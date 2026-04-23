РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15471 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
515 7

Пока РФ удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен о поддержке Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против РФ.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС удваивает поддержку Украины

"Мы направляемся на Кипр с хорошими новостями. Я приветствую соглашение государств-членов о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы и о 20-м пакете санкций", — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "пока Россия удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку храброй украинской нации, позволяя Украине защищаться и оказывая давление на военную экономику России".

"Теперь мы будем двигаться к быстрому внедрению на обоих фронтах", – добавила она.

Фон дер Ляйен о поддержке Украины

Что предшествовало

Автор: 

Еврокомиссия (1627) Евросоюз (17982) Урсула фон дер Ляйен (729)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна потроїти, а не лише реагувати вже 5-й рік?
Авжеж ніззя, бо тоді https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 пуця стане загрозою для ЄС і можливо будуть гинути європейці.
показать весь комментарий
23.04.2026 16:22 Ответить
І в мясорубці тільки українці пока європейці купують мінерали в параші)
показать весь комментарий
23.04.2026 16:28 Ответить
Там *2 и тут *2, там вентиль с нефтью и тут кредит. Логично )
показать весь комментарий
23.04.2026 16:34 Ответить
Дали диктатору грошей, щоб мясорубка продовжувалась.
показать весь комментарий
23.04.2026 16:50 Ответить
Дякуємо керівникам ЄС, за їх дієву підтримку Українців в часи московської війни проти Мирної України!!!!
А могли б, як зеленський з миловановим та їх оточенням з Урядового кварталу, зробити вид що і «не ЗНАЛИ» … Бо гроші, крадені в Українців з 2019 року,, для них не пахнуть!!
Але люстрація прийде до поторочі, разом з вірьовкою, а потім і вступу України до ЄС!!
показать весь комментарий
23.04.2026 17:02 Ответить
Підтримуєте. Ротом здебільшого
показать весь комментарий
23.04.2026 17:26 Ответить
 
 