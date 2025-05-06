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Новости Фото Открытие памятного знака пехоте
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У Арки Свободы украинского народа в Киеве открыли памятный знак "Пехота". ФОТОРЕПОРТАЖ

Рядом с Аркой Свободы украинского народа открыли памятный знак "ПИХОТА" - это первый элемент Аллеи защитников Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Оттиск обуви пехотинца на земле - это очень важно. Сколько бы ни было оружия, технологий, усилий, замыслов - пока в землю не уперлась нога пехотинца, нельзя считать, что эта земля защищена, что она наша, что она будет неприкосновенной, суверенной", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов во время церемонии открытия Аллеи.

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Что означает памятный знак

Под отпечатком берцев на памятном знаке изображена карта поля боя: линии высот, линия обороны. Ведь пехота ежедневно в боях отстаивает право Украины на независимость.

"Пехота - это авангард суверенитета нашего государства. Ежедневно, шаг за шагом, бок о бок, отпечатки нашей пехоты пишут историю независимости Украины", - подчеркнул заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ полковник Олег Гончарук.

памятный знак "ПІХОТА"
памятный знак "ПІХОТА"
памятный знак "ПІХОТА"
памятный знак "ПІХОТА"

Отмечается, что памятный знак "Пехота" - это совместный проект командования Сухопутных войск и платформы Культурные силы, который стал первым из знаков установленных на Аллее защитников Украины.

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Автор: 

памятник (2240) память (1496) Сухопутные войска ВСУ (2)


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Низький уклін Захисникам України!
Слава Україні,
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06.05.2025 19:10 Ответить
нда....
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06.05.2025 19:12 Ответить
Була арка ярма - стала арка свободи.
Оригінально в ж.х.
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06.05.2025 19:23 Ответить
Слава українській піхоті.
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06.05.2025 20:00 Ответить
Син третій рік в піхоті. Пішов в академку з Університету.
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06.05.2025 20:03 Ответить
Якщо "Арку Дружби народів" перейменували в "Арку свободи". Значить можна відновити пам'ятник моєму прадіду Ватутіну і назвати його "Пам'ятник стратегічному генію України".
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06.05.2025 21:19 Ответить
Піхота варта пам'яткику і не одного! Низький уклін захисникам і захисницям України! Але чи такий повинен бути пам'ятник піхоті? Це важко назвати витвором мистецтва. Дуже дивні речі відбуваються...
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06.05.2025 21:27 Ответить
 
 