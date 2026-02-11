Рада ухвалила законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання
Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, що посилює державну політику національної пам’яті та запроваджує нові механізми вшанування громадян, загиблих унаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Закон уточнює механізми проведення загальнонаціональних меморіальних заходів та використання систем оповіщення. Фактично Закон закріплює на державному рівні щоденний ритуал пам’яті, зазначили в парламенті.
Проєкт закону підтримали 260 нардепів.
Законопроєктом передбачено встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.
Також щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".
Що передувало
З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.
З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.
Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не треба зараз спекулювати якимись політичними поглядами.
Ми Українці, наші діти , наші онуки та правнуки будуть пам'ятати своїх ГЕРОЇВ!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Краще тут роти закрийте і мовчіть 🤬🤬🤬🤬
Аби вони ППО та укриття організовували у робочий час...
А так буде лише більше траурів через загибель сімей.
Будуть срачі " а чому ти поспішав , не зупинив машину під час Хвилини Трауру і т.д."
Влада шукає як зіштовхнути лобами любих українЧиків - тоді вона буде в безпеці
Краще б і не відкривав, бо трохи попаяло. Майже усі загинули. З тих, з ким були з 22-го, буквально декілька чоловік.
Звідси питання.
Коли повернуся живим додому - мені теж на вулиці о 9.00 ранку ставати стовбуром?
Вважаю, ви зобов'язані. Зобов'язані нам. Стійте та думайте.
Мені вже не треба. В мене не хвилина мовчання, а життя мовчання.
Все, що залишиться - їздити по Україні на могили близьких бойових побратимів.
А може - це до мене будуть приїжджати..