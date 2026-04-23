Пока РФ удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку Украины, - фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против РФ.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
ЕС удваивает поддержку Украины
"Мы направляемся на Кипр с хорошими новостями. Я приветствую соглашение государств-членов о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы и о 20-м пакете санкций", — говорится в сообщении.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что "пока Россия удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку храброй украинской нации, позволяя Украине защищаться и оказывая давление на военную экономику России".
"Теперь мы будем двигаться к быстрому внедрению на обоих фронтах", – добавила она.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Авжеж ніззя, бо тоді https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 пуця стане загрозою для ЄС і можливо будуть гинути європейці.
А могли б, як зеленський з миловановим та їх оточенням з Урядового кварталу, зробити вид що і «не ЗНАЛИ» … Бо гроші, крадені в Українців з 2019 року,, для них не пахнуть!!
Але люстрація прийде до поторочі, разом з вірьовкою, а потім і вступу України до ЄС!!