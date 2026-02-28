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В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина". ВИДЕО

В Киеве показали документальный фильм-биографию "Личное дело Евгения Енина", посвященный памяти первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Лента посвящена жизни первого заместителя министра внутренних дел, который трагически погиб в авиакатастрофе вместе с министром Монастырским и их командой в 2023 году в Броварах.

Фильм раскрывает малоизвестные ранее факты о возвращении в Украину 1,5 млрд долларов, украденных Януковичем, установлении справедливости по делу MH17, возвращении Скифского золота в Украину, международных судах против России. А также о роли Енина в развитии ударных дронов в первые месяцы большой войны и развитии при его содействии группы дронов Нацгвардии "Лазар", которая нанесла оккупантам миллиардные убытки.

Фильм уже можно посмотреть по ссылке.

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Напомним, что Евгений Енин был первым заместителем министра внутренних дел Украины. Он погиб 18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах Киевской области вместе с министром Денисом Монастырским и другими сотрудниками МВД. 

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память (1508) фильмы (400) Енин Евгений (321)
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Виріс і виховувався в місті Павлограді, Дніпропетровської області. Був в школі, де він навчався. Про нього хороші спогади.
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28.02.2026 19:40 Ответить
І звичайно правда викривлена, як в Чорній Дірі зедупи. Бо точно не пояснили, чому двох вищих посадовців посадили в один апарат, чому сказали летіти, чому вину збили на недосвіченість пілотів, якщо вони з МНС, де вищий професіоналізм літати навіть в найважчих погодних умовах, і чому бувла пожежа в кімнаті, де тримали справу про катастрофу. Бо вони пішли всупереч наказам Зе і ОПи не втручати поліцію 24.02.22, бо це через два-три дні закінчиться?
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28.02.2026 19:42 Ответить
Екстрадиція Тімура Тумгоєва: У вересні 2018 року Єнін підписав розпорядження про видачу Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, якого ФСБ підозрювала у причетності до ІДІЛ. "Кавказ-центр" звинувачував Єніна в "зраді" та роботі на російські спецслужби, стверджуючи, що Тумгоєв воював на боці України в Донбасі (батальон Мансура). Тімура і досі регулярно луплять у російській колонії.
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28.02.2026 19:43 Ответить
От як можна було зняти фільм не про самого міністра МВФ, в про його першого заступника? Відповідь напрошується сама - бо хтось сильно "поклопотався". Чи не саме фсб за свого втраченого агента "сльози ллє"?
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28.02.2026 21:38 Ответить
Зелена шобла прибрала 100%, разом із Монастирським...
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28.02.2026 20:13 Ответить
Світла Людина як і Денис Монастирський.
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28.02.2026 23:21 Ответить
А як Єнін видав кацапам Тумгоєва, інгуша який воював на нашому боці в АТО, там в фільмі згадується? Навіть і дивитись цей фільм не буду. Ще б могли розібрати питання з цими Авакяновськими гелікоптерами від якіх багато хто відмовився, через їхню ненадійність а Аваков їх купив, виручив виробника і я думаю що не безкоштовно.
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01.03.2026 00:40 Ответить
 
 