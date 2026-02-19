РУС
Новости Минута молчания
1 164 11

Мужчина накричал на таксиста во Львове за то, что тот остановился во время минуты молчания: на мужчину составили админпротокол

львів

Во Львове мужчина с использованием нецензурной лексики накричал на таксиста за то, что тот остановился во время общенациональной минуты молчания и перекрыл движение на дороге.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел 12 февраля на улице Малоголосковской. В 9:00, когда объявили минуту молчания в память о погибших в результате российской агрессии, 58-летний житель Тернопольщины остановил свой автомобиль.

Вместо этого другой водитель, 51-летний житель Львова, автомобиль которого стоял сзади, начал сигналить и ругаться, заставляя пропустить его.

Наказание

После разговора с правоохранителями нарушитель извинился за инцидент. Он объяснил, что не услышал уведомление о минуте молчания и "был в состоянии эмоционального подъема", поскольку вез ребенка в больницу.

  • Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

За это ему грозит наложение штрафа от 51 до 119 гривен, общественные работы на срок до 60 часов, исправительные работы на срок до 2 месяцев с вычетом 20 процентов заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Автор: 

Дядя, ты дурак?
19.02.2026 23:26 Ответить
население телячье по свистку надзирателями обоссанное - это в оркостане! А у нас громадяни України, що шанують своїх полеглих героїв!
19.02.2026 23:51 Ответить
Чого б то крутив. Сьогодні їхала на таксі. Сказали наперед, що буде 122 гривні. Стільки і заплатила.
19.02.2026 23:28 Ответить
Такси стоит счётчик крутит,кто оплатит шашлычник или козырь?
19.02.2026 23:24 Ответить
19.02.2026 23:26 Ответить
19.02.2026 23:28 Ответить
Він роісянин, йому все рівно..
19.02.2026 23:47 Ответить
Как там в одном фильме- Наше дело телячье, обоссался отстой)) Так и тут. В свисток дунули и стой. Приучают подотчетное население к графикам )
19.02.2026 23:32 Ответить
а ти отріцалово ?
19.02.2026 23:42 Ответить
19.02.2026 23:51 Ответить
Від вас смердить козлятиною
19.02.2026 23:52 Ответить
В Україні так багато бабла, шо зупиняють цілу країну. Ну да, це начасі. Мільйонні втрати. А хто ж то рахує
19.02.2026 23:50 Ответить
так порахуй, в тебе ж ціла лишня хвилина робочого часу нізвідки впала!
19.02.2026 23:52 Ответить
******** законы,а можно принять закон не мародерить?
19.02.2026 23:53 Ответить
 
 