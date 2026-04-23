90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций разблокированы, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня важный день для нашей обороны и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины - это 90 миллиардов евро на два года.
Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине большую устойчивость и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом. Важно, что Украина обеспечивает себе такую финансовую уверенность уже на протяжении более чем четырех лет полномасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, в настоящее время ведутся работы, чтобы первый транш из этого пакета поддержки уже был доступен в мае-июне.
"Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы в Украине еще не производим, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры.
Будем обсуждать с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на Россию за эту войну: 20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами. Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Считаем, что только совместные усилия дают действительно значительную силу, и именно такую силу Европа заслуживает. Слава Украине!" – добавил он.
А європейцям велика подяка за підтримку.
Але я по-іншому глянув на цю новину - отже Європа дала ЗЕлене світло гаслу - "Хай живе війна в Україні ще мінімум 2 роки!"
А далі що ? Нам а ні ЦАР , а ні підступні євроЛІДОРИ не кажуть цілі , яких має досягнути Україна за ці 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки .. ну , наприклад , - Путло сконає або Мацковія розвалиться , чи економіка Мацковії накриється одним жіночим містом ... , щоб потім пересічні могли спитати з тих , хто ще на 2 роки свідомо затягує цю м'ясорубку .
Тобто ціль , як у Портоса - "Я дерусь , потому что дерусь!"
