал союзникам и новый этап отношений

Монарх также провел параллели с терактами 11 сентября 2001 года, подчеркнув совместную борьбу США и Великобритании против угроз.

"Мы стояли с вами тогда. И мы стоим с вами сейчас", – подчеркнул Чарльз III.

Отмечается, что нынешний визит является первым государственным визитом британского монарха в США с 2007 года. Чарльз III стал вторым монархом Великобритании, выступившим в Конгрессе, после королевы Елизаветы II в 1991 году.

Топ комментарии
Дякуємо Вам ...Ваша Величність, Король Великої Британії Чарльз III🇬🇧 ❤️🇺🇦...
28.04.2026 23:47 Ответить
Дійсно Король!
28.04.2026 23:47 Ответить
Це -КОРОЛЬ!
28.04.2026 23:50 Ответить
Ваша високосте, конгресс не проти, ви це Трампу кажіть.
28.04.2026 23:45 Ответить
Таким їбанькам, як трампакс треба говорити тільки публічно, бо воно завтра скаже, що не чув такого
29.04.2026 00:17 Ответить
28.04.2026 23:47 Ответить
28.04.2026 23:47 Ответить
28.04.2026 23:50 Ответить
Дякуємо, Ваша Величність !
Дякуємо, Великобританії !

28.04.2026 23:50 Ответить
Зараз Трамп заявить, що це який не той король.
28.04.2026 23:53 Ответить
Мужик, людина🫡🤝
29.04.2026 00:06 Ответить
Королю Чарльзу респект, Людина порядна і справедлива. Бережи Боже королівську родину.
29.04.2026 00:13 Ответить
Трамп скаже, що якби я був король, та вiйна нiколи б не почалась..
29.04.2026 00:13 Ответить
До Чарльза заклЫкалЫ ещё около 249 президентов, премьеров, правителей, вождей племён, глав руководящих партий, монархов, эрцгерцогов, кесарей, сюзеренов, магнатов, лордов, шевалье… Которые радуются, шо ********* не у них. А где-то. )))
29.04.2026 00:24 Ответить
Будем надеяться, что поможет.
29.04.2026 00:40 Ответить
 
 