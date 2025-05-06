Біля Арки Свободи українського народу в Києві відкрили пам’ятний знак "Піхота". ФОТОрепортаж
Поруч з Аркою Свободи українського народу відкрили памʼятний знак "ПІХОТА" - це перший елемент Алеї захисників України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Відтиск взуття піхотинця на землі — це дуже важливо. Скільки б не було зброї, технологій, зусиль, задумів — поки в землю не вперлася нога піхотинця, не можна вважати, що ця земля захищена, що вона наша, що вона буде недоторканною, суверенною", — зазначив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов під час церемонії відкриття Алеї.
Що означає памʼятний знак
Під відбитком берців на пам’ятному знаку зображено карту поля бою: лінії висот, лінію оборони. Адже піхота щодня в боях виборює право України на незалежність.
"Піхота — це авангард суверенітету нашої держави. Щоденно, крок за кроком, пліч-о-пліч, відбитки нашої піхоти пишуть історію незалежності України", — наголосив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Олег Гончарук.
Зазначається, що пам’ятний знак "Піхота" — це спільний проєкт командування Сухопутних військ та платформи Культурні сили, який став першим зі знаків встановлених на Алеї захисників України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні,
Оригінально в ж.х.