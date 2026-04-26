На вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 26 квітня Дональд Трамп був екстрено виведений із заходу для кореспондентів Білого дому. Під час вечері в приміщенні пролунали звуки пострілів, після чого президента оперативно евакуювали зі сцени та будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Де сталася стрілянина?

Як зазначається, інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому. Трамп перебував у залі, коли пролунали постріли.

Агенти Секретної служби негайно вивели президента зі сцени та евакуювали з будівлі. На заході були присутні перша леді, віцепрезидент, а також низка членів кабінету: глава Мінфіну Скотт Бессент, директор національної розвідки Тулсі Габбард, прессекретар Керолін Левітт, директор ФБР Каш Патель та інші високопосадовці.

Читайте також: Трамп скасував поїздку Віткоффа і Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном: Усі козирі - у США

Озброєні силовики з гвинтівками піднялись на сцену. У приміщенні та навколо нього зосередився особовий склад Секретної служби.

Стрільця вже затримали

Стрільця затримано - це підтвердила Секретна служба США через преспул Білого дому.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли про його ліквідацію, однак ці дані не підтвердились. Особа затриманого та обставини інциденту уточнюються.

Також читайте: Трамп, Сі Цзіньпін і Путін виступають проти Європи. Це унікальний момент, прокиньтеся, - Макрон

Реакція Трампа

Президент США написав у соцмережах, що Секретна служба та правоохоронці спрацювали "швидко і хоробро". Трамп запропонував продовжити захід, однак зазначив, що остаточне рішення залишається за правоохоронцями. За даними преспулу, на момент публікації президент ще перебував у готелі Hilton.

Він також повідомив, що правоохоронці відповідно до протоколу попросили його покинути будівлю - він виконав вимогу негайно. Трамп анонсував пресконференцію через 30 хвилин у брифінговій кімнаті Білого дому.

Трамп запевнив, що перша леді, віцепрезидент і всі члени кабінету в повній безпеці. Захід буде перенесено - його проведуть протягом наступних 30 днів.

+35
Задовбав вже цей підранок. Стрілцью - двійка!
26.04.2026 07:51
показати весь коментар
26.04.2026 07:51 Відповісти
+29
Що, Донні, знову хочеться шоу для приїжджих влаштувати?
Чи може з Банкової ідею підкинули...
показати весь коментар
26.04.2026 07:46 Відповісти
+29
Трампон в черговий раз обісрався, треба йому знову кіно крутити, для підняття рейтингу та корчити з себе жертву.
26.04.2026 07:50
показати весь коментар
26.04.2026 07:50 Відповісти
Як його *******!
показати весь коментар
26.04.2026 07:45 Відповісти
Измельчали нынче киллеры.
показати весь коментар
26.04.2026 08:49 Відповісти
.. судячи по першому відео зал навіть не зреагував на те що відбувається! Доречними тут були б аплодисменти...які перейшли б у овації... за майстерство акторів на сцені...))))
26.04.2026 11:36
показати весь коментар
26.04.2026 11:36 Відповісти
Так це ж уже було!! І якунОвоща яйцями розстрілювали…!!!
Чергове шоу для недосвідчених людей від шестиразового банкрота, після стількох Судів!!!
Епштейн, навіть не здивований, після свого «дивного самогубства» в камері буцигарні!!!
показати весь коментар
26.04.2026 13:26 Відповісти
"Бандітскій Вашингтон", другий сезон...
26.04.2026 07:46
показати весь коментар
26.04.2026 07:46 Відповісти
Кварталівський сценарій для гоїв, як в 2021 році з Шефером чи з Шифером на пам'ятаю точно призвіще того шлемазла.
26.04.2026 08:00
показати весь коментар
26.04.2026 08:00 Відповісти
Не вгадав з двох спроб. Шефір звали того шлемазла. Від Шефіра кулі відскакували, як від супергероя.
26.04.2026 08:45
показати весь коментар
26.04.2026 08:45 Відповісти
Точно, потужний Зе крутить увесь світ на власному органі для гри на фортеп'яно.
Хто сумнівається запитайте у орбана.
показати весь коментар
26.04.2026 08:22 Відповісти
ухи ухи ухи !
показати весь коментар
26.04.2026 07:47 Відповісти
Пращу з кипою вже знайшли?
показати весь коментар
26.04.2026 07:47 Відповісти
Скоріш візітку Яроша знайдуть,зараз що білий дім що кремль на одній хвилі
26.04.2026 08:03
показати весь коментар
26.04.2026 08:03 Відповісти
Трампа евакуювали з гала-вечері в суботу, після того як стрілянина в місці проведення змусила членів кабінету міністрів сховатися під столами, а готель Washington Hilton перетворився на місце масштабного злочину. Затримано Коула Томаса Аллена (Cole Tomas Allen). Все це зруйнувало уявлення про безпеку, які зазвичай асоціюються з президентськими заходами, особливо з дуже публічними зібраннями, час і місце проведення яких широко оголошуються.
26.04.2026 07:48
https://x.com/FranzMaser/status/2048251765720527167
показати весь коментар
26.04.2026 07:48 Відповісти
Чоловіка, підозрюваного у стрільбі на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, за даними публічних записів, працював вчителем та розробником відеоігор з Південної Каліфорнії.
26.04.2026 07:51

Коул Томас Аллен, 31 рік, який живе у передмісті Лос-Анджелеса Торренс, був ідентифікований правоохоронними органами як озброєний чоловік, який був нейтралізований неподалік від вечері, де зібралися президент Трамп та інші посадовці, повідомили CNN два джерела, знайомі з цією справою.
26.04.2026 07:51
показати весь коментар
26.04.2026 07:51 Відповісти
Правильным путём идёте, товарищи! Только точнее, точнее надо.
26.04.2026 09:16
показати весь коментар
26.04.2026 09:16 Відповісти
"*******" Трампа в Амеріці, до смерті *********.
26.04.2026 07:56
показати весь коментар
26.04.2026 07:56 Відповісти
це був Косой , зуб даю
показати весь коментар
26.04.2026 07:57 Відповісти
Стрільцю мабуть стіл не сподобався
26.04.2026 07:59
показати весь коментар
26.04.2026 07:59 Відповісти
Ну що трампуша за свою погану шкуру переживаєш ,а може це чергова маніпуляція щоб підняти рейтенг ,щось подібне в нас було так званий замах на шефіра.
26.04.2026 08:04
показати весь коментар
26.04.2026 08:04 Відповісти
Демократи якісь кровожерливі. І все чомусь трансгендери або гомосексуалісти.
26.04.2026 08:04
показати весь коментар
26.04.2026 08:04 Відповісти
Скоро, напевно, з обкому Кремль повідомлять: стрілець агент Зеленського
26.04.2026 08:05
показати весь коментар
26.04.2026 08:05 Відповісти
А ви спробуйте влучити, коли в тебе всі зброю відбирають -Дай я стрельну
26.04.2026 08:07
показати весь коментар
26.04.2026 08:07 Відповісти
Хтось хоче зірвати переможний марш найвеличнішого президента США всіх часів і всесвітів.
26.04.2026 08:07
показати весь коментар
26.04.2026 08:07 Відповісти
Бачив відео як стрілець вбігає в готель на спринтерській швидкості повз охорони. "Герой"-охоронець шарахнувся від нього в бік замість того щоб принаймні підставити підножку.
26.04.2026 08:11
показати весь коментар
26.04.2026 08:11 Відповісти
По перше підножка не входить до Протоколу Безпеки № ХХХ, а охоронець то він був взятий на підсилення, а так він занімався питаннями оренди житла за мінімальними цінами (так Шеф хоче). Тому він НЕ шарахнувся, а згідно інструкції пішов дивитись що йому робити, протокол шукав. На щось все схоже.. вже було
26.04.2026 10:54
показати весь коментар
26.04.2026 10:54 Відповісти
Вистава від рижого мудака і не більше.
26.04.2026 08:17
показати весь коментар
26.04.2026 08:17 Відповісти
❗️Агенти секретної служби з місця стрільби першим виводили не Трампа, а Джей Ді Венса. І лише потім президента США, який упав по дорозі
26.04.2026 08:21
показати весь коментар
26.04.2026 08:21 Відповісти
Зараз вирішують де проколупати дірку від кулі в одязі Трампа,щоб нація бачила,як чергове диво спасло рудого....А також вирішують,що "знайшли" у кишенях стрільця - візитку Яроша, портрет путлєра чи Коран...
26.04.2026 08:22
показати весь коментар
26.04.2026 08:22 Відповісти
Потужна Америка застрягла у минулому сторіччі, з їх вогнепальною зброєю, сьогодні час дронів
26.04.2026 08:25
показати весь коментар
26.04.2026 08:25 Відповісти
Знову стрільба по вухах........виборців.
26.04.2026 08:25
показати весь коментар
26.04.2026 08:25 Відповісти
Партнери цькують та залякують Донні , щоб не здумав вийти з війни з Іраном.
26.04.2026 08:28
показати весь коментар
26.04.2026 08:28 Відповісти
та якось по-дитячому... коли вже будинки почнуть підривати "цукром"?...
26.04.2026 08:28
показати весь коментар
26.04.2026 08:28 Відповісти
Рязанському цукровому заводу чи базі вже пішла накладна на відправку
26.04.2026 10:55
показати весь коментар
26.04.2026 10:55 Відповісти
Трампа намагався вбити вчитель-гомосексуаліст з Каліфорнії.
26.04.2026 08:33

показати весь коментар
26.04.2026 08:33 Відповісти
От до чого ревнощі доводять !
показати весь коментар
26.04.2026 10:27 Відповісти
Він у Венса цілився, бо Венс в туалеті готелю йому не відсо..., от він і обурився. Так схожі, майже близнюки. Закривайте справу, "злочин" розкрито
26.04.2026 11:00
показати весь коментар
26.04.2026 11:00 Відповісти
Вчитель гомосексуалізму?
показати весь коментар
26.04.2026 17:21 Відповісти
Боже, цей самозакоханий нарцис і тут не впустив можливості себе возвеличити.... ⚡️Репортер поцікавився, чому подібні інциденти знову пов'язані саме з ним.«Я вивчав такі випадки… Зазвичай обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Тих, хто нічого особливого не робить, не чіпають. Я не хочу цього казати, але я багато зробив. Ми зробили дуже багато», - сказав Трамп......
26.04.2026 08:35
показати весь коментар
26.04.2026 08:35 Відповісти
Найкраще вбиває президента не куля, а яйце. Янук підтвердить.
26.04.2026 08:36
показати весь коментар
26.04.2026 08:36 Відповісти
А як це "крута" охорона пропустила в приміщення людину зі зброєю?
Це ж не випадок зі стрільцем на відкритій локації, це закрите приміщення.
Там всі проходять металошукач, речі і апаратура оглядаються.
І, зненацька, лунають звуки схожі на постріли??!!
Доволі примітивна постанова. А все айятоли прокляті, рейтинги зіпсували...
Нехай ще нового Ван Дер Люббе знайдуть, для підпалу Білого будинку.
показати весь коментар
26.04.2026 08:36 Відповісти
У вчителя гомосексуаліста був дробовик.🙁
26.04.2026 08:39
показати весь коментар
26.04.2026 08:39 Відповісти
Охрану Трампа уже наградили , за высокий уровень професионализма ? Шутка ли сказать , допустить киллера с оружием , в считанные метры к охроняемуму объекту , это надо уметь. Больше намахивает на постановочную истоию.
26.04.2026 08:45
показати весь коментар
26.04.2026 08:45 Відповісти
Чоловік, який відкрив стрілянину під час заходу з Трампом, - учитель із Каліфорнії, пише NYP.За даними видання, він зібрав зброю у зоні з ослабленим контролем біля входу, після чого відкр
https://www.facebook.com/61584899891730/videos/pcb.122126279649163329/1517807420384370 Момент спроби прориву нападника до зали
показати весь коментар
26.04.2026 08:50 Відповісти
Америка котиться в ЛГБТ-пекло. Три (!) винищувача збиває напівграмотний кувейтський пілот, якщо не збиває, падають самі. Охорона президента схожа на клоунів. Некомпетентність і тупість у всьому.
показати весь коментар
26.04.2026 08:58 Відповісти
А при чому ЛГБТ до літаків? Кувейтский пілот був геєм? Чи літаки?
показати весь коментар
26.04.2026 09:55 Відповісти
Технік кувейтського літака був геєм
показати весь коментар
26.04.2026 11:05 Відповісти
Скоріше, під***сом. Обидва!
показати весь коментар
26.04.2026 17:50 Відповісти
.. а Вас не збентежило напівграмотний кувейтській пілот!? Це яким потрібно бути дурноголовим..щоб написати подібне? Отакі коментатори моментально одним дописом демонструють свій печерний ідіотизм... не згадуючі навіть про ЛГБТ-пекло..звідки воно і вилізло.
показати весь коментар
26.04.2026 11:19 Відповісти
Навіть не збентежило, а посмішило. Бо напівграмотний і пілот - це антоніми. Там з "аффтаром" майже ні про що вже не треба розмовляти. Але то його персональний IQ...
А ось додати до літаків ЛГБТ - це вже не тільки проблема з інтелектом, це вже програма з-за поребрика: "у всьому винні геї та євреї", і ще Порошенко - в залежності від спільноти.
Як же в цих "австрияків" та інших деяких впн-щиків російські вуха стирчать!!!
показати весь коментар
26.04.2026 17:48 Відповісти
В США (в адміністраціі Тромба) теж ******* з "замахами" показувати? Я у нас на чмошника Стерненко,який повністтю ліг під нашого величайшого кловуна.
показати весь коментар
26.04.2026 09:01 Відповісти
як тут поцілиш, коли всі за руки смикають і волають, - дай мені в%обати!!
показати весь коментар
26.04.2026 09:43 Відповісти
Братки Трампидла будуть кукурікати, що то був замаскований бендерівець і його прислав найвеличніший
показати весь коментар
26.04.2026 10:01 Відповісти
Тепер черга хрипатого знятися у шапіто під назвою - "Замах на найвеличнішого"
показати весь коментар
26.04.2026 10:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g96eEe0oOO4

Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
показати весь коментар
26.04.2026 10:25 Відповісти
на нашого незламного Лідора було щонайменше 12 замахів. Причому потужно-справжніх замахів, а не ось така комедія. Нас не обманеш!
показати весь коментар
26.04.2026 10:49 Відповісти
Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!
показати весь коментар
26.04.2026 10:59 Відповісти
Один ствол із 350 млн. не витримав. Зробив фалькстарт. Зате ще багато готуються.
показати весь коментар
26.04.2026 11:06 Відповісти
Кетчуп…друге вухо…вибори…перемога?
показати весь коментар
26.04.2026 11:17 Відповісти
Схоже на дешеву клоунада про про рудого кудлатого пса
показати весь коментар
26.04.2026 11:56 Відповісти
А чого ж його так само екстрено не евакуйовували із місця 'замаху' на передвиборчому мітингу позаминулого року та дали трохи покорчити із себе 'американського героя'?
показати весь коментар
26.04.2026 12:21 Відповісти
Коли вже ці ідіоти навчаться стріляти?
показати весь коментар
26.04.2026 12:32 Відповісти
Кловуни. Краснов знову вирішив підняти свій падаючий рейтинг. Який же він прогнозований.
показати весь коментар
26.04.2026 12:34 Відповісти
Чесне слово, світ би нічого не втратив, якби стрілець був точнішим! Скоріше навпаки...
показати весь коментар
26.04.2026 13:01 Відповісти
Вухо вже заклеїли? Чого не зробиш, для підняття обвислого рейтинга.
показати весь коментар
26.04.2026 13:41 Відповісти
от блін везучий сукін син . аж не віриться шо такий курва везучий . три см від вуха і фсьо
показати весь коментар
26.04.2026 14:57 Відповісти
Не щастить Трампу, знову доведеться мучитись з тою протокою - то закривай шлакбаум, то відкривай, закривай-відкривай, закривай-вікривай і так днями та ночами, тижнями і місяцями.
показати весь коментар
26.04.2026 17:28 Відповісти
95 квартал
показати весь коментар
26.04.2026 17:44 Відповісти
перед проміжними виборами для підтримання рейтингу хоча би на поточному рівні треба знов влаштувати спробу.
показати весь коментар
26.04.2026 17:52 Відповісти
Щоб хотіли вбити - є пара дронів які знесуть голову, а не вушко пошкодять.
показати весь коментар
26.04.2026 18:12 Відповісти
Який хазяiн, такi й заходи. Наприклад, претендентiв на заходи до англiйськоi королеви перевiряють за пiв року. Якщо людина мала навiть штраф за порушення правил парковки, така людина на заходи до королеви не вхожа ... А тут якiсь стрiлки проходять до Бiлого дому... Сюр-по американськи якийсь , з кацапським опофiгiзмом... ЗвbIЧАЙНО, ЯКЩО ЦЕ НЕ ТЕАТРАЛЬНА ПОСТАНОВА.
показати весь коментар
26.04.2026 19:41 Відповісти
Меланія поповзла під стіл, там її і залишили. Ото чоловічок.
показати весь коментар
26.04.2026 20:34 Відповісти
Дешеві клоуни... в усьому дешеві клоуни...
показати весь коментар
26.04.2026 21:32 Відповісти
Кстати что за пистолет у девушки? Тоже видать мага-реформа какая-нибудь? 😂🙈 Не удивлюсь..
показати весь коментар
27.04.2026 02:47 Відповісти
 
 