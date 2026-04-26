На ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали
В ночь на 26 апреля Дональда Трампа экстренно вывели с мероприятия для корреспондентов Белого дома. Во время ужина в помещении раздались звуки выстрелов, после чего президента оперативно эвакуировали со сцены и из здания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ClashReport.
Где произошла стрельба?
Как отмечается, инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. Трамп находился в зале, когда раздались выстрелы.
Агенты Секретной службы немедленно вывели президента со сцены и эвакуировали из здания. На мероприятии присутствовали первая леди, вице-президент, а также ряд членов кабинета: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.
Вооруженные силовики с винтовками поднялись на сцену. В помещении и вокруг него сосредоточился личный состав Секретной службы.
Стрелка уже задержали
Стрелок задержан — это подтвердила Секретная служба США через пресс-пул Белого дома.
Ранее иностранные СМИ сообщали о его ликвидации, однако эти данные не подтвердились. Личность задержанного и обстоятельства инцидента уточняются.
Реакция Трампа
Президент США написал в соцсетях, что Секретная служба и правоохранители сработали "быстро и мужественно". Трамп предложил продолжить мероприятие, однако отметил, что окончательное решение остается за правоохранителями. По данным пресс-пула, на момент публикации президент еще находился в отеле Hilton.
Он также сообщил, что правоохранители в соответствии с протоколом попросили его покинуть здание — он выполнил требование немедленно. Трамп анонсировал пресс-конференцию через 30 минут в брифинговой комнате Белого дома.
Трамп заверил, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полной безопасности. Мероприятие будет перенесено — его проведут в течение следующих 30 дней.
Чергове шоу для недосвідчених людей від шестиразового банкрота, після стількох Судів!!!
Епштейн, навіть не здивований, після свого «дивного самогубства» в камері буцигарні!!!
Чи може з Банкової ідею підкинули...
Хто сумнівається запитайте у орбана.
Коул Томас Аллен, 31 рік, який живе у передмісті Лос-Анджелеса Торренс, був ідентифікований правоохоронними органами як озброєний чоловік, який був нейтралізований неподалік від вечері, де зібралися президент Трамп та інші посадовці, повідомили CNN два джерела, знайомі з цією справою.
Це ж не випадок зі стрільцем на відкритій локації, це закрите приміщення.
Там всі проходять металошукач, речі і апаратура оглядаються.
І, зненацька, лунають звуки схожі на постріли??!!
Доволі примітивна постанова. А все айятоли прокляті, рейтинги зіпсували...
Нехай ще нового Ван Дер Люббе знайдуть, для підпалу Білого будинку.
А ось додати до літаків ЛГБТ - це вже не тільки проблема з інтелектом, це вже програма з-за поребрика: "у всьому винні геї та євреї", і ще Порошенко - в залежності від спільноти.
Як же в цих "австрияків" та інших деяких впн-щиків російські вуха стирчать!!!
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.