УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10559 відвідувачів онлайн
Новини Хвилина мовчання
4 522 35

Рада ухвалила законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Загальнонаціональна хвилина мовчання: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, що посилює державну політику національної пам’яті та запроваджує нові механізми вшанування громадян, загиблих унаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Закон уточнює механізми проведення загальнонаціональних меморіальних заходів та використання систем оповіщення. Фактично Закон закріплює на державному рівні щоденний ритуал пам’яті, зазначили в парламенті.

Проєкт закону підтримали 260 нардепів.

Читайте також: Пам’ятний знак Десантно-штурмовим військам відкрили у Києві. ФОТОрепортаж

Законопроєктом передбачено встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.

Також щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

Читайте: Україна закликала МОК дозволити Гераскевичу виступати у "Шоломі пам’яті"

Що передувало

З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.

Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Також читайте: Біля Арки Свободи українського народу в Києві відкрили пам’ятний знак "Піхота". ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15149) пам’ять (1204)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Лицемірні крадуни
показати весь коментар
11.02.2026 13:45 Відповісти
+28
Не потрібно, бо хто мовчить серцем того видно, а все інше то совок галімий
показати весь коментар
11.02.2026 13:42 Відповісти
+27
Фантастичні довбо#би🤦‍♀️
показати весь коментар
11.02.2026 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не потрібно, бо хто мовчить серцем того видно, а все інше то совок галімий
показати весь коментар
11.02.2026 13:42 Відповісти
ІБД - імітація бурхливої діяльності
показати весь коментар
11.02.2026 13:49 Відповісти
Чому??? їм це нічого не коштує ...це ж не збільшити в держбюджеті фінансування армії,,,це дешева хвилина за тими хто загинув через відсутність того фінансування
показати весь коментар
11.02.2026 13:53 Відповісти
Стефанчуки з корнієнком та аброхамієм не знають, що сьогодні їм треба зробити у ВРУ, щоб їх не повісили Українці на ліхтарному стовпі в Марїнському парку!!!???
показати весь коментар
11.02.2026 13:59 Відповісти
Та не сміши--виконають свою роботу і поїдуть з баулами на теплі моря жити далі як данілов з синами та інші
показати весь коментар
11.02.2026 14:03 Відповісти
Лицемірні крадуни
показати весь коментар
11.02.2026 13:45 Відповісти
Фантастичні довбо#би🤦‍♀️
показати весь коментар
11.02.2026 13:46 Відповісти
по фракциям пжл
показати весь коментар
11.02.2026 13:48 Відповісти
Рішення підтримую!
Не треба зараз спекулювати якимись політичними поглядами.
Ми Українці, наші діти , наші онуки та правнуки будуть пам'ятати своїх ГЕРОЇВ!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
показати весь коментар
11.02.2026 13:48 Відповісти
Ти краще живих пам'ятай, а не спекулюй на крові загиблих своїми хвилинами!
показати весь коментар
11.02.2026 13:53 Відповісти
Це точно
показати весь коментар
11.02.2026 13:55 Відповісти
Україна залишилася без запасів обладнання, щоб ремонтувати енергообʼєкти - директор Центру досліджень енергетики Харченко

Краще тут роти закрийте і мовчіть 🤬🤬🤬🤬
показати весь коментар
11.02.2026 13:49 Відповісти
А звідки це ти взяв, запарєбрікавай ???? Сівкович з бакаєм сказав??
показати весь коментар
11.02.2026 14:06 Відповісти
З якого це я запоребриковий? Задрали... 🤬. А це з телеграм каналів сповіщення тривог. Якщо СБУ ці канали дозволяють питання точно не до мене.
показати весь коментар
11.02.2026 14:27 Відповісти
https://www.unian.ua/economics/energetics/vidnovlennya-energetiki-ekspert-poyasniv-chomu-obladnannya-kritichno-brakuye-13278204.html
показати весь коментар
11.02.2026 14:36 Відповісти
Ну ви ж розумієте що то лицемірний кагал...
Аби вони ППО та укриття організовували у робочий час...
А так буде лише більше траурів через загибель сімей.
Будуть срачі " а чому ти поспішав , не зупинив машину під час Хвилини Трауру і т.д."
Влада шукає як зіштовхнути лобами любих українЧиків - тоді вона буде в безпеці
показати весь коментар
11.02.2026 13:51 Відповісти
« Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я буде нести відповідальність за невиконання щоденних ритуалів згідно закону »
показати весь коментар
11.02.2026 13:52 Відповісти
Якби всі в раді померли, я б цілу годину мовчав би)
показати весь коментар
11.02.2026 14:05 Відповісти
это самое главное, а может подумать как бы вообще их не убивали?
показати весь коментар
11.02.2026 14:07 Відповісти
Це як вулиці перейменовувати... імітація бурхливої діяльності...а в ці хвилини двушки на москву вжууух!
показати весь коментар
11.02.2026 14:09 Відповісти
А яка практична користь?
показати весь коментар
11.02.2026 14:16 Відповісти
Після кожної відправки двушкі на москву ...
показати весь коментар
11.02.2026 14:18 Відповісти
Півгодини тому клацнув на гуггл фото. А клацнув, тому що колумбійський побратим загинув. Шукав його фото.
Краще б і не відкривав, бо трохи попаяло. Майже усі загинули. З тих, з ким були з 22-го, буквально декілька чоловік.
Звідси питання.
Коли повернуся живим додому - мені теж на вулиці о 9.00 ранку ставати стовбуром?
Вважаю, ви зобов'язані. Зобов'язані нам. Стійте та думайте.
Мені вже не треба. В мене не хвилина мовчання, а життя мовчання.
Все, що залишиться - їздити по Україні на могили близьких бойових побратимів.
А може - це до мене будуть приїжджати..
показати весь коментар
11.02.2026 14:47 Відповісти
довбоклюї. Давно відомо, щоб зробити щось ненависним треба зробити це примусовим. Навіщо вони це роблять якщо не працюють на ворога..
показати весь коментар
11.02.2026 15:07 Відповісти
https://focus.ua/uk/lifestyle/742938-yaroslav-krasnov-vijihav-u-kanadu-bloger-pokazuvav-hvilinu-movchannya-v-ukrajini "Накивав пʼятами": блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади (відео)
показати весь коментар
11.02.2026 14:55 Відповісти
Ці придурки все,до чого доткнуться,перетворюють на фарс й маразм-навіть пам'ять,навіть шану! Безумне фарисейство,популістичні вибрики і поховання героїв у болоті-що ще,що далі!
показати весь коментар
11.02.2026 14:58 Відповісти
Вечерний видосик надо заменить на минуту молчания.
показати весь коментар
11.02.2026 15:50 Відповісти
Совкова сволота прекрасно знає, як щось обезцінити. Для цього потрібно зробити це обовʼязковим і масовим!
показати весь коментар
11.02.2026 16:15 Відповісти
а що там з Днем загальнонаціонально\ молитви?
показати весь коментар
11.02.2026 18:45 Відповісти
 
 