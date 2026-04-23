90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций разблокированы, – Зеленский

ЕС разблокировал кредит на 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

Что известно?

"Сегодня важный день для нашей обороны и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины - это 90 миллиардов евро на два года.

Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине большую устойчивость и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом. Важно, что Украина обеспечивает себе такую финансовую уверенность уже на протяжении более чем четырех лет полномасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в настоящее время ведутся работы, чтобы первый транш из этого пакета поддержки уже был доступен в мае-июне.

"Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы в Украине еще не производим, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры.

Будем обсуждать с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на Россию за эту войну: 20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами. Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Считаем, что только совместные усилия дают действительно значительную силу, и именно такую силу Европа заслуживает. Слава Украине!" – добавил он.

Топ комментарии
+10
У Міндіча і потужних менеджерів сьогодні свято...
23.04.2026 14:58 Ответить
+8
Зеля все одно залишиться- тупим, жадібним, мстивим
23.04.2026 14:55 Ответить
+5
ну Всьо куплю собі костюм з отлівом і в Сан Тропе
23.04.2026 14:55 Ответить
Будуть нижче стогони про "європейці прикупили м'яса ще на два роки пожіть лучшую жізнь".
23.04.2026 14:53 Ответить
Почитав нижче коменти, тут якась секта ненависників України збирається, у всьому в них винні українці і Європа.
А європейцям велика подяка за підтримку.
23.04.2026 15:54 Ответить
23.04.2026 14:55 Ответить
Ні! ЦАР на Кіпр зібрався ... мабуть буде перевіряти свою нерухомість та рахунки в Кіпрських банках !
23.04.2026 15:27 Ответить
23.04.2026 14:55 Ответить
Так , навіть його шліна вчителька казала , що у Вовіка в школі було "погоняло" - СКРУДЖ ( був такий американський мультик про жадібну качку )!

Але я по-іншому глянув на цю новину - отже Європа дала ЗЕлене світло гаслу - "Хай живе війна в Україні ще мінімум 2 роки!"

А далі що ? Нам а ні ЦАР , а ні підступні євроЛІДОРИ не кажуть цілі , яких має досягнути Україна за ці 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки .. ну , наприклад , - Путло сконає або Мацковія розвалиться , чи економіка Мацковії накриється одним жіночим містом ... , щоб потім пересічні могли спитати з тих , хто ще на 2 роки свідомо затягує цю м'ясорубку .

Тобто ціль , як у Портоса - "Я дерусь , потому что дерусь!"
23.04.2026 15:38 Ответить
Єрмак з КабМіндічами, тепер мають роботу з шламбаумами…
https://censor.net/ua/news/3611984/vykryto-shemu-rozkradannya-koshtiv-ukrenergo-podrobytsi
23.04.2026 14:56 Ответить
то відразу хай скажуть, на скільки ще планується обвал гривні найближчим часом і скільки ще елітної нерухомості за десятки і сотні мільйонів доларів буде прикуплено нашими олігархами, топчиновниками і можновладцями в кращих куточках світу
23.04.2026 14:56 Ответить
Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни", ЗА РАХУНОК ГРОШЕЙ ДРУЗІВ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.А НЕ ЗА РАХУНОК ТОГО, ЩО Я ПОСТАРАВСЯ .ЯК ПРЕЗИДЕНТ ВСЕ ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ...
23.04.2026 14:58 Ответить
23.04.2026 14:58 Ответить
Вже пакують валізи)) зараз придумають на ходу відмазку як їх підставили ну і звичайно вони агенти СБУ і гру под прикритієм в Ізраїлі там шото винюхували.
23.04.2026 15:25 Ответить
У московитів сьогодні траур , і так будуть гроші на виплати зарплатеі нашимвійськовим, пенсії пенсіонерам, на підтримку курсу гривні. Дякуємо
23.04.2026 15:36 Ответить
УрЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!
23.04.2026 14:59 Ответить
Ура, можна далі красти, дискримінувати та пакувати.
23.04.2026 15:02 Ответить
Зелені ліквідатори вже потирають пітливі ручки.
23.04.2026 15:04 Ответить
Урсула як завжди влаштувала балаган з Орбаном.
23.04.2026 15:07 Ответить
Ооо вже хтось в Ізраїлі пакує валізи, зараз придумають для бидла як сини Ізраїля захищали неньку Україну . Ну а Порошенко всіх підставив з Ткачем. Бо сам хоче красти.
23.04.2026 15:23 Ответить
І це при тому шо гнида робила все щоб йього заблокувати. Все ж таки лікувальний канабієс дає свої плоди - тут жеж головне шо вся шобла, чи зграя, кровавого режиму зеленского з усіх сил підтримує цього підписанта антісімітського закону - бо поки воно грає роль Бога - вони всі крадуть у ЗСУ, крадуть майбутьнє дітей та роблять все щоб ті хто залишився у живих став рабом уйла.
23.04.2026 15:36 Ответить
Канібас мабуть куриш один ти тут, як бачу щ твого повідомлення. Заьбориста травичка в тебе...
23.04.2026 15:38 Ответить
Тоб то питань до того шо саме зеленский дає добро на те шо йього всі друзі, партнери по кв 95, куми, свати.... просто розкрадають десятки міліардів доларів світової фінансової допомоги, а він їх попереджає за один день та вони виїзджають у ізраель. От шо кажуть у Бундестаці про твого лідера - https://www.youtube.com/shorts/L1fp4SZ7UcY
23.04.2026 15:49 Ответить
Зрада, зрадааа!! Поверніть гроші европейцям, а кращє кацапааам!!!!
23.04.2026 15:40 Ответить
Він вже в слині своїй захлинувся, покидьок зелений
23.04.2026 15:40 Ответить
більше zельоних двушек на маскву ..більше zельоного аду
23.04.2026 15:41 Ответить
 
 