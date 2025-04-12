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Новости Фото Надругательство над могилой военного в Сумской области
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Мужчина на Харьковщине похитил с могилы павшего военного дрон: полиция задержала злоумышленника. ФОТО

В Харьковской области с могилы павшего воина исчез памятник-символ в виде дрона. Подозреваемого в краже задержали.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащий защищал Украину, выполняя задачи, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов. Чтобы почтить его память, родные заказали надгробный памятный символ в виде дрона.

С обращением о надругательстве над могилой в полицию обратилась жена погибшего защитника Украины, который похоронен на одном из кладбищ Чугуевского района.

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На Харьковщине мужчина похитил дрон с могилы военного

Правоохранители установили мужчину, который причастен к надругательству над могилой. Им оказался 29-летний местный житель. Дрон вернули родным павшего защитника.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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На Харьковщине мужчина похитил дрон с могилы военного

Автор: 

памятник (2239) военнослужащие (6132) Харьковская область (770) Чугуевский район (103)


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Зарыть дегенерата вместе с тем дроном.
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12.04.2025 18:45 Ответить
Чим нарід думав, коли той дрон туди клав? Не цей ідіот упер би, так циганва.
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12.04.2025 19:08 Ответить
а як циганва то що, не можна їм руки рубати ?

.
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12.04.2025 21:27 Ответить
Піди порубай. А я на тебе подивлюся.
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12.04.2025 23:01 Ответить
Повісити, цю нелюдь, на вході до ЦВИНТАРЯ, щоб біло зрозуміло іншим, мародерам!!
А тепер пішла, писанина-слідчі дії …. І на фініші, 2 роки умовно…
Сирійці, це вирішують, більш дієво!!
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12.04.2025 19:21 Ответить
Місцевий жітєль у 29 броню має???
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12.04.2025 20:22 Ответить
Якби цей безпілотник був повноцінним, його краще було б розмістити на передовій, а не на кладовищі.
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12.04.2025 20:25 Ответить
 
 