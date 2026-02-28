У Києві показали документальний фільм-біографію "Особиста справа Євгенія Єніна". ВIДЕО
У Києві показали документальний фільм-біографію "Особиста справа Євгенія Єніна", присвячений пам’яті першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Стрічка присвячена життю першого заступника міністра внутрішніх справ, який трагічно загинув в авіакатастрофі разом із міністром Монастирським та їхньою командою у 2023 році в Броварах.
Фільм розкриває маловідомі раніше факти щодо повернення в Україну 1,5 млрд доларів вкрадених Януковичем, встановлення справедливості у справі MH17, повернення Скіфського золота в Україну, міжнародні суди проти росії. А також про роль Єніна у розвитку ударних дронів у перші місяці великої війни та розвиток за його сприяння групи дронів Нацгвардії "Лазар", яка нанесла окупантам мільярдні збитки.
Фільм вже можна подивитися за посиланням.
Нагадаємо, що Євген Єнін був першим заступником міністра внутрішніх справ України. Він загинув 18 січня 2023 року в авіатрощі у Броварах Київської області разом із міністром Денисом Монастирським та іншими працівниками МВС.
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