Рада ухвалила законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, що посилює державну політику національної пам’яті та запроваджує нові механізми вшанування громадян, загиблих унаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Закон уточнює механізми проведення загальнонаціональних меморіальних заходів та використання систем оповіщення. Фактично Закон закріплює на державному рівні щоденний ритуал пам’яті, зазначили в парламенті.

Проєкт закону підтримали 260 нардепів.

Читайте також: Пам’ятний знак Десантно-штурмовим військам відкрили у Києві. ФОТОрепортаж

Законопроєктом передбачено встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вона проводиться щоденно о 9:00.

Також щороку у четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

Читайте: Україна закликала МОК дозволити Гераскевичу виступати у "Шоломі пам’яті"

Що передувало

З лютого 2025 року в метро Києва щодня о 09:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

З вересня 2025 року в Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, однак обмеження не діє під час повітряної тривоги.

Також у Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекривають рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Також читайте: Біля Арки Свободи українського народу в Києві відкрили пам’ятний знак "Піхота". ФОТОрепортаж