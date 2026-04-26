УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15136 відвідувачів онлайн
Новини Фото Замах на Трампа
12 518 82

Новий замах на Трампа: стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому влаштував вчитель із Каліфорнії Коул Аллен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілець, який відкрив вогонь на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, був ідентифікований як Коул Аллен з Торранса, Каліфорнія. Президент Дональд Трамп назвав його "одиноким вовком-диваком", який "виглядав досить зловісно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на nypost.

Деталі

31-річного чоловіка заарештували після того, як він увійшов до готелю Washington Hilton та помчав до бальної зали, де зібралися Трамп та приблизно 2500 гостей.

стрілок з Вашингтону Коул Аллен
Читайте на "Цензор.НЕТ": США ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити Трампа, - Гегсет

Стрілянина спалахнула біля критої зони перевірки безпеки, де проходив захід, одразу після 20:30, коли подавався салат. Секретна служба швидко вивела Трампа з кімнати, а члени його кабінету сховалися під столами, перш ніж їх також евакуювали.

ЗМІ дізналися, що Аллен - викладач в компанії з репетиторства C2 Education. Згідно з публікаціями в соціальних мережах, C2 назвала його "вчителем місяця" у грудні 2024 року.

Реакція Трампа

Трамп зізнався, що чув постріли, але не одразу усвідомлював небезпеку.

"Я почув шум і подумав, що це падає піднос", - сказав він.

Президент США заявив, що не вірить, що напад був пов'язаний з триваючою війною США та Ізраїлю з Іраном.

"Це не завадить мені виграти війну в Ірані. Я не знаю, чи це мало до цього якесь відношення. Я справді так не думаю, виходячи з того, що нам відомо", - сказав Трамп.

Він також пообіцяв продовжувати свій жорсткий політичний стиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа. 

Автор: 

Іран (3304) стрілянина (1896) США (26382) Трамп Дональд (8747)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Тромб обурюється, що Обама викинув росію з так званої великої 8-ки, а ще хоче бачити Х-уйла у себе на зустрічі 20-ки. 80-річний дідуган, мабуть, сьогодні всрався під час шарварку.
показати весь коментар
26.04.2026 09:04 Відповісти
+30
Розумні люди розуміють що цей трамп ворог всього доброго
показати весь коментар
26.04.2026 09:07 Відповісти
+19
Згадується анекдот про попа і студента, та про "боже провидіння"...
Першу спробу можна визнать "ВИПАДКОМ"...
Другу (з натяжкою) , можна визнать "СПІВПАДІННЯМ"...
Третя - це вже "СИСТЕМА"...
І постає питання: "Може з "об'єктом замаху" щось " НЕ ТАК?
показати весь коментар
26.04.2026 09:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В когось таки вийде влучити.
показати весь коментар
26.04.2026 09:10 Відповісти
Завжди так,що не гидота,то ніяк не здохне.Фіцо....
показати весь коментар
26.04.2026 09:14 Відповісти
На Трампа вже два замахи на життя. На скаженого Пуйла -нуль замахів. Ось так працювала СБУ під керівництвом Васі Двамагазини, а про СБУ під теперішнім керівництвом взагалі нічого не чути. Цей в.о. Хмара працює, чи просто ходить на роботу?
показати весь коментар
26.04.2026 09:25 Відповісти
Три. Був у тому році ще якийсь чел з рушницею на галявині перед Білим Домом.
показати весь коментар
26.04.2026 09:59 Відповісти
мабуть заздрить зарплатам вчителів України в 4к$ ..от і хотів помститись трампону
показати весь коментар
26.04.2026 09:09 Відповісти
в Зе українські вчителі стріляти би не стали,
бо ні з чого (зброю зараз тільки "журналістам" дозволяють продавати)

А за брехню з 4к$ Зе нагадають на виборах і вичителі, і студенти, і їх батьки

Зе ще мріяти буде, щоб його хтось пристрелив
показати весь коментар
26.04.2026 14:06 Відповісти
Само в це віриш?? Ця мразота оманська вже біди наробила що заслуговує сидіти на палі разом з дєрьмаком, татаровим...
показати весь коментар
26.04.2026 21:29 Відповісти
Учитель слетел с катушек,детишки довели,но виноват во всем Трамп.
показати весь коментар
26.04.2026 09:10 Відповісти
Н і, трампонутий не винний, то таргани в його голові всіх довели, а він всіх любить, особливо ху...ла
показати весь коментар
26.04.2026 09:45 Відповісти
Як цікаво і нічого не зрозуміло. "Стрілець" взагалі мав зброю, чи просто хотів без запрошення увірватися на захід, а охорона вирішила трошки популяти.
показати весь коментар
26.04.2026 09:11 Відповісти
інформація з інших видань - За даними начальника поліції округу Колумбія Джеффрі Керролла, у нападника були дробовик, пістолет та кілька ножів у момент, коли він увірвався на територію готелю.
показати весь коментар
26.04.2026 10:52 Відповісти
и двуручный меч)))
показати весь коментар
26.04.2026 11:20 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2026 11:25 Відповісти
Світловий.
показати весь коментар
26.04.2026 12:25 Відповісти
З'ясувалося, що Аллен був постояльцем готелю, що дало йому перевагу перед гостями вечері. Поки запрошених обшукували на зовнішньому периметрі, Коул спокійно сидів у своєму номері, який тепер опечатано й обшукують спецслужби
показати весь коментар
26.04.2026 10:53 Відповісти
Героя фільму "12мавп", який прибув з майбутнього щоб зупинити небезпечний вірус, який знищить майже все людство звали Коул.....
показати весь коментар
26.04.2026 09:12 Відповісти
Чувак посміхається в очікуванні гонорару від трампонів за влаштований цирк.
показати весь коментар
26.04.2026 09:15 Відповісти
Охоронці Тромба точно того Аллена взяли?А то знаючи розумові здібності їх боса вже нічому не здивуєшся.
показати весь коментар
26.04.2026 09:16 Відповісти
Мене вже ніщо не зупинить а Венс який мене замінить - якшо - шо - це я в квдраті - Трамп
показати весь коментар
26.04.2026 09:18 Відповісти
спочатку треба венса прибрати, а потім вже трумпа
показати весь коментар
26.04.2026 09:40 Відповісти
Героям слава!!!
показати весь коментар
26.04.2026 09:25 Відповісти
Как в старых фильмах про "ковбоив", один "перднув" а иньши друг друга пострилялы!
показати весь коментар
26.04.2026 09:33 Відповісти
Це відомий метид підняти рейтинг. Нагадаю, саме замах на Трампа під час передвиборчих заходів допомогло тому Трампу стати президентом. Я ж був впевнений, що замах був або намальований, або ж стрілок був ведений спецсдужбами втемну для стрілкч. І новий замах - це спроба ввійти в цю саму річку двічі. От лише зараз для підняття рейтингу Трампа це не спрацює. Навіть більше - більшість американських виборців будуть співчувати стрілку і шкодувати, що у нього не вийшло.
показати весь коментар
26.04.2026 09:34 Відповісти
чудовий спосіб уникнути розмов з журналістами
показати весь коментар
26.04.2026 09:35 Відповісти
Як перелякані щурі...
показати весь коментар
26.04.2026 09:40 Відповісти
Щось,рудого розбишаку ніяк не вб"ють....Треба міняти сценарії "замахів", а то Донні остаточно перетвориться в посміховище...
показати весь коментар
26.04.2026 09:42 Відповісти
Згадайте історії замахів на гітлера - диявол дуже оберігає своїх вибл@дків. Не так страшний чорт, як його... малютка (с)
показати весь коментар
26.04.2026 10:54 Відповісти
Когда нужно поднять рейтинг на ровном месте, всегда появляется киллер-неудачник.
Ждемс 168-й неудачной попытки покушения на нашего зеленого подонка.
===============
Когда нужно поднять рейтинг на ровном месте, всегда появляется киллер-неудачник.
Ждемс 168-й неудачной попытки покушения на нашего зеленого подонка.
показати весь коментар
26.04.2026 09:53 Відповісти
Ех... Погано чувак підготувався. Якась суцільна аматорщина...

А ще якщо послухати коментар тампона, то все це може бути спланованою акцією. Щоб він нарешті побудував оту дебільну бальну залу. Бо ця, мовляв, надто незахищена
показати весь коментар
26.04.2026 09:56 Відповісти
Ось цей коментар:

https://streamable.com/wnonud
показати весь коментар
26.04.2026 10:00 Відповісти
А ось як провтикала охорона:

https://streamable.com/5*****
показати весь коментар
26.04.2026 10:01 Відповісти
Чоловік, який влаштував стрілянину під час заходу з Трампом, виявився 31-річним учителем на ім'я Коул Аллен, - NYP (https://nypost.com/2026/04/25/us-news/gunman-at-white-house-correspondents-dinner-identified-as-cole-allen-from-california/)

Він зібрав зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і кинувся до зали з гостями.

Біля входу облаштували кімнату з барними візками, яка попри масштаб заходу на 2600 гостей залишалася без охорони.

Сусід стрільця припустив наявність у нього розладу аутистичного спектру. Аллен мав дробовик, пістолет і кілька ножів.
показати весь коментар
26.04.2026 10:05 Відповісти
А ось він вже на підлозі з кайданками на руках:

https://streamable.com/6ovvws
показати весь коментар
26.04.2026 10:09 Відповісти
❗️Підозрюваний Коул Аллен зізнався, що цілився у посадовців адміністрації Трампа, - джерела CBS News

Під час інциденту було здійснено щонайменше від 5 до 8 пострілів.
показати весь коментар
26.04.2026 10:26 Відповісти
Аллен працював викладачем на півставки в компанії C2 Education, яка готує до іспитів та надає репетиторські послуги. У грудні 2024 року компанія назвала його «викладачем місяця».

Він отримав ступінь бакалавра з машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (2017) та магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Хіллз. Під час навчання розробив прототип аварійного гальма для інвалідних візків, що привернуло увагу місцевих ЗМІ.

Аллен також позиціонував себе як розробник відеоігор і випустив інді-гру Bohrdom на платформі Steam, зареєструвавши торгову марку ще в 2018 році.

Федеральний прокурор у Вашингтоні Жанін Пірро повідомила, що він постане перед судом у понеділок і після розслідування може отримати додаткові звинувачення.
показати весь коментар
26.04.2026 10:53 Відповісти
"Біля входу облаштували кімнату з барними візками..."
Краще б облаштували склад старих підручників.
показати весь коментар
26.04.2026 12:37 Відповісти
А ще Трамп сказав, що в нього "найнебезпечніша професія"...
показати весь коментар
26.04.2026 10:07 Відповісти
Шкандаль може бути Білява дурепа левітт - прес-секретарка білого дому - у коментарі перед початком заходу ляпнула "сьогодні пролунають постріли":

https://streamable.com/r2lg8m

Звісно, воно мало на увазі "сьогодні будуть гострі жарти", але після невдаого замаху це звучить просто як зловісне пророцтво
показати весь коментар
26.04.2026 11:31 Відповісти
Может она и не такая дэбильная, если *********** для торжественных событий надо ресторан в отеле рентовать?
показати весь коментар
26.04.2026 14:58 Відповісти
ну не може трамбон влаштувати підрив будинків як його друг *****-вальодя, ось і вигадує вистави із замахами. Історія свідчить що замахи в США, як правило досягають мети, а тут ТРИ замаха і всі в "молоко"
показати весь коментар
26.04.2026 10:02 Відповісти
Нема такого правiла. Было больше 30 попыток на разных презиков за эти 250 лет. А грохнули в результате только 4х. Больше всего на Линкольна - шесть или семь.
показати весь коментар
26.04.2026 15:07 Відповісти
А я кажу що є. І не тільки "презиків" .Кого дійсно хотіли вбити того вбили. Лютера Кинга і Роберта Кеннеді наприклад. Самодіяльність хворих однаків не рахується
показати весь коментар
26.04.2026 17:16 Відповісти
Дивно. Чел витанцьовує з пістолем, а навкруги ходять абсолютно спокійні люди, начебто не бачать ані пістоля, ані дивного чувака. І цих спокійних людей багато!!!
показати весь коментар
26.04.2026 10:02 Відповісти
Надеюсь,когда нибудь у кого нибудь обязательно получится...желательно самое ближайшее время
показати весь коментар
26.04.2026 10:10 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2026 10:13 Відповісти
"Стрілянина спалахнула біля критої зони перевірки безпеки, де проходив захід, одразу після 20:30, коли подавався салат."

Може чувак просто салату захотів, а вони одразу звинуватили його в замаху. Схоже на якусь виставу.
показати весь коментар
26.04.2026 10:14 Відповісти
ДіДжей Венс- замовник і царевбивця!
показати весь коментар
26.04.2026 10:16 Відповісти
Якби венс замовляв, то знайшов би професійного кілера чи снайпера, а так… фсбешне кіно під осінні вибори.
показати весь коментар
26.04.2026 11:39 Відповісти
А загалом пох...
показати весь коментар
26.04.2026 10:17 Відповісти
технологія підняття рейтінгу трампу , все інше вже не піднімається ... ...
показати весь коментар
26.04.2026 10:17 Відповісти
Наверное, кому-то из гостей не хватило устриц...
показати весь коментар
26.04.2026 10:18 Відповісти
З немічного Трампа, ліплять із московського лайна «злого яструба» …
показати весь коментар
26.04.2026 10:32 Відповісти
Дуже схожий на Уілла Сміта. І зважаючи на професію та відгуки про нього, це не відморожений реднек, який розчарувався у трампидлі. Але схоже, не натренований - добре підготовлений досяг би цілей
показати весь коментар
26.04.2026 10:50 Відповісти
почерк ,видає аналогію Івано -Франківського замаху на "папірєдніка" інсценованого гебнявим відділом 3,14дерації
показати весь коментар
26.04.2026 11:03 Відповісти
Шо опять , бог трiйцю любить.
показати весь коментар
26.04.2026 11:04 Відповісти
Судя по лицу - очередной блаженный левак. Забавно, что самые агрессивные и неадекватные - представители леваков и фанаты демов
показати весь коментар
26.04.2026 11:12 Відповісти
А хіба у кишені стрільця ще не знайшли членський квиток демпартії США?
показати весь коментар
26.04.2026 12:43 Відповісти
тобто той факт, шо такі заходи і будівлі захищені так, шо рамки металошукачі просто у стінах вбудовані - ми не вкурсі? Це срана пастанова
показати весь коментар
26.04.2026 13:58 Відповісти
Захід відбувався у звичайному готелі. Які металошукачі, попустіться.
показати весь коментар
26.04.2026 14:19 Відповісти
Кіно для лохів для підняття підплінтусного рейтингу. Лохи ******* такі кіна
показати весь коментар
26.04.2026 11:34 Відповісти
Голівуд, ***...
показати весь коментар
26.04.2026 12:44 Відповісти
Я бачу,що для трампа одним вухом все не закінчиться,одного імпічменту буде малувато
показати весь коментар
26.04.2026 11:55 Відповісти
А шо таке!!!Яйця (по 27$ за 10шт) зараз не канають.Чи працює кдб рашки-"підіймите мені рейтінг!".
показати весь коментар
26.04.2026 12:18 Відповісти
Доречі на рахунок його бікси-жонушки.Б...ь, вона і в США б...ь.Якої б вона національності не була.Гроші понад усе!
показати весь коментар
26.04.2026 12:22 Відповісти
Красавчик. Світові рабовласники обісралися.
показати весь коментар
26.04.2026 12:25 Відповісти
ну захотів вчитель на банкет, пожерти різних делікатесів та модного виньця попити, а ці жлоби зразу розкричались що то замах
показати весь коментар
26.04.2026 12:35 Відповісти
Ну так. Бо на зарплату 4 кілобаксів/міс делікатесів не накупиш!
показати весь коментар
26.04.2026 12:47 Відповісти
Цей криворотий довбень так нічого і не зрозумів! Деменція, однако...
показати весь коментар
26.04.2026 12:59 Відповісти
Ох і пазорніки в особистій охороні, ох і капець…. але трамп буде тепер ще й проти вчителів воювати: воно не любить розумних, бо тупе
показати весь коментар
26.04.2026 13:56 Відповісти
То сарказм був про «сікрєт сьорвіс», якщо шо: галіменько якось все виглядало. У нас стрілЯнина на мосту метро виглядала і то переконливіше, під час голосування ща один важливий законопроект
показати весь коментар
26.04.2026 14:00 Відповісти
Навіть трохи дивно що не білий. Звичайно такі екземпляри високими матеріями не переймаються.
показати весь коментар
26.04.2026 14:17 Відповісти
Та нічого страшнрго, замінили старому памперс і "знову в бій"🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.04.2026 14:24 Відповісти
Як це він ще Україну не приплів до цієї історії
показати весь коментар
26.04.2026 14:35 Відповісти
Методички из кремля ещё не получил.
показати весь коментар
26.04.2026 21:30 Відповісти
Гегсет розстроївся - От ****. Може не йти. Бухло ж халявне і жрачка.
показати весь коментар
26.04.2026 17:05 Відповісти
Війна антинаукових гендерних ліваків з політичними есхатологічними християнами?
показати весь коментар
26.04.2026 18:18 Відповісти
Убийцу JFK до сих пор ищут, а этот сам под танк полез, просто проплаченный цирковой номер. Так покушения не готовят.
показати весь коментар
26.04.2026 21:28 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 16:43 Відповісти
 
 