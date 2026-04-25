Новости заявление Макрона после спора Зеленского и Трампа
Трамп, Си Цзиньпин и Путин выступают против Европы. Это уникальный момент, проснитесь, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна действовать решительно, поскольку американский президент Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин "яростно противостоят европейцам".

Об этом Макрон сказал во время встречи с премьер-министром Греции в Афинах, сообщает Цензор.НЕТ.

Европа переживает "уникальный момент"

"Мы не должны недооценивать, что сейчас наступил уникальный момент, когда американский президент, российский президент, китайский президент выступают против европейцев. Это подходящий момент для нас, чтобы принять решительные меры. Время проснуться", – подчеркнул Макрон.

По словам лидера Франции, такая ситуация должна стать сигналом для ЕС к усилению собственной роли на международной арене.

"Мы были континентом, чьей "специализацией" были гражданские войны. Ведь на протяжении веков у нас постоянно шли гражданские войны. Сначала это был проект мира и процветания - и мы его реализовали. Больше никаких гражданских войн среди европейцев".

США по-прежнему союзник

  • Макрон фактически поставил Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в один ряд как оппонентов Европы. Однако он подчеркнул, что США остаются союзником, хотя и не всегда являются "надежными" или "предсказуемыми".

Премьер Греции Мицотакис подчеркнул обязательства стран ЕС взаимно поддерживать друг друга в случае угрозы в соответствии с договорами Евросоюза.

"Это политический сигнал: мы не полагаемся только на НАТО", - сказал премьер Греции.

+23
нарешті рєзкость потроху наводиться.
25.04.2026 00:30 Ответить
+13
Макрон активно просуває ідею, що Європа не повинна бути «васалом» США чи піддаватися тиску Пекіна, а має стати самостійним «третім полюсом» у світовій політиці.
25.04.2026 00:32 Ответить
+9
Пізнувато, але почали називати речі своїми іменами, а там і до дій недалеко. Треба гуртуватися проти ******** диктаторів, "добро повинне мати кулаки!"
25.04.2026 00:43 Ответить
..,кацапського.
25.04.2026 06:19 Ответить
Москалику, хитро ж ти завернув...

Реєстрація: 23 квітня 2026 року.
25.04.2026 07:00 Ответить
по чебурнеті шастай свинособака
25.04.2026 08:09 Ответить
традиційна гальська традиція незалежності в політиці.

зараз вона конче потрібна Європі.
майже півміллірда заможного населення цілком може і повинна бути самостійним центром геополітичної сили.

.
25.04.2026 00:47 Ответить
ага, а тут поле бою
25.04.2026 00:50 Ответить
я здивована...мені здавалося шо це тількі я одна пишу про таке , ще 22р...нарешті Захід зрозумів хто проти них грає ,шо не треба було козу водити з Україною ,а приймати її до ЄС ,коли Порошенко був президентом...
25.04.2026 01:04 Ответить
Як тільки в нас слюсар йшов на пенсію то обов'язково директора заводу на@й слав - традиції бачу не міняються хоча напрям мені подобається, Європа стане сильною тоді коли прямим текстом скаже - що доки руде непорозуміння при владі - ніякого бізнесу, дип відносин чи дружби не буде тупо введе візи американцям як країнам третього світу, бізнес весь на паузу і все - так це глобальна криза і треба свою армію мати але зараз в Європі є гроші і час який нажаль спливає
25.04.2026 01:09 Ответить
США посилав ще Шарль де Гольф.

історію треба знати

.
25.04.2026 01:28 Ответить
Ага історик ти наш саме Доні на Гольф і посилав а якщо серйозно де армія Європи яка весь світ завоювала?
25.04.2026 02:08 Ответить
Індіанець "Шевальє Гостре Око" побачив що однієї стіни немає!
25.04.2026 01:26 Ответить
Макрон, хоч Хоменеї вже у чортів в казані - але і його забувати не потрібно! Пухляша - також! Ну, і агентів ******* штірліців орбана, фіцо, бабіша і радева - також.
25.04.2026 01:36 Ответить
А нафіга в москалів нафту та газ купуєте?(Нафіга з китайцями договори про електроавто та іше підписуєте?(Нафіга американським техгігантам ЄС відкрили?(((
25.04.2026 06:06 Ответить
 
 