Мужчина накричал на таксиста во Львове за то, что тот остановился во время минуты молчания: на мужчину составили админпротокол

Во Львове мужчина с использованием нецензурной лексики накричал на таксиста за то, что тот остановился во время общенациональной минуты молчания и перекрыл движение на дороге.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Инцидент произошел 12 февраля на улице Малоголосковской. В 9:00, когда объявили минуту молчания в память о погибших в результате российской агрессии, 58-летний житель Тернопольщины остановил свой автомобиль.

Вместо этого другой водитель, 51-летний житель Львова, автомобиль которого стоял сзади, начал сигналить и ругаться, заставляя пропустить его.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект об общенациональной минуте молчания

Наказание

После разговора с правоохранителями нарушитель извинился за инцидент. Он объяснил, что не услышал уведомление о минуте молчания и "был в состоянии эмоционального подъема", поскольку вез ребенка в больницу.

Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

За это ему грозит наложение штрафа от 51 до 119 гривен, общественные работы на срок до 60 часов, исправительные работы на срок до 2 месяцев с вычетом 20 процентов заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Также читайте: Водитель автобуса во Львове кричал на военного и пренебрег минутой молчания: его уволили