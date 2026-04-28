Чарльз III в Конгрессе США призвал к поддержке Украины
Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США призвал союзников усилить поддержку Украины. Его речь прозвучала на фоне дискуссий о дальнейшей помощи Киеву со стороны Запада.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении монарха в Конгрессе США, которое транслировало Sky News.
Призыв к единству: исторические параллели и поддержка Украины
В своей речи Чарльз III подчеркнул, что союзники должны проявить такое же единство и решимость, как в ключевые периоды мировой истории. Он упомянул Вторую мировую войну, холодную войну и другие моменты, когда США и Великобритания действовали вместе.
"Та же стойкость, которую американцы и британцы продемонстрировали в ходе двух мировых войн, холодной войны, в Афганистане и в моменты, определившие нашу общую безопасность, необходима для защиты Украины и ее смелого народа, чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", — заявил король.
По информации СМИ, упоминание об Украине вызвало аплодисменты среди американских законодателей.
Выступление в Конгрессе: сигнал союзникам и новый этап отношений
Монарх также провел параллели с терактами 11 сентября 2001 года, подчеркнув совместную борьбу США и Великобритании против угроз.
"Мы стояли с вами тогда. И мы стоим с вами сейчас", – подчеркнул Чарльз III.
Отмечается, что нынешний визит является первым государственным визитом британского монарха в США с 2007 года. Чарльз III стал вторым монархом Великобритании, выступившим в Конгрессе, после королевы Елизаветы II в 1991 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо, Великобританії !
.