Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.

Подробности

Законопроектом предусмотрено установление общенациональной минуты молчания в память о соотечественниках, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.

Также ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания и акция "Запали свічку".

Что предшествовало?

С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.

С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.

Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 11 февраля 2026 года.

