Трамп казав Чарльзу III, що Путін хоче війни та може "знищити все населення", - NYP. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Королем Чарльзом III, ймовірно, говорив про Путіна та те, що російський диктатор хоче війни.
Про це пише видання New York Post з посиланням на експертку з читання по губах Ніколу Хіклінг, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, за її словами, Трамп сказав Чарльзу III: "Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни".
"Ми обговоримо це пізніше", - відповів британський монарх.
"У мене таке відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить все населення", - додав лідер США.
Король відповів, що про це поговорять іншим разом.
Пізніше Трамп почав розповідати про бальну залу Білого дому, а також розповів про нещодавній замах на нього.
Що передувало?
27 квітня король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.
Раніше Трамп казав, що спілкується з президентом України Володимиром Зеленським та з російським диктатором Володимиром Путіним, і назвав ці розмови "хорошими".
так? І хто він після того?
Висновки експертизи, щодо прочитання розмови по губам, приймаються судами всіх цивілізованих країн (і США в т.ч.) як безспірні
коли ми відбивали Київщину то все було усіяно їхніми тілами
і далі якби втрати були 1 до 30 в їх сторону то війна б закінчилась за 3-4 місяці МАКСИМУМ в Ужгороді причому
Парагвай знищив у війні все чоловіче населення і був агресором і проти нього ВОЮВАЛИ ВСІ СУСІДИ
- ми воюєм проти 1 сусіда а більшість сусідів нам допомагає - Польща, Румунія, Словаччина( не Фіцо а країна)
- втрати на війну невеликі 500 000(всі) 150 000( військові) з пораненими до 1 млн. В 2 світовій ми втратили 10 млн
- ВЕЛИКІ втрати демографічні через ЧУДОВУ ПОЛІТИКУ ЗЕ - а саме відпустити жінок, відпустити 18-22 чоловіків, ТЦКшники ( які відлякали більше українців чим бомбарбування міст рузкімі)
він не лідер, і вже не на сильнішої країни
Це не була одна з п'ятниць, яких у Трампа на одну добу буває аж сім п'ятниць.
То була увертюра на порозі - залякування короля Великобританії Чарльзу III - прийдеться Путіну уступити, іншого виходу немає ... т. Пу може "знищити населення".
"Миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення Путіна.
До Черчіля у Англії пропонували замирення з т. Гітлером - навіть король Едуарда VIII був прогітлерівський. Після зречення короля Едуарда VIII королем став Георг VI...
Тільки коли Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії у травні 1940 року відбувся поворот Англії від політики умиротворення Гітлера до спротиву.
Тепер "миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення Путіна.
Якби пуйло щось міг, він би зробив!
Треба дожимати пуйла, поки трамп відвернув голову на іран!