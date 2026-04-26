РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13974 посетителя онлайн
Новости Покушение на Трампа
11 097 89

На ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали

В ночь на 26 апреля Дональда Трампа экстренно вывели с мероприятия для корреспондентов Белого дома. Во время ужина в помещении раздались звуки выстрелов, после чего президента оперативно эвакуировали со сцены и из здания.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где произошла стрельба?

Как отмечается, инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. Трамп находился в зале, когда раздались выстрелы.

Агенты Секретной службы немедленно вывели президента со сцены и эвакуировали из здания. На мероприятии присутствовали первая леди, вице-президент, а также ряд членов кабинета: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.

Вооруженные силовики с винтовками поднялись на сцену. В помещении и вокруг него сосредоточился личный состав Секретной службы.

Стрелка уже задержали

Стрелок задержан — это подтвердила Секретная служба США через пресс-пул Белого дома.

Ранее иностранные СМИ сообщали о его ликвидации, однако эти данные не подтвердились. Личность задержанного и обстоятельства инцидента уточняются.

Реакция Трампа

Президент США написал в соцсетях, что Секретная служба и правоохранители сработали "быстро и мужественно". Трамп предложил продолжить мероприятие, однако отметил, что окончательное решение остается за правоохранителями. По данным пресс-пула, на момент публикации президент еще находился в отеле Hilton.

Он также сообщил, что правоохранители в соответствии с протоколом попросили его покинуть здание — он выполнил требование немедленно. Трамп анонсировал пресс-конференцию через 30 минут в брифинговой комнате Белого дома.

Трамп заверил, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полной безопасности. Мероприятие будет перенесено — его проведут в течение следующих 30 дней.

Автор: 

стрельба (3315) Вашингтон (93) Трамп Дональд (8031)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Задовбав вже цей підранок. Стрілцью - двійка!
показать весь комментарий
26.04.2026 07:51 Ответить
+29
Що, Донні, знову хочеться шоу для приїжджих влаштувати?
Чи може з Банкової ідею підкинули...
показать весь комментарий
26.04.2026 07:46 Ответить
+29
Трампон в черговий раз обісрався, треба йому знову кіно крутити, для підняття рейтингу та корчити з себе жертву.
показать весь комментарий
26.04.2026 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як його *******!
показать весь комментарий
26.04.2026 07:45 Ответить
Измельчали нынче киллеры.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:49 Ответить
.. судячи по першому відео зал навіть не зреагував на те що відбувається! Доречними тут були б аплодисменти...які перейшли б у овації... за майстерство акторів на сцені...))))
показать весь комментарий
26.04.2026 11:36 Ответить
Так це ж уже було!! І якунОвоща яйцями розстрілювали…!!!
Чергове шоу для недосвідчених людей від шестиразового банкрота, після стількох Судів!!!
Епштейн, навіть не здивований, після свого «дивного самогубства» в камері буцигарні!!!
показать весь комментарий
26.04.2026 13:26 Ответить
"Бандітскій Вашингтон", другий сезон...
показать весь комментарий
26.04.2026 07:46 Ответить
Кварталівський сценарій для гоїв, як в 2021 році з Шефером чи з Шифером на пам'ятаю точно призвіще того шлемазла.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:00 Ответить
Не вгадав з двох спроб. Шефір звали того шлемазла. Від Шефіра кулі відскакували, як від супергероя.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:45 Ответить
Точно, потужний Зе крутить увесь світ на власному органі для гри на фортеп'яно.
Хто сумнівається запитайте у орбана.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:22 Ответить
ухи ухи ухи !
показать весь комментарий
26.04.2026 07:47 Ответить
Пращу з кипою вже знайшли?
показать весь комментарий
26.04.2026 07:47 Ответить
Скоріш візітку Яроша знайдуть,зараз що білий дім що кремль на одній хвилі
показать весь комментарий
26.04.2026 08:03 Ответить
Трампа евакуювали з гала-вечері в суботу, після того як стрілянина в місці проведення змусила членів кабінету міністрів сховатися під столами, а готель Washington Hilton перетворився на місце масштабного злочину. Затримано Коула Томаса Аллена (Cole Tomas Allen). Все це зруйнувало уявлення про безпеку, які зазвичай асоціюються з президентськими заходами, особливо з дуже публічними зібраннями, час і місце проведення яких широко оголошуються.
https://x.com/FranzMaser/status/2048251765720527167
показать весь комментарий
26.04.2026 07:48 Ответить
Чоловіка, підозрюваного у стрільбі на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, за даними публічних записів, працював вчителем та розробником відеоігор з Південної Каліфорнії.

Коул Томас Аллен, 31 рік, який живе у передмісті Лос-Анджелеса Торренс, був ідентифікований правоохоронними органами як озброєний чоловік, який був нейтралізований неподалік від вечері, де зібралися президент Трамп та інші посадовці, повідомили CNN два джерела, знайомі з цією справою.
показать весь комментарий
26.04.2026 07:51 Ответить
Правильным путём идёте, товарищи! Только точнее, точнее надо.
показать весь комментарий
26.04.2026 09:16 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 07:54 Ответить
"*******" Трампа в Амеріці, до смерті *********.
показать весь комментарий
26.04.2026 07:56 Ответить
це був Косой , зуб даю
показать весь комментарий
26.04.2026 07:57 Ответить
Стрільцю мабуть стіл не сподобався
показать весь комментарий
26.04.2026 07:59 Ответить
Ну що трампуша за свою погану шкуру переживаєш ,а може це чергова маніпуляція щоб підняти рейтенг ,щось подібне в нас було так званий замах на шефіра.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:04 Ответить
Демократи якісь кровожерливі. І все чомусь трансгендери або гомосексуалісти.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:04 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2026 08:04 Ответить
Скоро, напевно, з обкому Кремль повідомлять: стрілець агент Зеленського
показать весь комментарий
26.04.2026 08:05 Ответить
А ви спробуйте влучити, коли в тебе всі зброю відбирають -Дай я стрельну
показать весь комментарий
26.04.2026 08:07 Ответить
!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.04.2026 09:01 Ответить
Хтось хоче зірвати переможний марш найвеличнішого президента США всіх часів і всесвітів.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:07 Ответить
Бачив відео як стрілець вбігає в готель на спринтерській швидкості повз охорони. "Герой"-охоронець шарахнувся від нього в бік замість того щоб принаймні підставити підножку.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:11 Ответить
По перше підножка не входить до Протоколу Безпеки № ХХХ, а охоронець то він був взятий на підсилення, а так він занімався питаннями оренди житла за мінімальними цінами (так Шеф хоче). Тому він НЕ шарахнувся, а згідно інструкції пішов дивитись що йому робити, протокол шукав. На щось все схоже.. вже було
показать весь комментарий
26.04.2026 10:54 Ответить
Вистава від рижого мудака і не більше.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:17 Ответить
Чьорт
показать весь комментарий
26.04.2026 08:18 Ответить
пабері
показать весь комментарий
26.04.2026 08:22 Ответить
❗️Агенти секретної служби з місця стрільби першим виводили не Трампа, а Джей Ді Венса. І лише потім президента США, який упав по дорозі
показать весь комментарий
26.04.2026 08:21 Ответить
Зараз вирішують де проколупати дірку від кулі в одязі Трампа,щоб нація бачила,як чергове диво спасло рудого....А також вирішують,що "знайшли" у кишенях стрільця - візитку Яроша, портрет путлєра чи Коран...
показать весь комментарий
26.04.2026 08:22 Ответить
Потужна Америка застрягла у минулому сторіччі, з їх вогнепальною зброєю, сьогодні час дронів
показать весь комментарий
26.04.2026 08:25 Ответить
Знову стрільба по вухах........виборців.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:25 Ответить
Партнери цькують та залякують Донні , щоб не здумав вийти з війни з Іраном.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:28 Ответить
та якось по-дитячому... коли вже будинки почнуть підривати "цукром"?...
показать весь комментарий
26.04.2026 08:28 Ответить
Рязанському цукровому заводу чи базі вже пішла накладна на відправку
показать весь комментарий
26.04.2026 10:55 Ответить
Еякуляція Трампа.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:31 Ответить
Трампа намагався вбити вчитель-гомосексуаліст з Каліфорнії.

показать весь комментарий
26.04.2026 08:33 Ответить
От до чого ревнощі доводять !
показать весь комментарий
26.04.2026 10:27 Ответить
Він у Венса цілився, бо Венс в туалеті готелю йому не відсо..., от він і обурився. Так схожі, майже близнюки. Закривайте справу, "злочин" розкрито
показать весь комментарий
26.04.2026 11:00 Ответить
Вчитель гомосексуалізму?
показать весь комментарий
26.04.2026 17:21 Ответить
Боже, цей самозакоханий нарцис і тут не впустив можливості себе возвеличити.... ⚡️Репортер поцікавився, чому подібні інциденти знову пов'язані саме з ним.«Я вивчав такі випадки… Зазвичай обирають найвпливовіших людей, як-от Авраама Лінкольна. Тих, хто нічого особливого не робить, не чіпають. Я не хочу цього казати, але я багато зробив. Ми зробили дуже багато», - сказав Трамп......
показать весь комментарий
26.04.2026 08:35 Ответить
Найкраще вбиває президента не куля, а яйце. Янук підтвердить.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:36 Ответить
А як це "крута" охорона пропустила в приміщення людину зі зброєю?
Це ж не випадок зі стрільцем на відкритій локації, це закрите приміщення.
Там всі проходять металошукач, речі і апаратура оглядаються.
І, зненацька, лунають звуки схожі на постріли??!!
Доволі примітивна постанова. А все айятоли прокляті, рейтинги зіпсували...
Нехай ще нового Ван Дер Люббе знайдуть, для підпалу Білого будинку.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:36 Ответить
У вчителя гомосексуаліста був дробовик.🙁
показать весь комментарий
26.04.2026 08:39 Ответить
Охрану Трампа уже наградили , за высокий уровень професионализма ? Шутка ли сказать , допустить киллера с оружием , в считанные метры к охроняемуму объекту , это надо уметь. Больше намахивает на постановочную истоию.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:45 Ответить
Чоловік, який відкрив стрілянину під час заходу з Трампом, - учитель із Каліфорнії, пише NYP.За даними видання, він зібрав зброю у зоні з ослабленим контролем біля входу, після чого відкрив вогонь і спробував прорватися до зали, де перебували близько 2600 людей. Свідки зазначають, що поблизу входу була технічна кімната без охорони, де зберігали обладнання - саме там чоловік дістав зброю. Відео з камер спостереження
https://www.facebook.com/61584899891730/videos/pcb.122126279649163329/1517807420384370 Момент спроби прориву нападника до зали
показать весь комментарий
26.04.2026 08:50 Ответить
Америка котиться в ЛГБТ-пекло. Три (!) винищувача збиває напівграмотний кувейтський пілот, якщо не збиває, падають самі. Охорона президента схожа на клоунів. Некомпетентність і тупість у всьому.
показать весь комментарий
26.04.2026 08:58 Ответить
А при чому ЛГБТ до літаків? Кувейтский пілот був геєм? Чи літаки?
показать весь комментарий
26.04.2026 09:55 Ответить
Технік кувейтського літака був геєм
показать весь комментарий
26.04.2026 11:05 Ответить
Скоріше, під***сом. Обидва!
показать весь комментарий
26.04.2026 17:50 Ответить
.. а Вас не збентежило напівграмотний кувейтській пілот!? Це яким потрібно бути дурноголовим..щоб написати подібне? Отакі коментатори моментально одним дописом демонструють свій печерний ідіотизм... не згадуючі навіть про ЛГБТ-пекло..звідки воно і вилізло.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:19 Ответить
Навіть не збентежило, а посмішило. Бо напівграмотний і пілот - це антоніми. Там з "аффтаром" майже ні про що вже не треба розмовляти. Але то його персональний IQ...
А ось додати до літаків ЛГБТ - це вже не тільки проблема з інтелектом, це вже програма з-за поребрика: "у всьому винні геї та євреї", і ще Порошенко - в залежності від спільноти.
Як же в цих "австрияків" та інших деяких впн-щиків російські вуха стирчать!!!
показать весь комментарий
26.04.2026 17:48 Ответить
В США (в адміністраціі Тромба) теж ******* з "замахами" показувати? Я у нас на чмошника Стерненко,який повністтю ліг під нашого величайшого кловуна.
показать весь комментарий
26.04.2026 09:01 Ответить
упав рейтинг
показать весь комментарий
26.04.2026 09:22 Ответить
як тут поцілиш, коли всі за руки смикають і волають, - дай мені в%обати!!
показать весь комментарий
26.04.2026 09:43 Ответить
Якесь шапіто...
показать весь комментарий
26.04.2026 09:52 Ответить
Братки Трампидла будуть кукурікати, що то був замаскований бендерівець і його прислав найвеличніший
показать весь комментарий
26.04.2026 10:01 Ответить
Тепер черга хрипатого знятися у шапіто під назвою - "Замах на найвеличнішого"
показать весь комментарий
26.04.2026 10:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g96eEe0oOO4

Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
показать весь комментарий
26.04.2026 10:25 Ответить
на нашого незламного Лідора було щонайменше 12 замахів. Причому потужно-справжніх замахів, а не ось така комедія. Нас не обманеш!
показать весь комментарий
26.04.2026 10:49 Ответить
Эй, ты! Недострелённый! Давай-ка на укол!
показать весь комментарий
26.04.2026 10:59 Ответить
Один ствол із 350 млн. не витримав. Зробив фалькстарт. Зате ще багато готуються.
показать весь комментарий
26.04.2026 11:06 Ответить
Кетчуп…друге вухо…вибори…перемога?
показать весь комментарий
26.04.2026 11:17 Ответить
Схоже на дешеву клоунада про про рудого кудлатого пса
показать весь комментарий
26.04.2026 11:56 Ответить
А чого ж його так само екстрено не евакуйовували із місця 'замаху' на передвиборчому мітингу позаминулого року та дали трохи покорчити із себе 'американського героя'?
показать весь комментарий
26.04.2026 12:21 Ответить
Коли вже ці ідіоти навчаться стріляти?
показать весь комментарий
26.04.2026 12:32 Ответить
Кловуни. Краснов знову вирішив підняти свій падаючий рейтинг. Який же він прогнозований.
показать весь комментарий
26.04.2026 12:34 Ответить
Чесне слово, світ би нічого не втратив, якби стрілець був точнішим! Скоріше навпаки...
показать весь комментарий
26.04.2026 13:01 Ответить
Вухо вже заклеїли? Чого не зробиш, для підняття обвислого рейтинга.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:41 Ответить
от блін везучий сукін син . аж не віриться шо такий курва везучий . три см від вуха і фсьо
показать весь комментарий
26.04.2026 14:57 Ответить
+
показать весь комментарий
26.04.2026 17:13 Ответить
Не щастить Трампу, знову доведеться мучитись з тою протокою - то закривай шлакбаум, то відкривай, закривай-відкривай, закривай-вікривай і так днями та ночами, тижнями і місяцями.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:28 Ответить
95 квартал
показать весь комментарий
26.04.2026 17:44 Ответить
перед проміжними виборами для підтримання рейтингу хоча би на поточному рівні треба знов влаштувати спробу.
показать весь комментарий
26.04.2026 17:52 Ответить
Щоб хотіли вбити - є пара дронів які знесуть голову, а не вушко пошкодять.
показать весь комментарий
26.04.2026 18:12 Ответить
Який хазяiн, такi й заходи. Наприклад, претендентiв на заходи до англiйськоi королеви перевiряють за пiв року. Якщо людина мала навiть штраф за порушення правил парковки, така людина на заходи до королеви не вхожа ... А тут якiсь стрiлки проходять до Бiлого дому... Сюр-по американськи якийсь , з кацапським опофiгiзмом... ЗвbIЧАЙНО, ЯКЩО ЦЕ НЕ ТЕАТРАЛЬНА ПОСТАНОВА.
показать весь комментарий
26.04.2026 19:41 Ответить
Меланія поповзла під стіл, там її і залишили. Ото чоловічок.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:34 Ответить
Дешеві клоуни... в усьому дешеві клоуни...
показать весь комментарий
26.04.2026 21:32 Ответить
....
показать весь комментарий
26.04.2026 23:26 Ответить
Кстати что за пистолет у девушки? Тоже видать мага-реформа какая-нибудь? 😂🙈 Не удивлюсь..
показать весь комментарий
27.04.2026 02:47 Ответить
 
 