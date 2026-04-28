Трамп казав Чарльзу III, що Путін хоче війни та може "знищити все населення", - NYP. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Королем Чарльзом III, ймовірно, говорив про Путіна та те, що російський диктатор хоче війни.

Про це пише видання New York Post з посиланням на експертку з читання по губах Ніколу Хіклінг, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, за її словами, Трамп сказав Чарльзу III: "Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни".

"Ми обговоримо це пізніше", - відповів британський монарх.

"У мене таке відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить все населення", - додав лідер США.

Король відповів, що про це поговорять іншим разом.

Пізніше Трамп почав розповідати про бальну залу Білого дому, а також розповів про нещодавній замах на нього.

Що передувало?

27 квітня король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.

Раніше Трамп казав, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та з російським диктатором Володимиром Путіним, і назвав ці розмови "хорошими".

І ТОМУ Чарльз Я Трампушка стелив йому червону доріжку, ВСІЛЯКО знищував допомогу України коли ще навіть не був президентом, скасував санкції на нафту для РФ і тді тд наприклад розформував комісію яка займалась пошуком викрадених дітей з України

так? І хто він після того?
28.04.2026 16:28 Відповісти
Налякав старого дідуся трампона пукін, але мадяр його не боїться, хреначе туапсе аж гай гуде
28.04.2026 16:31 Відповісти
Я не зрозумів навіщо король Чарльз зустрічається з хворим трампонутим, він же не лікар. Трампонутий скоро буде розповідати що він заснував Штати та інші країни Америки
28.04.2026 16:38 Відповісти
путлєр страшна тварина - він нас всіх знищить - я очкую - Трамп
28.04.2026 16:29 Відповісти
трампону також потрібен свіжй памперс...або мінімум чимадан від путіна...щоб менше старий срав "на-людях"...
28.04.2026 19:35 Відповісти
28.04.2026 16:31 Відповісти
экспертка по чтению по губам. А что тарологи и нумерологи говорят?
28.04.2026 16:32 Відповісти
Це ще кавову гущу не використовували. А потім у програмі заплановано провести спірітичний сеанс з викликом духів жиріновського та пригожина, - ті точно знають плани ху#ла.
28.04.2026 16:42 Відповісти
Що тут такого?
Висновки експертизи, щодо прочитання розмови по губам, приймаються судами всіх цивілізованих країн (і США в т.ч.) як безспірні
28.04.2026 16:56 Відповісти
лох, а ти не в курсі?
28.04.2026 18:39 Відповісти
Хоче знищити українців але чомусь орків знищується в 10 разів більше
28.04.2026 16:32 Відповісти
Забирати власних трупів більше ніж хахли - оце потужна перемога.
28.04.2026 16:41 Відповісти
Головне що таки більше москальні здихає .
29.04.2026 07:43 Відповісти
тому що ми відступаємо)))) логічно що тіла лишаються на стороні того хто атакує

коли ми відбивали Київщину то все було усіяно їхніми тілами

і далі якби втрати були 1 до 30 в їх сторону то війна б закінчилась за 3-4 місяці МАКСИМУМ в Ужгороді причому
28.04.2026 16:42 Відповісти
Ну якщо так то Україну чекає доля Парагваю, на жаль.
28.04.2026 16:43 Відповісти
І яка ж доля Парагваю?
28.04.2026 16:53 Відповісти
Так у нас демографічна катастрофа - ні це не ДОЛЯ ПАРАГВАЮ росіянський ти тупень)))

Парагвай знищив у війні все чоловіче населення і був агресором і проти нього ВОЮВАЛИ ВСІ СУСІДИ

- ми воюєм проти 1 сусіда а більшість сусідів нам допомагає - Польща, Румунія, Словаччина( не Фіцо а країна)

- втрати на війну невеликі 500 000(всі) 150 000( військові) з пораненими до 1 млн. В 2 світовій ми втратили 10 млн

- ВЕЛИКІ втрати демографічні через ЧУДОВУ ПОЛІТИКУ ЗЕ - а саме відпустити жінок, відпустити 18-22 чоловіків, ТЦКшники ( які відлякали більше українців чим бомбарбування міст рузкімі)
28.04.2026 17:26 Відповісти
Пахом, не представляешь, сколько ваших сгнивших костей здесь валяется.
28.04.2026 17:03 Відповісти
Ти дійсно цього хочеш? Я теж в Славіку.
28.04.2026 18:49 Відповісти
28.04.2026 18:54 Відповісти
пацюк Краснов: "страшнєє кошкі звєря нєт"
28.04.2026 16:32 Відповісти
*** просиш цього Трампа. В нього каша в голові.
28.04.2026 16:32 Відповісти
Не вигадуй, таргани її давно з'їли
28.04.2026 16:41 Відповісти
І що? Казать можна, що-завгодно... Висновків, зі сказаного, не видно...
28.04.2026 16:36 Відповісти
28.04.2026 16:38 Відповісти
Два стари пердуни вирішили зустрітися, щоб розказати один одному, як краще лікувати геморой...
28.04.2026 18:39 Відповісти
Ну тампон цілу цивілізацію погрожував знищити. І навіть ядерні коди вимагав. Явно надихався прикладом *****. До речі, з розмови випливає, що вони у постійному контакті.
28.04.2026 16:41 Відповісти
Ядерні коли в нього і так є.
28.04.2026 17:51 Відповісти
Те що путін хоче війни, навіть дивно, якби не хотів. Ну і якщо погрожує, думаю що Трамп сильно не розчулився, як і король. Тому тут нема ніякої сенсації, війна продовжується, але якщо путін погрожує, значить щось іде не по його плану, бо якби все було добре, то немає сенсу в таких розмовах. Тут саме цікаве що саме збудило російского фюрера, те значить робиться вірно.
28.04.2026 16:41 Відповісти
Хто керує світом, старі пердуни яким все до лампочки.
28.04.2026 16:43 Відповісти
Ну не скажіть, серед них затесався один молодий феномен 48-х річний "янелох" . Як висловилась н. мосєйчук (вона ж раєвська) : "Ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ".
28.04.2026 16:50 Відповісти
Він лякає Чарльза чи попереджує?
28.04.2026 16:46 Відповісти
Смішить.
28.04.2026 19:22 Відповісти
Чєловєк от Фокса прішол, вєсточку Чарльзу прітараніл.
28.04.2026 16:48 Відповісти
Значить, Трамп знає про істинні мотиви ***** і касапів у цій війні, але так чи інакше він став їхнім союзником...
28.04.2026 16:53 Відповісти
Населення чого? України чи рашки? Чи взагалі Світу? Тема не розкрита...
28.04.2026 16:57 Відповісти
Рупор кремля, варіант моделі у рудому виконанні в памперсах.
28.04.2026 17:06 Відповісти
Трамп скоро проголосить що всі американці зобовязані йому своїм життям - він рятує їх від *********** ядерки лижучи дупу *****.
28.04.2026 17:09 Відповісти
ну він тут не дуже і бреше, як і стосовно знищення населення, бо технічно це можливо.
28.04.2026 17:27 Відповісти
В ********** лише 4 (чотири) більш-менш промислово розвинутих міста. Їх знищення гарантує повернення ********** в 16 століття... Треба бути деменційним Трампом аби повірити ***** і перелякатись до всерачки...
28.04.2026 17:36 Відповісти
подивіться як істерично реагують орки на катастрофу в туапсе, а тепер промасштабуйте це в млни разів, перенесіть на населення сша і спитайте їх чи готові вони знищити заради України 4 (чотири) оркоміста, отримавши у відповідь? різниця між путлєром і рудим в тому, що першому начхати на своє стадо, а другий не може це собі позволити.
28.04.2026 21:07 Відповісти
Кацапи завжди поступаються коли отримують люлєй. Тому і нападають на тих кого вважають слабшими. Вони ніколи, навіть в нацистському ражі!, не нападуть на США бо спинним мозком чують що це *******. Остаточний і безповоротний і "взад" відіграти вже не дадуть...
28.04.2026 21:19 Відповісти
самі ніколи не нападуть, але ми говоримо про 4 (чотири) їх знищених міста, як вони себе поведуть, хто знає?
28.04.2026 21:23 Відповісти
Ніхто знищувати ************* міста без причини не стане. Навіть не планується. Ми так точно окупувати і нести відповідальність за забезпечення окупованих кацапів всім необхідним не будемо. Наша мета легітимна - деокупація загарбаного *********** і змусити їх відшкодувати збитки за неспровоковану агресію.
28.04.2026 21:52 Відповісти
на сьогодні ядерна загроза стосується виключно України, а не сша, тому розраховувати, що вони знищать 4 (чотири) оркоміста за знищення України, це ті ж шашлики в маю, але збоку. оскільки напряму нанести ядерний удар поки що ніхто не наважується, то можуть прикрити його нібито аварією на ядерному обєкті, таких у нас достатньо. сценарії ці розписані давно і є елементом гібридної війни, яку бачать лише досвідчені політики, а населення продовжує жити своїм життям, невідаючи загрози.
28.04.2026 22:38 Відповісти
Застосуваня ЯЗ по сусідам принесе непоправну шкоду агресору. Радіації пофіг державні кордони і будь які виправдання не спрацюють коли почне гинути і хворіти населення сусідніх країн. Чорнобильська спецоперація спрацювала і ціна нафти врешті виросла, але наслідки вигрібаємо донині. Всі досі роблять вигляд що це "катастрофа" бо якщо ні то потрібно карати злочинця. Кого? СРСР зник, але безкарні "спадкоємці" таки можуть планувати якусь фігню. Тому Лукашенко вже будує свій "пенсійний палац" глибоко в ********** - подалі від Білорусі та України...
28.04.2026 23:49 Відповісти
Трамп повівся на страшилки пукіна і боїться його
він не лідер, і вже не на сильнішої країни
28.04.2026 17:21 Відповісти
Те що росія хоче знищити цілий Український народ давно вже не секрет: ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время», принятый в 2021 году, официально вступил в силу 1 февраля 2022 года. Он устанавливает общие требования к организации массовых захоронений людей и животных при чрезвычайных ситуациях, эпидемиях или боевых действиях.
28.04.2026 17:33 Відповісти
Так, #уйло може знищити нас усіх ядерними ударами. Світ здригнеться, і фізично, і психологічно, але проковтне це і забуде. Скільки там знадобилось років, щоб Хіросіма і Нагасакі знову розбудувались? Тобто, #уйло може дожити після того до параду своїх орків по Хрещатику. От і виходить, що трампидло до всирачки боїться застосування ЯЗ. Хоча чекайте - його ж самого нещодавно відганяли від кодів запуску
28.04.2026 18:28 Відповісти
Плешивий сцарь ***** через маразматика Трампа(агента Краснова) намагається залякати короля ВБ Чарльза ІІІ тім, що він "знищить все населення" України. Це все для того щоб Чарльз вмовив Україну пійти на поступки Московії. Видно зовсім погани справи в бункерного щура.
28.04.2026 19:09 Відповісти
Ой тримайте мене семеро а то всіх убью і весь світ спалю! Кричить полутораметровий диктатор і хоче жити до 150 років, настроїв дач, наплодив дітей, накрав грошей. Щось тут не сходиться...Блефує погань.
28.04.2026 21:24 Відповісти
Трамп казав Чарльзу III, що Путін хоче війни та може "знищити все населення", ?

Це не була одна з п'ятниць, яких у Трампа на одну добу буває аж сім п'ятниць.

То була увертюра на порозі - залякування короля Великобританії Чарльзу III - прийдеться Путіну уступити, іншого виходу немає ... т. Пу може "знищити населення".

"Миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення Путіна.

До Черчіля у Англії пропонували замирення з т. Гітлером - навіть король Едуарда VIII був прогітлерівський. Після зречення короля Едуарда VIII королем став Георг VI...

Тільки коли Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії у травні 1940 року відбувся поворот Англії від політики умиротворення Гітлера до спротиву.

Тепер "миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення Путіна.
29.04.2026 07:41 Відповісти
Звичайна маніпуляція! Бо про таке не говорять при всіх! Тобто, пуйло бреше трампу, а трамп про це говорить так, щоб злякались всі, а не тільки він!
Якби пуйло щось міг, він би зробив!
Треба дожимати пуйла, поки трамп відвернув голову на іран!
29.04.2026 09:50 Відповісти
 
 