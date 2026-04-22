Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев, — Зеленский
22 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы по созданию Пантеона выдающихся украинцев — пространства национальной памяти, которое должно объединить мемориализацию ключевых фигур государственного строительства и способствовать ценностной консолидации общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента.
По его словам, объем задач "чрезвычайно большой" и требует привлечения различных государственных институтов и дипломатических контактов со многими партнерами Украины.
Зеленский пояснил, что речь идет о возвращении в Украину исторических деятелей, которые имеют "фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для нашего государственного строительства".
Также речь идет о достойной мемориализации различных этапов истории и формировании места ценностной консолидации народа.
"Мы должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство", — подчеркнул президент.
Напомним, в 2023 году была создана петиция, в которой Зеленского просили создать Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве.
О том, чьи могилы необходимо перенести в Национальный пантеон, читайте в материале Цензор.НЕТ от 2017 года: В Национальном пантеоне должны быть бандеровцы, мельниковцы, Скоропадский, Петлюра, создатели украинской армии, — сотрудник Института национальной памяти Павел Подобед.
Відчуваю там будуть абсолютно рандомні люди. Все що не робить ЗЕ - це або знищення або деморалізація або і те і те.
P.S
Тільки не запхніть туди князів Русі - це НЕ УКРАЇНЦІ( етносів тоді не існувало, а племена лише)
І не треба туди типу Гоголя( як не як він хоч етнічний українець але все життя прожив як класичний підданий Російської імперії)
щоб зайнятися економікою, розвітком держави, треба мати мізкі якіх нема у Зелі, тому він займається такими справами
Ось Бандеру оцінили з часом, а Грущеського ні - бо як історик він непоганий, а як політичний діяч ЖАХ. Думав спочатку про автономію, був ліваком і розпустив армію
Чи потрібно займатися економікою ?
Потім міндіч
Потім чернишов
....
Оманська Гнида - це якесь нескінченне Zельоне ДНО
Оманська Гнида популяризує ідею могилізації всіх українців
Той пацієнт не дає спокою ні собі, ні людям, цей також.
Якби був світовий пантеон ідіотів при владі, то зеля мав би там не останнє місце.