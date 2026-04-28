Трамп казав Чарльзу III, що Путін хоче війни та може "знищити все населення", - NYP. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Королем Чарльзом III, ймовірно, говорив про Путіна та те, що російський диктатор хоче війни.

Про це пише видання New York Post з посиланням на експертку з читання по губах Ніколу Хіклінг, передає Цензор.НЕТ.

Так, за її словами, Трамп сказав Чарльзу III: "Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни".

"Ми обговоримо це пізніше", - відповів британський монарх.

"У мене таке відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить все населення", - додав лідер США.

Пізніше Трамп почав розповідати про бальну залу Білого дому, а також розповів про нещодавній замах на нього.

Читайте: Путін сказав главі МЗС Ірану Арагчі, що РФ "робитиме все можливе" для миру на Близькому Сході

Що передувало?

27 квітня король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.

Раніше Трамп казав, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та з російським диктатором Володимиром Путіним, і назвав ці розмови "хорошими".

Читайте: Трамп скептично ставиться до нової мирної пропозиції Ірану, - WSJ