В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина". ВИДЕО

В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина", посвященный памяти первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Лента посвящена жизни первого заместителя министра внутренних дел, который трагически погиб в авиакатастрофе вместе с министром Монастырским и их командой в 2023 году в Броварах.

Фильм раскрывает малоизвестные ранее факты о возвращении в Украину 1,5 млрд долларов, украденных Януковичем, установлении справедливости по делу MH17, возвращении Скифского золота в Украину, международных судах против России. А также о роли Енина в развитии ударных дронов в первые месяцы большой войны и развитии при его содействии группы дронов Нацгвардии "Лазар", которая нанесла оккупантам миллиардные убытки.

Фильм уже можно посмотреть по ссылке.

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Напомним, что Евгений Енин был первым заместителем министра внутренних дел Украины. Он погиб 18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах Киевской области вместе с министром Денисом Монастырским и другими сотрудниками МВД.