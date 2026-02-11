Рада приняла законопроект об общенациональной минуте молчания

Верховная Рада в целом приняла законопроект, который усиливает государственную политику национальной памяти и вводит новые механизмы чествования граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Подробности

Закон уточняет механизмы проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения. Фактически Закон закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал памяти, отметили в парламенте.

Проект закона поддержали 260 нардепов.

Законопроектом предусмотрено установление общенациональной минуты молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.

Также ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания и акция "Запали свічку".

Что предшествовало

С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.

С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.

Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.

