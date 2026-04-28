Трамп сказал Чарльзу III, что Путин хочет войны и может "уничтожить все население", - NYP. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Чарльзом III, вероятно, говорил о Путине и о том, что российский диктатор хочет войны.

Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг, передает Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам, Трамп сказал Чарльзу III: "Итак, сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны".

"Мы обсудим это позже", - ответил британский монарх.

"У меня такое ощущение... если он сделает то, что сказал, он уничтожит все население", - добавил лидер США.

Позже Трамп начал рассказывать о бальном зале Белого дома, а также рассказал о недавнем покушении на него.

Читайте: Путин сказал главе МИД Ирана Арагчи, что РФ "сделает все возможное" для мира на Ближнем Востоке

Что предшествовало?

27 апреля король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.

Ранее Трамп говорил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и с российским диктатором Владимиром Путиным, и назвал эти разговоры "хорошими".

Читайте: Трамп скептически относится к новому мирному предложению Ирана, - WSJ