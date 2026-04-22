Розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський 22 квітня повідомив про початок роботи зі створення Пантеону видатних українців — простору національної пам’яті, який має об’єднати меморіалізацію ключових постатей державотворення та сприяти ціннісній консолідації суспільства.

За його словами, обсяг завдань "надзвичайно великий" і потребує залучення різних державних інституцій та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

Зеленський пояснив, що йдеться про повернення в Україну історичних діячів, які мають "фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення".

Також ідеться про гідну меморіалізацію різних етапів історії та формування місця ціннісної консолідації народу.

Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу, - наголосив президент.

Нагадаємо, у 2023 році була створена петиція, в якій Зеленського просили створити Національний Пантеон Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві.

Про те, чиї могили необхідно перенести в Національний пантеон: У Національному пантеоні мають бути бандерівці, мельниківці, Скоропадський, Петлюра, творці української армії, - співробітник Інституту нацпам'яті Павло Подобєд