Мужчина на Харьковщине похитил с могилы павшего военного дрон: полиция задержала злоумышленника. ФОТО

В Харьковской области с могилы павшего воина исчез памятник-символ в виде дрона. Подозреваемого в краже задержали.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащий защищал Украину, выполняя задачи, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов. Чтобы почтить его память, родные заказали надгробный памятный символ в виде дрона.

С обращением о надругательстве над могилой в полицию обратилась жена погибшего защитника Украины, который похоронен на одном из кладбищ Чугуевского района.

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Правоохранители установили мужчину, который причастен к надругательству над могилой. Им оказался 29-летний местный житель. Дрон вернули родным павшего защитника.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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