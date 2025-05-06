У Арки Свободы украинского народа в Киеве открыли памятный знак "Пехота". ФОТОРЕПОРТАЖ

Рядом с Аркой Свободы украинского народа открыли памятный знак "ПИХОТА" - это первый элемент Аллеи защитников Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Оттиск обуви пехотинца на земле - это очень важно. Сколько бы ни было оружия, технологий, усилий, замыслов - пока в землю не уперлась нога пехотинца, нельзя считать, что эта земля защищена, что она наша, что она будет неприкосновенной, суверенной", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов во время церемонии открытия Аллеи.

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Что означает памятный знак

Под отпечатком берцев на памятном знаке изображена карта поля боя: линии высот, линия обороны. Ведь пехота ежедневно в боях отстаивает право Украины на независимость.

"Пехота - это авангард суверенитета нашего государства. Ежедневно, шаг за шагом, бок о бок, отпечатки нашей пехоты пишут историю независимости Украины", - подчеркнул заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ полковник Олег Гончарук.









Отмечается, что памятный знак "Пехота" - это совместный проект командования Сухопутных войск и платформы Культурные силы, который стал первым из знаков установленных на Аллее защитников Украины.

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