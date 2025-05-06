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Новини Фото Відкриття пам’ятного знака піхоті
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Біля Арки Свободи українського народу в Києві відкрили пам’ятний знак "Піхота". ФОТОрепортаж

Поруч з Аркою Свободи українського народу відкрили памʼятний знак "ПІХОТА" - це перший елемент Алеї захисників України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Відтиск взуття піхотинця на землі — це дуже важливо. Скільки б не було зброї, технологій, зусиль, задумів — поки в землю не вперлася нога піхотинця, не можна вважати, що ця земля захищена, що вона наша, що вона буде недоторканною, суверенною", — зазначив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов під час церемонії відкриття Алеї.

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Що означає памʼятний знак

Під відбитком берців на пам’ятному знаку зображено карту поля бою: лінії висот, лінію оборони. Адже піхота щодня в боях виборює право України на незалежність.

"Піхота — це авангард суверенітету нашої держави. Щоденно, крок за кроком, пліч-о-пліч, відбитки нашої піхоти пишуть історію незалежності України", — наголосив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Олег Гончарук.

памʼятний знак "ПІХОТА"
памʼятний знак "ПІХОТА"
памʼятний знак "ПІХОТА"
памʼятний знак "ПІХОТА"

Зазначається, що пам’ятний знак "Піхота" — це спільний проєкт командування Сухопутних військ та платформи Культурні сили, який став першим зі знаків встановлених на Алеї захисників України.

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пам’ятник (930) пам’ять (1189) Сухопутні війська ЗСУ (1)


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Низький уклін Захисникам України!
Слава Україні,
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06.05.2025 19:10 Відповісти
нда....
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06.05.2025 19:12 Відповісти
Була арка ярма - стала арка свободи.
Оригінально в ж.х.
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06.05.2025 19:23 Відповісти
Слава українській піхоті.
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06.05.2025 20:00 Відповісти
Син третій рік в піхоті. Пішов в академку з Університету.
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06.05.2025 20:03 Відповісти
Якщо "Арку Дружби народів" перейменували в "Арку свободи". Значить можна відновити пам'ятник моєму прадіду Ватутіну і назвати його "Пам'ятник стратегічному генію України".
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06.05.2025 21:19 Відповісти
Піхота варта пам'яткику і не одного! Низький уклін захисникам і захисницям України! Але чи такий повинен бути пам'ятник піхоті? Це важко назвати витвором мистецтва. Дуже дивні речі відбуваються...
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06.05.2025 21:27 Відповісти
 
 