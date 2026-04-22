УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10488 відвідувачів онлайн
Новини Пантеон видатних українців
3 085 63

Розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців, - Зеленський

вандалізм на могилі Бандери в Німеччині

Президент Володимир Зеленський 22 квітня повідомив про початок роботи зі створення Пантеону видатних українців — простору національної пам’яті, який має об’єднати меморіалізацію ключових постатей державотворення та сприяти ціннісній консолідації суспільства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, обсяг завдань "надзвичайно великий" і потребує залучення різних державних інституцій та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

Зеленський пояснив, що йдеться про повернення в Україну історичних діячів, які мають "фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення".

Також ідеться про гідну меморіалізацію різних етапів історії та формування місця ціннісної консолідації народу.

Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу, - наголосив президент.

Нагадаємо, у  2023 році була створена петиція, в якій Зеленського просили створити Національний Пантеон Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві.

Про те, чиї могили необхідно перенести в Національний пантеон, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ від 2017 року: У Національному пантеоні мають бути бандерівці, мельниківці, Скоропадський, Петлюра, творці української армії, - співробітник Інституту нацпам'яті Павло Подобєд

Автор: 

поховання (228) Зеленський Володимир (27556) пам’ять (1202) Пантеон (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Першим буде єрмак.
Потім міндіч
Потім чернишов
....
показати весь коментар
22.04.2026 21:04 Відповісти
+10
Ну зрозуміло - найвидатнішим буде Боневтік Янелохович, потім Дєрьмак ти Мідніч, а решту за якими принципами обирати будуть?
показати весь коментар
22.04.2026 21:08 Відповісти
+7
Кузьма, Монатик и Поплавский
показати весь коментар
22.04.2026 21:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

Відчуваю там будуть абсолютно рандомні люди. Все що не робить ЗЕ - це або знищення або деморалізація або і те і те.

P.S

Тільки не запхніть туди князів Русі - це НЕ УКРАЇНЦІ( етносів тоді не існувало, а племена лише)
І не треба туди типу Гоголя( як не як він хоч етнічний українець але все життя прожив як класичний підданий Російської імперії)
показати весь коментар
22.04.2026 21:01 Відповісти
Булгаков пройшов тест на справжнього кацапа,татарина і морфініста. Чи для такого казана, як ти ,він українець?
показати весь коментар
22.04.2026 21:49 Відповісти
Яким боком Ярослав мудрий українець? - українець це про етнос. Не робіть дурні які Русь приплітають до **********.

Гоголя, Булгакова, Чехова, Сікорського, Корольова, Антонова - а вони боролись за незалежну Україну? Чи хоча б пробували? Чи що ? Чи як?

Одне діло Шевченко який міг би спокійно писати картини і жили в ШОКОЛАДІ але свідомо вибрав дістати по шапці. Тут зрозуміло. А умовний Чехов як постраждав за український народ?
показати весь коментар
22.04.2026 22:00 Відповісти
Поляк Сікорський знав що він українець? Чехов збагачував українську літературу як Шекспір англійську?
показати весь коментар
22.04.2026 22:33 Відповісти
Достєвський один із ідеологів російського фашизму. АЛЬО. Про що мова?

Не тягніть до українців із російської імперії чи звідкись всіх кого вам хочеться бо ми так договоримся що і Петро 1 буде українцем а це смішно.

І ще до 15-16 століття українців не існувало як і більшість етносів в Европі. Тому хто там тягне князів Русі - ну вам до московитів які шукають "русских" в 9 столітті
показати весь коментар
23.04.2026 00:48 Відповісти
блін шо за ДУРНЮ я читаю.

Шекспір англієць який творив в англій на Англійській мові
Моцарт австрієць що творив в Австрії для Австрійської аудиторії.

Чехов творив на російській мові в Російській імперії для російської аудиторії. Що тут українського крім його етносу?

Те саме Гоголь і інші. ЩО ТУТ про Україну чи українців чи щось що стосується Україні?
......

P.S. Доречі Хмельницький поляк. Це польське прізвище, його батько герой Речі Посполитої, він - аристократ. АЛЕ свою долю звязав з Україною.

Чи тепер до видатних українців приплести всіх хто напприклад все життя прожив в Канаді і ніяк не звязаний з Україною?
показати весь коментар
23.04.2026 00:46 Відповісти
вже не перший раз бачу що робить Зеля

щоб зайнятися економікою, розвітком держави, треба мати мізкі якіх нема у Зелі, тому він займається такими справами
показати весь коментар
22.04.2026 21:03 Відповісти
ці всі "пантеони" так само як заслужені артисти - ФЕЙКИ. Народ з часом сам ставить все на свої міста.

Ось Бандеру оцінили з часом, а Грущеського ні - бо як історик він непоганий, а як політичний діяч ЖАХ. Думав спочатку про автономію, був ліваком і розпустив армію
показати весь коментар
22.04.2026 21:05 Відповісти
питання не в тому хто видатний - а у тому, що це зараз потрібно ?
Чи потрібно займатися економікою ?
показати весь коментар
22.04.2026 21:35 Відповісти
Ого, куди вас занесло! Може, йому ще й обороною займатися? Може скажете, що у книжці, якою рятівник світу підтерся, написано, що той, хто займає місце президента, повинен працювати на захист країни? З таких, як ви станеться, що завгодно придумаєте, аби відволікти геніальнішого від дійсно необхідних справ, пантеони, наприклад, створити (де ж воно те слово почуло?) чи відосик записати.
показати весь коментар
23.04.2026 07:23 Відповісти
Днями знайома з піною у рота запевняла мене, що папік такий великий вчений, що купив вілу в Іспанії і подарував її гравцю на піаніно.
показати весь коментар
23.04.2026 07:58 Відповісти
Зеленський в Пантеоні місце для своєї розкладушки уже забронював?
показати весь коментар
22.04.2026 21:04 Відповісти
Першим буде єрмак.
Потім міндіч
Потім чернишов
....
показати весь коментар
22.04.2026 21:04 Відповісти
Номер 1 , без вариантов, сам Зегевара. Эпитеты добавлять по вкусу).
показати весь коментар
22.04.2026 21:19 Відповісти
Для нього зарезервований особливий монумент. Індивідуальний проект з урахуванням його музичних здібностей і вподобань. Тільки без піаніни
показати весь коментар
22.04.2026 21:50 Відповісти
Якщо всю зелену банду завтра покладуть в землю, то готовий задонатити на пам'ятник
показати весь коментар
23.04.2026 09:50 Відповісти
Кузьма, Монатик и Поплавский
показати весь коментар
22.04.2026 21:05 Відповісти
Чого тільки за 7 років, не натворив оманський в Україні з монозбіговиськом разом!?!?!
показати весь коментар
22.04.2026 21:07 Відповісти
Ну зрозуміло - найвидатнішим буде Боневтік Янелохович, потім Дєрьмак ти Мідніч, а решту за якими принципами обирати будуть?
показати весь коментар
22.04.2026 21:08 Відповісти
Юзік ще!
показати весь коментар
22.04.2026 21:09 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 05:39 Відповісти
314здець

Оманська Гнида - це якесь нескінченне Zельоне ДНО
показати весь коментар
22.04.2026 21:10 Відповісти
Це якийсь недоюлій Цезар вже, позорисько, кокс всі мізки виїв?
показати весь коментар
22.04.2026 21:13 Відповісти
на вході дві стели, одна Великому Папі, а друга Великій Мамі. основателям нової України!
показати весь коментар
22.04.2026 21:15 Відповісти
Що не день - то нова херня. Вирішив діда трампа переплюнути?
показати весь коментар
22.04.2026 21:18 Відповісти
Ахметова зробіть як туркменбаши, шоб статуя поверталась за сонцем
показати весь коментар
22.04.2026 21:18 Відповісти
перекладаю

Оманська Гнида популяризує ідею могилізації всіх українців
показати весь коментар
22.04.2026 21:21 Відповісти
Воно передбачуване, як сюжет телемарафону: Велике Пантеоновництво.
показати весь коментар
22.04.2026 21:27 Відповісти
Велика меморіалізація....
показати весь коментар
22.04.2026 22:11 Відповісти
как портников говорил, что сейчас есть пантеон холокоста в европе так как евреев немного осталось

видно такой пантеон будет и в Украине
показати весь коментар
23.04.2026 00:41 Відповісти
Так, але тут пантеон - чергове розкрадання і відмивання грошей.
Будь який " пантеон" - це чергове мародерство.
показати весь коментар
23.04.2026 05:43 Відповісти
для зелі є приклад : Додік.
Той пацієнт не дає спокою ні собі, ні людям, цей також.
Якби був світовий пантеон ідіотів при владі, то зеля мав би там не останнє місце.
показати весь коментар
22.04.2026 21:27 Відповісти
А де ж буде Пантеон для тіпа зеленських?
показати весь коментар
22.04.2026 21:31 Відповісти
У зоні відчуження ЧАЕС
показати весь коментар
23.04.2026 05:41 Відповісти
Це не президент України, а кончений фрік.
показати весь коментар
22.04.2026 21:32 Відповісти
А це новина чи сенсація?
показати весь коментар
23.04.2026 07:25 Відповісти
констатація
показати весь коментар
23.04.2026 08:28 Відповісти
А на підвищення зарплат військовим грошей нема...
показати весь коментар
22.04.2026 21:33 Відповісти
А я вже знаю,хто там буде: Шолом Алейхем,уманський цадик,Жаботинський,Бронштейн,Міндіч,Цукерман,Кагановіч,Хатаєвіч,Лєплєвскій,Вадік Рабіновіч,Кудельман,Кобзон,Пінчук,Бєня,Кучман,ТабачнікМогілєвіч,і не скажу хто на букву Z!!!
показати весь коментар
22.04.2026 21:46 Відповісти
хватит ли шоломов на этот пантьеон ?
показати весь коментар
23.04.2026 07:18 Відповісти
Опять накурілся ?
показати весь коментар
22.04.2026 21:57 Відповісти
Та пару напасов всего!
показати весь коментар
22.04.2026 22:03 Відповісти
про сєньйор Голодомор та про Томос термос краще пригадай, хуцпатий ти покидьок без честі та совісті... Ти ба воно пантеон пам"яті українцям вирішило звести, а по дорозі на цьому ще пару десятків мільйонів відмиє, ще й потім пропіариться як потужний поЦрєот...
показати весь коментар
22.04.2026 22:05 Відповісти
Яку ще муйню придумає бовдур під час війни?
показати весь коментар
22.04.2026 22:09 Відповісти
Лисий буде?
показати весь коментар
22.04.2026 22:24 Відповісти
І за задумом ішака - воно буде "найвидатнішим".
показати весь коментар
22.04.2026 22:29 Відповісти
Уже с носатим і дерьмаком собі настроїв пантеонів в кончі заспі
показати весь коментар
22.04.2026 22:41 Відповісти
Так вони там усі носаті, з одного кагалу.
показати весь коментар
23.04.2026 07:27 Відповісти
Господи, что ж у тебя в этой дурной и прибацаной голове сейчас твориться, что за сюр там происходит, клоун ты притрушеный( Война, разруха, смерти, бегство людей и пантеон этому всему.
показати весь коментар
22.04.2026 23:03 Відповісти
Михайлова https://petition.president.gov.ua/petition/184520?fbclid=IwAR3_Twg-dL8syhA3yd3UEh1Cssriydeu5xF6CDM2VWh84QvAcqMkC-d_Gc8 створила петицію
Розпил, під патріотичним соусом, з перспективою на вибори.
показати весь коментар
22.04.2026 23:19 Відповісти
классная получилась бизнес-модель государства:

людям - культура, борьба, могилы
олигархам - активы, деньги
проходимцам - власть
показати весь коментар
23.04.2026 00:40 Відповісти
а я пропоную вважати ху#ла прямим нащадком чингізх#я
показати весь коментар
23.04.2026 03:21 Відповісти
Обговорювати зе непотріб то усім часу хватає ,а підписати петицію про "Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію" за цілий тиждень підписало аж 9 319 ви себе захистити небажаєте "ви -хто народ України" чи дійсно -плем"я ?

Петиція https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688
показати весь коментар
23.04.2026 06:05 Відповісти
Підписав. Щось не дуже поспішають українці свої права відстоювати. У бужанських краще виходить ярмо на шию пересічним надівати і роти затикати.
показати весь коментар
23.04.2026 07:38 Відповісти
Мёртвому это не нужно. При жизни таким людям надо оказывать почести , если возможно. Не стоить выдающихся людей отделять от простых людей. Выдающийся человек делал свои дела для людей и с их помощью. Зачем их отделять от простых людей. Выдающийся человек всегда быть с народом. Если он себя ставит выше простого народа , то он уже выдающийся человек. Это уже мразь. Слава Украине!
показати весь коментар
23.04.2026 07:13 Відповісти
Если знаменитый человек ставить себя выше простых людей , то он уже не выдающийся человек. Это уже мразь. Слава Украине!
показати весь коментар
23.04.2026 07:16 Відповісти
Перший в списку
показати весь коментар
23.04.2026 07:53 Відповісти
А вершину пантеону буде прикрашати мінора.
показати весь коментар
23.04.2026 08:20 Відповісти
першими будуть папасаша і мамарима, що подарували світові радість і надію
показати весь коментар
23.04.2026 08:27 Відповісти
 
 