На вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 26 квітня Дональд Трамп був екстрено виведений із заходу для кореспондентів Білого дому. Під час вечері в приміщенні пролунали звуки пострілів, після чого президента оперативно евакуювали зі сцени та будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Де сталася стрілянина?
Як зазначається, інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому. Трамп перебував у залі, коли пролунали постріли.
Агенти Секретної служби негайно вивели президента зі сцени та евакуювали з будівлі. На заході були присутні перша леді, віцепрезидент, а також низка членів кабінету: глава Мінфіну Скотт Бессент, директор національної розвідки Тулсі Габбард, прессекретар Керолін Левітт, директор ФБР Каш Патель та інші високопосадовці.
Озброєні силовики з гвинтівками піднялись на сцену. У приміщенні та навколо нього зосередився особовий склад Секретної служби.
Стрільця вже затримали
Стрільця затримано - це підтвердила Секретна служба США через преспул Білого дому.
Раніше іноземні ЗМІ повідомляли про його ліквідацію, однак ці дані не підтвердились. Особа затриманого та обставини інциденту уточнюються.
Реакція Трампа
Президент США написав у соцмережах, що Секретна служба та правоохоронці спрацювали "швидко і хоробро". Трамп запропонував продовжити захід, однак зазначив, що остаточне рішення залишається за правоохоронцями. За даними преспулу, на момент публікації президент ще перебував у готелі Hilton.
Він також повідомив, що правоохоронці відповідно до протоколу попросили його покинути будівлю - він виконав вимогу негайно. Трамп анонсував пресконференцію через 30 хвилин у брифінговій кімнаті Білого дому.
Трамп запевнив, що перша леді, віцепрезидент і всі члени кабінету в повній безпеці. Захід буде перенесено - його проведуть протягом наступних 30 днів.
Коул Томас Аллен, 31 рік, який живе у передмісті Лос-Анджелеса Торренс, був ідентифікований правоохоронними органами як озброєний чоловік, який був нейтралізований неподалік від вечері, де зібралися президент Трамп та інші посадовці, повідомили CNN два джерела, знайомі з цією справою.
Момент спроби прориву нападника до зали
