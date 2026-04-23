Макрон назвал кредит ЕС Украине важным сигналом решимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение Европейского Союза о предоставлении Украине кредита является важным сигналом поддержки и продолжения совместного сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявления французского лидера прозвучали на фоне принятия ЕС нового финансового пакета помощи Украине и усиления санкционного давления на Россию.

Поддержка Украины и решения ЕС

Макрон подчеркнул, что кредит для Украины демонстрирует долгосрочную приверженность Европейского Союза поддержке Киева. Он также отметил принятие 20-го пакета санкций против России как дополнительный инструмент давления.

Французский президент подчеркнул, что европейская поддержка не ослабевает и остается стабильной, несмотря на затянувшуюся войну.

"Я приветствую предоставление кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом нашей решимости продолжать сотрудничество с Украиной", — заявил Эмманюэль Макрон.

Встреча с Зеленским и координация позиций

Отдельно Макрон сообщил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в кулуарах неформального заседания Европейского Совета на Кипре.

По его словам, стороны обсудили оборонное сотрудничество, усиление давления на российскую экономику и работу международной "Коалиции решительных".

Французский президент подчеркнул, что Европа и в дальнейшем будет выполнять взятые на себя обязательства перед Украиной.

