У Києві показали документальний фільм-біографію "Особиста справа Євгенія Єніна". ВIДЕО

У Києві показали документальний фільм-біографію "Особиста справа Євгенія Єніна", присвячений пам’яті першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стрічка присвячена життю першого заступника міністра внутрішніх справ, який трагічно загинув в авіакатастрофі разом із міністром Монастирським та їхньою командою у 2023 році в Броварах.

Фільм розкриває маловідомі раніше факти щодо повернення в Україну 1,5 млрд доларів вкрадених Януковичем, встановлення справедливості у справі MH17, повернення Скіфського золота в Україну, міжнародні суди проти росії. А також про роль Єніна у розвитку ударних дронів у перші місяці великої війни та розвиток за його сприяння групи дронів Нацгвардії "Лазар", яка нанесла окупантам мільярдні збитки.

Фільм вже можна подивитися за посиланням.

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Нагадаємо, що Євген Єнін був першим заступником міністра внутрішніх справ України. Він загинув 18 січня 2023 року в авіатрощі у Броварах Київської області разом із міністром Денисом Монастирським та іншими працівниками МВС.