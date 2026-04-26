На ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали

В ночь на 26 апреля Дональда Трампа экстренно вывели с мероприятия для корреспондентов Белого дома. Во время ужина в помещении раздались звуки выстрелов, после чего президента оперативно эвакуировали со сцены и из здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ClashReport.

Где произошла стрельба?

Как отмечается, инцидент произошел во время ежегодного ужина корреспондентов Белого дома. Трамп находился в зале, когда раздались выстрелы.

Агенты Секретной службы немедленно вывели президента со сцены и эвакуировали из здания. На мероприятии присутствовали первая леди, вице-президент, а также ряд членов кабинета: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.

Вооруженные силовики с винтовками поднялись на сцену. В помещении и вокруг него сосредоточился личный состав Секретной службы.









Стрелка уже задержали

Стрелок задержан — это подтвердила Секретная служба США через пресс-пул Белого дома.

Ранее иностранные СМИ сообщали о его ликвидации, однако эти данные не подтвердились. Личность задержанного и обстоятельства инцидента уточняются.

Реакция Трампа

Президент США написал в соцсетях, что Секретная служба и правоохранители сработали "быстро и мужественно". Трамп предложил продолжить мероприятие, однако отметил, что окончательное решение остается за правоохранителями. По данным пресс-пула, на момент публикации президент еще находился в отеле Hilton.

Он также сообщил, что правоохранители в соответствии с протоколом попросили его покинуть здание — он выполнил требование немедленно. Трамп анонсировал пресс-конференцию через 30 минут в брифинговой комнате Белого дома.

Трамп заверил, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полной безопасности. Мероприятие будет перенесено — его проведут в течение следующих 30 дней.