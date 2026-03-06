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Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
Президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Подробиці
Законопроєктом передбачено встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.
Також щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".
Що передувало?
- З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.
- З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.
- Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
- Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 11 лютого 2026 року.
Топ коментарі
+17 Stanislav Romanenko
показати весь коментар06.03.2026 15:19 Відповісти Посилання
+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар06.03.2026 15:32 Відповісти Посилання
+9 Andrei Andreev #495049
показати весь коментар06.03.2026 15:43 Відповісти Посилання
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термін ухилянт дійсно вигаданий владою, бо...
ухилянт = дезертир !
.
договорились ?
Не болтать ерундой !
.
Під час війни в Іраку, в США була також запроваджена хвилина мовчання за загиблими.
Це - Європейський підхід!