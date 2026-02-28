В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина". ВИДЕО
В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина", посвященный памяти первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Лента посвящена жизни первого заместителя министра внутренних дел, который трагически погиб в авиакатастрофе вместе с министром Монастырским и их командой в 2023 году в Броварах.
Фильм раскрывает малоизвестные ранее факты о возвращении в Украину 1,5 млрд долларов, украденных Януковичем, установлении справедливости по делу MH17, возвращении Скифского золота в Украину, международных судах против России. А также о роли Енина в развитии ударных дронов в первые месяцы большой войны и развитии при его содействии группы дронов Нацгвардии "Лазар", которая нанесла оккупантам миллиардные убытки.
Фильм уже можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что Евгений Енин был первым заместителем министра внутренних дел Украины. Он погиб 18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах Киевской области вместе с министром Денисом Монастырским и другими сотрудниками МВД.
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