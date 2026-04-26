Стефанішина про стрілянину на вечері для кореспондентів Білого дому: Це спроба замаху на Трампа

Посол України в США Ольга Стефанішина назвала стрілянину в ресторані для кореспондентів Білого дому спробою замаху на президента Дональда Трампа, який також був присутнім у ресторані на заході.

Про це Стефанішина розповіла у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Коментар Стефанішиної

"Спроба замаху на Президента США Д. Трампа. З Президентом та Першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити Трампа, - Гегсет

Пані посол також публікує фото, відзняті за хвилину до стрілянини та після.







Що передувало?

Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.

Також читайте: Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп