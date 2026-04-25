Трамп, Си Цзиньпин и Путин выступают против Европы. Это уникальный момент, проснитесь, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна действовать решительно, поскольку американский президент Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин "яростно противостоят европейцам".

Об этом Макрон сказал во время встречи с премьер-министром Греции в Афинах, сообщает Цензор.НЕТ.

Европа переживает "уникальный момент"

"Мы не должны недооценивать, что сейчас наступил уникальный момент, когда американский президент, российский президент, китайский президент выступают против европейцев. Это подходящий момент для нас, чтобы принять решительные меры. Время проснуться", – подчеркнул Макрон.

По словам лидера Франции, такая ситуация должна стать сигналом для ЕС к усилению собственной роли на международной арене.

"Мы были континентом, чьей "специализацией" были гражданские войны. Ведь на протяжении веков у нас постоянно шли гражданские войны. Сначала это был проект мира и процветания - и мы его реализовали. Больше никаких гражданских войн среди европейцев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон заявил о завершении политической карьеры в 2027 году

США по-прежнему союзник

Макрон фактически поставил Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в один ряд как оппонентов Европы. Однако он подчеркнул, что США остаются союзником, хотя и не всегда являются "надежными" или "предсказуемыми".

Премьер Греции Мицотакис подчеркнул обязательства стран ЕС взаимно поддерживать друг друга в случае угрозы в соответствии с договорами Евросоюза.

"Это политический сигнал: мы не полагаемся только на НАТО", - сказал премьер Греции.

Читайте также: Макрон назвал кредит ЕС Украине важным сигналом решимости