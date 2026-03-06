3 072 30
Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания
Президент Владимир Зеленский подписал закон об установлении общенациональной минуты молчания на государственном уровне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Подробности
Законопроектом предусмотрено установление общенациональной минуты молчания в память о соотечественниках, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Она проводится ежедневно в 9:00.
Также ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 будет проводиться общенациональная минута молчания и акция "Запали свічку".
Что предшествовало?
- С февраля 2025 года в метро Киева ежедневно в 09:00 объявляется общенациональная минута молчания.
- С сентября 2025 года в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта во время общенациональной минуты молчания, однако ограничение не действует во время воздушной тревоги.
- Также в Буче Киевской области ежедневно в 9:00 перекрывают движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.
- Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 11 февраля 2026 года.
