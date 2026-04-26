Новий замах на Трампа: стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому влаштував вчитель із Каліфорнії Коул Аллен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Стрілець, який відкрив вогонь на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, був ідентифікований як Коул Аллен з Торранса, Каліфорнія. Президент Дональд Трамп назвав його "одиноким вовком-диваком", який "виглядав досить зловісно".
31-річного чоловіка заарештували після того, як він увійшов до готелю Washington Hilton та помчав до бальної зали, де зібралися Трамп та приблизно 2500 гостей.
Стрілянина спалахнула біля критої зони перевірки безпеки, де проходив захід, одразу після 20:30, коли подавався салат. Секретна служба швидко вивела Трампа з кімнати, а члени його кабінету сховалися під столами, перш ніж їх також евакуювали.
ЗМІ дізналися, що Аллен - викладач в компанії з репетиторства C2 Education. Згідно з публікаціями в соціальних мережах, C2 назвала його "вчителем місяця" у грудні 2024 року.
Реакція Трампа
Трамп зізнався, що чув постріли, але не одразу усвідомлював небезпеку.
"Я почув шум і подумав, що це падає піднос", - сказав він.
Президент США заявив, що не вірить, що напад був пов'язаний з триваючою війною США та Ізраїлю з Іраном.
"Це не завадить мені виграти війну в Ірані. Я не знаю, чи це мало до цього якесь відношення. Я справді так не думаю, виходячи з того, що нам відомо", - сказав Трамп.
Він також пообіцяв продовжувати свій жорсткий політичний стиль.
Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
Першу спробу можна визнать "ВИПАДКОМ"...
Другу (з натяжкою) , можна визнать "СПІВПАДІННЯМ"...
Третя - це вже "СИСТЕМА"...
І постає питання: "Може з "об'єктом замаху" щось " НЕ ТАК?
бо ні з чого (зброю зараз тільки "журналістам" дозволяють продавати)
А ще якщо послухати коментар тампона, то все це може бути спланованою акцією. Щоб він нарешті побудував оту дебільну бальну залу. Бо ця, мовляв, надто незахищена
Він зібрав зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і кинувся до зали з гостями.
Біля входу облаштували кімнату з барними візками, яка попри масштаб заходу на 2600 гостей залишалася без охорони.
Сусід стрільця припустив наявність у нього розладу аутистичного спектру. Аллен мав дробовик, пістолет і кілька ножів.
Під час інциденту було здійснено щонайменше від 5 до 8 пострілів.
Він отримав ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (2017) та магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Хіллз. Під час навчання розробив прототип аварійного гальма для інвалідних візків, що привернуло увагу місцевих ЗМІ.
Аллен також позиціонував себе як розробник відеоігор і випустив інді-гру Bohrdom на платформі Steam, зареєструвавши торгову марку ще в 2018 році.
Федеральний прокурор у Вашингтоні Жанін Пірро повідомила, що він постане перед судом у понеділок і після розслідування може отримати додаткові звинувачення.
Звісно, воно мало на увазі "сьогодні будуть гострі жарти", але після невдаого замаху це звучить просто як зловісне пророцтво
Може чувак просто салату захотів, а вони одразу звинуватили його в замаху. Схоже на якусь виставу.