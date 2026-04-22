Розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський 22 квітня повідомив про початок роботи зі створення Пантеону видатних українців — простору національної пам’яті, який має об’єднати меморіалізацію ключових постатей державотворення та сприяти ціннісній консолідації суспільства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента.
За його словами, обсяг завдань "надзвичайно великий" і потребує залучення різних державних інституцій та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.
Зеленський пояснив, що йдеться про повернення в Україну історичних діячів, які мають "фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення".
Також ідеться про гідну меморіалізацію різних етапів історії та формування місця ціннісної консолідації народу.
Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу, - наголосив президент.
Нагадаємо, у 2023 році була створена петиція, в якій Зеленського просили створити Національний Пантеон Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві.
Про те, чиї могили необхідно перенести в Національний пантеон, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ від 2017 року: У Національному пантеоні мають бути бандерівці, мельниківці, Скоропадський, Петлюра, творці української армії, - співробітник Інституту нацпам'яті Павло Подобєд
Відчуваю там будуть абсолютно рандомні люди. Все що не робить ЗЕ - це або знищення або деморалізація або і те і те.
P.S
Тільки не запхніть туди князів Русі - це НЕ УКРАЇНЦІ( етносів тоді не існувало, а племена лише)
І не треба туди типу Гоголя( як не як він хоч етнічний українець але все життя прожив як класичний підданий Російської імперії)
Гоголя, Булгакова, Чехова, Сікорського, Корольова, Антонова - а вони боролись за незалежну Україну? Чи хоча б пробували? Чи що ? Чи як?
Одне діло Шевченко який міг би спокійно писати картини і жили в ШОКОЛАДІ але свідомо вибрав дістати по шапці. Тут зрозуміло. А умовний Чехов як постраждав за український народ?
Не тягніть до українців із російської імперії чи звідкись всіх кого вам хочеться бо ми так договоримся що і Петро 1 буде українцем а це смішно.
І ще до 15-16 століття українців не існувало як і більшість етносів в Европі. Тому хто там тягне князів Русі - ну вам до московитів які шукають "русских" в 9 столітті
Шекспір англієць який творив в англій на Англійській мові
Моцарт австрієць що творив в Австрії для Австрійської аудиторії.
Чехов творив на російській мові в Російській імперії для російської аудиторії. Що тут українського крім його етносу?
Те саме Гоголь і інші. ЩО ТУТ про Україну чи українців чи щось що стосується Україні?
P.S. Доречі Хмельницький поляк. Це польське прізвище, його батько герой Речі Посполитої, він - аристократ. АЛЕ свою долю звязав з Україною.
Чи тепер до видатних українців приплести всіх хто напприклад все життя прожив в Канаді і ніяк не звязаний з Україною?
щоб зайнятися економікою, розвітком держави, треба мати мізкі якіх нема у Зелі, тому він займається такими справами
Ось Бандеру оцінили з часом, а Грущеського ні - бо як історик він непоганий, а як політичний діяч ЖАХ. Думав спочатку про автономію, був ліваком і розпустив армію
Чи потрібно займатися економікою ?
видно такой пантеон будет и в Украине
Будь який " пантеон" - це чергове мародерство.
Розпил, під патріотичним соусом, з перспективою на вибори.
людям - культура, борьба, могилы
олигархам - активы, деньги
проходимцам - власть
