Рада приняла законопроект об общенациональной минуте молчания

Верховная Рада в целом приняла законопроект, который усиливает государственную политику национальной памяти и вводит новые механизмы чествования граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ.

Закон уточняет механизмы проведения общенациональных мемориальных мероприятий и использования систем оповещения. Фактически Закон закрепляет на государственном уровне ежедневный ритуал памяти, отметили в парламенте.

Проект закона поддержали 260 нардепов.

Законопроектом предусмотрено установление общенациональной минуты молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.

Также ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания и акция "Запали свічку".

Что предшествовало

С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.

С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.

Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.

Топ комментарии
+35
Лицемірні крадуни
11.02.2026 13:45 Ответить
+28
Не потрібно, бо хто мовчить серцем того видно, а все інше то совок галімий
11.02.2026 13:42 Ответить
+27
Фантастичні довбо#би🤦‍♀️
11.02.2026 13:46 Ответить
Не потрібно, бо хто мовчить серцем того видно, а все інше то совок галімий
11.02.2026 13:42 Ответить
ІБД - імітація бурхливої діяльності
11.02.2026 13:49 Ответить
Чому??? їм це нічого не коштує ...це ж не збільшити в держбюджеті фінансування армії,,,це дешева хвилина за тими хто загинув через відсутність того фінансування
11.02.2026 13:53 Ответить
Стефанчуки з корнієнком та аброхамієм не знають, що сьогодні їм треба зробити у ВРУ, щоб їх не повісили Українці на ліхтарному стовпі в Марїнському парку!!!???
11.02.2026 13:59 Ответить
Та не сміши--виконають свою роботу і поїдуть з баулами на теплі моря жити далі як данілов з синами та інші
11.02.2026 14:03 Ответить
Лицемірні крадуни
11.02.2026 13:45 Ответить
Фантастичні довбо#би🤦‍♀️
11.02.2026 13:46 Ответить
по фракциям пжл
11.02.2026 13:48 Ответить
Рішення підтримую!
Не треба зараз спекулювати якимись політичними поглядами.
Ми Українці, наші діти , наші онуки та правнуки будуть пам'ятати своїх ГЕРОЇВ!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
11.02.2026 13:48 Ответить
Ти краще живих пам'ятай, а не спекулюй на крові загиблих своїми хвилинами!
11.02.2026 13:53 Ответить
Це точно
11.02.2026 13:55 Ответить
Краще тут роти закрийте і мовчіть 🤬🤬🤬🤬
11.02.2026 13:49 Ответить
А звідки це ти взяв, запарєбрікавай ???? Сівкович з бакаєм сказав??
11.02.2026 14:06 Ответить
З якого це я запоребриковий? Задрали... 🤬. А це з телеграм каналів сповіщення тривог. Якщо СБУ ці канали дозволяють питання точно не до мене.
11.02.2026 14:27 Ответить
https://www.unian.ua/economics/energetics/vidnovlennya-energetiki-ekspert-poyasniv-chomu-obladnannya-kritichno-brakuye-13278204.html
11.02.2026 14:36 Ответить
Ну ви ж розумієте що то лицемірний кагал...
Аби вони ППО та укриття організовували у робочий час...
А так буде лише більше траурів через загибель сімей.
Будуть срачі " а чому ти поспішав , не зупинив машину під час Хвилини Трауру і т.д."
Влада шукає як зіштовхнути лобами любих українЧиків - тоді вона буде в безпеці
11.02.2026 13:51 Ответить
« Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я буде нести відповідальність за невиконання щоденних ритуалів згідно закону »
11.02.2026 13:52 Ответить
Якби всі в раді померли, я б цілу годину мовчав би)
11.02.2026 14:05 Ответить
это самое главное, а может подумать как бы вообще их не убивали?
11.02.2026 14:07 Ответить
Це як вулиці перейменовувати... імітація бурхливої діяльності...а в ці хвилини двушки на москву вжууух!
11.02.2026 14:09 Ответить
А яка практична користь?
11.02.2026 14:16 Ответить
Після кожної відправки двушкі на москву ...
11.02.2026 14:18 Ответить
Півгодини тому клацнув на гуггл фото. А клацнув, тому що колумбійський побратим загинув. Шукав його фото.
Краще б і не відкривав, бо трохи попаяло. Майже усі загинули. З тих, з ким були з 22-го, буквально декілька чоловік.
Звідси питання.
Коли повернуся живим додому - мені теж на вулиці о 9.00 ранку ставати стовбуром?
Вважаю, ви зобов'язані. Зобов'язані нам. Стійте та думайте.
Мені вже не треба. В мене не хвилина мовчання, а життя мовчання.
Все, що залишиться - їздити по Україні на могили близьких бойових побратимів.
А може - це до мене будуть приїжджати..
11.02.2026 14:47 Ответить
довбоклюї. Давно відомо, щоб зробити щось ненависним треба зробити це примусовим. Навіщо вони це роблять якщо не працюють на ворога..
11.02.2026 15:07 Ответить
https://focus.ua/uk/lifestyle/742938-yaroslav-krasnov-vijihav-u-kanadu-bloger-pokazuvav-hvilinu-movchannya-v-ukrajini "Накивав пʼятами": блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади (відео)
11.02.2026 14:55 Ответить
Ці придурки все,до чого доткнуться,перетворюють на фарс й маразм-навіть пам'ять,навіть шану! Безумне фарисейство,популістичні вибрики і поховання героїв у болоті-що ще,що далі!
11.02.2026 14:58 Ответить
Вечерний видосик надо заменить на минуту молчания.
11.02.2026 15:50 Ответить
Совкова сволота прекрасно знає, як щось обезцінити. Для цього потрібно зробити це обовʼязковим і масовим!
11.02.2026 16:15 Ответить
а що там з Днем загальнонаціонально\ молитви?
11.02.2026 18:45 Ответить
 
 