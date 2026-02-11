Рада приняла законопроект об общенациональной минуте молчания
Верховная Рада в целом приняла законопроект, который усиливает государственную политику национальной памяти и вводит новые механизмы чествования граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Закон уточняет механизмы проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения. Фактически Закон закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал памяти, отметили в парламенте.
Проект закона поддержали 260 нардепов.
Законопроектом предусмотрено установление общенациональной минуты молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.
Также ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания и акция "Запали свічку".
Что предшествовало
С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.
С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.
Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.
Не треба зараз спекулювати якимись політичними поглядами.
Ми Українці, наші діти , наші онуки та правнуки будуть пам'ятати своїх ГЕРОЇВ!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Краще тут роти закрийте і мовчіть 🤬🤬🤬🤬
Аби вони ППО та укриття організовували у робочий час...
А так буде лише більше траурів через загибель сімей.
Будуть срачі " а чому ти поспішав , не зупинив машину під час Хвилини Трауру і т.д."
Влада шукає як зіштовхнути лобами любих українЧиків - тоді вона буде в безпеці
Краще б і не відкривав, бо трохи попаяло. Майже усі загинули. З тих, з ким були з 22-го, буквально декілька чоловік.
Звідси питання.
Коли повернуся живим додому - мені теж на вулиці о 9.00 ранку ставати стовбуром?
Вважаю, ви зобов'язані. Зобов'язані нам. Стійте та думайте.
Мені вже не треба. В мене не хвилина мовчання, а життя мовчання.
Все, що залишиться - їздити по Україні на могили близьких бойових побратимів.
А може - це до мене будуть приїжджати..