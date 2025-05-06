Біля Арки Свободи українського народу в Києві відкрили пам’ятний знак "Піхота". ФОТОрепортаж

Поруч з Аркою Свободи українського народу відкрили памʼятний знак "ПІХОТА" - це перший елемент Алеї захисників України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Відтиск взуття піхотинця на землі — це дуже важливо. Скільки б не було зброї, технологій, зусиль, задумів — поки в землю не вперлася нога піхотинця, не можна вважати, що ця земля захищена, що вона наша, що вона буде недоторканною, суверенною", — зазначив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов під час церемонії відкриття Алеї.

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Що означає памʼятний знак

Під відбитком берців на пам’ятному знаку зображено карту поля бою: лінії висот, лінію оборони. Адже піхота щодня в боях виборює право України на незалежність.

"Піхота — це авангард суверенітету нашої держави. Щоденно, крок за кроком, пліч-о-пліч, відбитки нашої піхоти пишуть історію незалежності України", — наголосив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Олег Гончарук.









Зазначається, що пам’ятний знак "Піхота" — це спільний проєкт командування Сухопутних військ та платформи Культурні сили, який став першим зі знаків встановлених на Алеї захисників України.

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