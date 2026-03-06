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Новини Хвилина мовчання
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Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Зеленський підписав закон про хвилину мовчання

Президент Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

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Подробиці

Законопроєктом передбачено встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.

Також щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

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Що передувало?

  • З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.
  • З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.
  • Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
  • Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 11 лютого 2026 року.

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Автор: 

законопроєкт (3737) Зеленський Володимир (28010) пам’ять (1205)
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Топ коментарі
+17
Сходи до лікаря психіатра
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06.03.2026 15:19 Відповісти
+11
Знайшов спосіб перетворити в просту буденність пам'ять про загиблих? З боку зеленського це не виглядає щирим!
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06.03.2026 15:32 Відповісти
+9
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений владою, саме для таких дегенератів як ти.Читай конституцію України,херою,там чітко написано хто і коли повинен захищати батьківщину у перших рядах,і хто зараз є " ухилянт", але ти ніколи не підеш до тих хто має це робити за своїми обов'язками щоб сказати їм що вони " ухилянти" бо ти справжній сцикуняра,і єдине на що вистачає твоєї хоробрасті так це писати свої безмозглі висери в коментах.
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06.03.2026 15:43 Відповісти
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Чому тебе свині не доїли, кацапе?
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06.03.2026 15:04 Відповісти
Кацап?
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06.03.2026 15:25 Відповісти
А що у нас "своїх" скотяк мало?
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06.03.2026 15:29 Відповісти
Так кацап це не національність. Це стан біологічного тіла. Тому цієї гидоти багато не тільки в Україні, вони добре плодяться по всьому світу
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06.03.2026 15:32 Відповісти
цікаво ЗЕбовдур і слуги урода роблять хвилину мовчання?
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06.03.2026 15:11 Відповісти
Нарешті! Сміливий і вчасний поступок...
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06.03.2026 15:12 Відповісти
Сарказм?
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06.03.2026 15:40 Відповісти
Дуже важливий Закон. Нарешті підписано !!! Тепер кожен ухилянт мусить щоденно зупинитися і задуматися про свою ганебну поведінку і сутність сцикливого нікчем"я. Закон не дасть забути трагедію війни з кацапами та жертовність героїчної частини Українського Народу.
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06.03.2026 15:13 Відповісти
Сходи до лікаря психіатра
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06.03.2026 15:19 Відповісти
Ухилянте, тобі якраз до цього спеціаліста на ВЛК. Боягузтво - психічна проблема, якої ти маєш позбутися.
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06.03.2026 15:27 Відповісти
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений владою, саме для таких дегенератів як ти.Читай конституцію України,херою,там чітко написано хто і коли повинен захищати батьківщину у перших рядах,і хто зараз є " ухилянт", але ти ніколи не підеш до тих хто має це робити за своїми обов'язками щоб сказати їм що вони " ухилянти" бо ти справжній сцикуняра,і єдине на що вистачає твоєї хоробрасті так це писати свої безмозглі висери в коментах.
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06.03.2026 15:43 Відповісти
Не виправдовуйся. Хто б не запровадив назву "ухилянт", а твоє ухилянтське нутро назавжди затавровано назвіськом Засцяний Підгузник.
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06.03.2026 16:03 Відповісти
пенсия, ты на мои налоги тут сидишь строчишь. Так что лучше молчи, а то соц выплаты перестанут приходить и не сможешь на цензоре наваливать свою дичь
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06.03.2026 18:39 Відповісти
захист Батьківщини - обов'язок громадянина України, згідно Конституції.

термін ухилянт дійсно вигаданий владою, бо...
ухилянт = дезертир !

.
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06.03.2026 19:58 Відповісти
Я зрозумів, що в тебе до ухилянтів зачислені сліпі, криві, кульгаві, які пройшли ВЛК і після неї пішли додому?
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06.03.2026 18:59 Відповісти
Муля, перестаньте меня утрировать !

договорились ?
Не болтать ерундой !

.
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06.03.2026 20:00 Відповісти
І що, дійсно https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU цей ухилянт щодня буде задумуватись про свою ганебну поведінку і про сутність сцикливого нікчем'я?
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06.03.2026 21:44 Відповісти
Люди і так будуть пам'ятати,а от чиновники навряд,як крали на воєнних,так і будуть красти.
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06.03.2026 15:14 Відповісти
Багато хто й так живе спокійно. Коли ми їхали колоною з прапорами на лісове ховати побратима-то деякі зустрічні машини зупинялися. Одна дівчина навіть вийшла з машини й опустилася на коліно. А багато хто їхав собі далі, не звертаючи на нас уваги. Один на бмв навіть сигналив, що він по головній їде і ми не дали йому перевагу. У таких усе спокійно-війни немає.
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06.03.2026 15:55 Відповісти
Знайшов спосіб перетворити в просту буденність пам'ять про загиблих? З боку зеленського це не виглядає щирим!
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06.03.2026 15:32 Відповісти
Чи не єдиний вчинок останіх днів президента що зробив правильно ,але тут поналазили рашиські боти яким це не подобаєтся ,для цих виродків навіть хвилина мовчання за загиблими не припустимо.
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06.03.2026 15:59 Відповісти
Мовчати потрібно, повернувшись у бік Севастополя - міста, з якого в 2014 почалася війна.
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06.03.2026 16:00 Відповісти
Коли ти підеш з посади президента в той день люди зроблять окремим святом
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06.03.2026 16:18 Відповісти
Там слово ржання, але коментар справді огидний!
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06.03.2026 17:30 Відповісти
Як не дивно, хто б що тут не писав, але ПІДТИМУЮ!
Під час війни в Іраку, в США була також запроваджена хвилина мовчання за загиблими.
Це - Європейський підхід!
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06.03.2026 18:24 Відповісти
До цього закону так не було? У Харкові вже рік, щоранку о 9-й годині, за допомогою системи оповіщення оголошують хвилину мовчання. Весь транспорт зупиняється. Думала, що так по всій Україні.
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06.03.2026 19:04 Відповісти
 
 