Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев, — Зеленский

22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы по созданию Пантеона выдающихся украинцев — пространства национальной памяти, которое должно объединить мемориализацию ключевых фигур государственного строительства и способствовать ценностной консолидации общества.

По его словам, объем задач "чрезвычайно большой" и требует привлечения различных государственных институтов и дипломатических контактов со многими партнерами Украины.

Зеленский пояснил, что речь идет о возвращении в Украину исторических деятелей, которые имеют "фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для нашего государственного строительства".

Также речь идет о достойной мемориализации различных этапов истории и формировании места ценностной консолидации народа.

"Мы должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство", — подчеркнул президент.

Напомним, в 2023 году была создана петиция, в которой Зеленского просили создать Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве.

