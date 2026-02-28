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У Києві показали документальний фільм-біографію "Особиста справа Євгенія Єніна". ВIДЕО

У Києві показали документальний фільм-біографію "Особиста справа Євгенія Єніна", присвячений пам’яті першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стрічка присвячена життю першого заступника міністра внутрішніх справ, який трагічно загинув в авіакатастрофі разом із міністром Монастирським та їхньою командою у 2023 році в Броварах.

Фільм розкриває маловідомі раніше факти щодо повернення в Україну 1,5 млрд доларів вкрадених Януковичем, встановлення справедливості у справі MH17, повернення Скіфського золота в Україну, міжнародні суди проти росії. А також про роль Єніна у розвитку ударних дронів у перші місяці великої війни та розвиток за його сприяння групи дронів Нацгвардії "Лазар", яка нанесла окупантам мільярдні збитки.

Фільм вже можна подивитися за посиланням.

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Нагадаємо, що Євген Єнін був першим заступником міністра внутрішніх справ України. Він загинув 18 січня 2023 року в авіатрощі у Броварах Київської області разом із міністром Денисом Монастирським та іншими працівниками МВС. 

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Виріс і виховувався в місті Павлограді, Дніпропетровської області. Був в школі, де він навчався. Про нього хороші спогади.
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28.02.2026 19:40 Відповісти
І звичайно правда викривлена, як в Чорній Дірі зедупи. Бо точно не пояснили, чому двох вищих посадовців посадили в один апарат, чому сказали летіти, чому вину збили на недосвіченість пілотів, якщо вони з МНС, де вищий професіоналізм літати навіть в найважчих погодних умовах, і чому бувла пожежа в кімнаті, де тримали справу про катастрофу. Бо вони пішли всупереч наказам Зе і ОПи не втручати поліцію 24.02.22, бо це через два-три дні закінчиться?
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28.02.2026 19:42 Відповісти
Екстрадиція Тімура Тумгоєва: У вересні 2018 року Єнін підписав розпорядження про видачу Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, якого ФСБ підозрювала у причетності до ІДІЛ. "Кавказ-центр" звинувачував Єніна в "зраді" та роботі на російські спецслужби, стверджуючи, що Тумгоєв воював на боці України в Донбасі (батальон Мансура). Тімура і досі регулярно луплять у російській колонії.
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28.02.2026 19:43 Відповісти
От як можна було зняти фільм не про самого міністра МВФ, в про його першого заступника? Відповідь напрошується сама - бо хтось сильно "поклопотався". Чи не саме фсб за свого втраченого агента "сльози ллє"?
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28.02.2026 21:38 Відповісти
Зелена шобла прибрала 100%, разом із Монастирським...
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28.02.2026 20:13 Відповісти
Світла Людина як і Денис Монастирський.
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28.02.2026 23:21 Відповісти
А як Єнін видав кацапам Тумгоєва, інгуша який воював на нашому боці в АТО, там в фільмі згадується? Навіть і дивитись цей фільм не буду. Ще б могли розібрати питання з цими Авакяновськими гелікоптерами від якіх багато хто відмовився, через їхню ненадійність а Аваков їх купив, виручив виробника і я думаю що не безкоштовно.
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01.03.2026 00:40 Відповісти
 
 