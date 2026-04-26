Новий замах на Трампа: стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому влаштував вчитель із Каліфорнії Коул Аллен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілець, який відкрив вогонь на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, був ідентифікований як Коул Аллен з Торранса, Каліфорнія. Президент Дональд Трамп назвав його "одиноким вовком-диваком", який "виглядав досить зловісно".

Деталі

31-річного чоловіка заарештували після того, як він увійшов до готелю Washington Hilton та помчав до бальної зали, де зібралися Трамп та приблизно 2500 гостей.





Стрілянина спалахнула біля критої зони перевірки безпеки, де проходив захід, одразу після 20:30, коли подавався салат. Секретна служба швидко вивела Трампа з кімнати, а члени його кабінету сховалися під столами, перш ніж їх також евакуювали.

ЗМІ дізналися, що Аллен - викладач в компанії з репетиторства C2 Education. Згідно з публікаціями в соціальних мережах, C2 назвала його "вчителем місяця" у грудні 2024 року.

Реакція Трампа

Трамп зізнався, що чув постріли, але не одразу усвідомлював небезпеку.

"Я почув шум і подумав, що це падає піднос", - сказав він.

Президент США заявив, що не вірить, що напад був пов'язаний з триваючою війною США та Ізраїлю з Іраном.

"Це не завадить мені виграти війну в Ірані. Я не знаю, чи це мало до цього якесь відношення. Я справді так не думаю, виходячи з того, що нам відомо", - сказав Трамп.

Він також пообіцяв продовжувати свій жорсткий політичний стиль.

