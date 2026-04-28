Трамп сказал Чарльзу III, что Путин хочет войны и может "уничтожить все население", - NYP. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Чарльзом III, вероятно, говорил о Путине и о том, что российский диктатор хочет войны.
Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, по ее словам, Трамп сказал Чарльзу III: "Итак, сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны".
"Мы обсудим это позже", - ответил британский монарх.
"У меня такое ощущение... если он сделает то, что сказал, он уничтожит все население", - добавил лидер США.
Король ответил, что об этом поговорим в другой раз.
Позже Трамп начал рассказывать о бальном зале Белого дома, а также рассказал о недавнем покушении на него.
Что предшествовало?
27 апреля король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.
Ранее Трамп говорил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и с российским диктатором Владимиром Путиным, и назвал эти разговоры "хорошими".
так? І хто він після того?
Висновки експертизи, щодо прочитання розмови по губам, приймаються судами всіх цивілізованих країн (і США в т.ч.) як безспірні
коли ми відбивали Київщину то все було усіяно їхніми тілами
і далі якби втрати були 1 до 30 в їх сторону то війна б закінчилась за 3-4 місяці МАКСИМУМ в Ужгороді причому
Парагвай знищив у війні все чоловіче населення і був агресором і проти нього ВОЮВАЛИ ВСІ СУСІДИ
- ми воюєм проти 1 сусіда а більшість сусідів нам допомагає - Польща, Румунія, Словаччина( не Фіцо а країна)
- втрати на війну невеликі 500 000(всі) 150 000( військові) з пораненими до 1 млн. В 2 світовій ми втратили 10 млн
- ВЕЛИКІ втрати демографічні через ЧУДОВУ ПОЛІТИКУ ЗЕ - а саме відпустити жінок, відпустити 18-22 чоловіків, ТЦКшники ( які відлякали більше українців чим бомбарбування міст рузкімі)
він не лідер, і вже не на сильнішої країни