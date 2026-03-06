Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

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Подробиці

Законопроєктом передбачено встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.

Також щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

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Що передувало?

З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.

Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 11 лютого 2026 року .

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