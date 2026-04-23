Пока РФ удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует решение Совета ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против РФ.

Об этом она написала в соцсети Х.

ЕС удваивает поддержку Украины

"Мы направляемся на Кипр с хорошими новостями. Я приветствую соглашение государств-членов о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы и о 20-м пакете санкций", — говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "пока Россия удваивает свою агрессию, мы удваиваем нашу поддержку храброй украинской нации, позволяя Украине защищаться и оказывая давление на военную экономику России".

"Теперь мы будем двигаться к быстрому внедрению на обоих фронтах", – добавила она.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

