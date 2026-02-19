Чоловік облаяв таксиста у Львові за те, що той зупинився під час хвилини мовчання: на нього склали адмінпротокол

У Львові чоловік з використанням нецензурної лексики накричав на таксиста через те, що той зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання та перекрив рух дороги.

Про це повідомили в поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Випадок стався 12 лютого на вулиці Малоголосківській. О 9:00, коли оголосили хвилину мовчання на вшанування пам’яті загиблих внаслідок російської агресії, 58-річний мешканець Тернопільщини зупинив свій автомобіль.

Натомість інший водій, 51-річний мешканець Львова, автівка якого стояла позаду, почав сигналити й лаятися, змушуючи пропустити його.

Покарання

Після розмови з правоохоронцями порушник перепросив за інцидент. Він пояснив, що не почув сповіщення про хвилину мовчання і "був у стані емоційного підняття", оскільки віз дитину в лікарню.

  • Поліціянти склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

За це йому загрожує накладення штрафу від 51 до 119 гривень, громадські роботи на строк до 60 годин, виправні роботи на строк до 2 місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Дядя, ты дурак?
19.02.2026 23:26 Відповісти
Чого б то крутив. Сьогодні їхала на таксі. Сказали наперед, що буде 122 гривні. Стільки і заплатила.
19.02.2026 23:28 Відповісти
Він роісянин, йому все рівно..
19.02.2026 23:47 Відповісти
так порахуй, в тебе ж ціла лишня хвилина робочого часу нізвідки впала!
19.02.2026 23:52 Відповісти
Так, і у Львові є безмозглі....
20.02.2026 03:15 Відповісти
Звичайний львівський рогуль.
20.02.2026 07:50 Відповісти
це ідіотське примусове мовчання тільки профанує ідею
20.02.2026 07:59 Відповісти
Тільки для ідіотів таким здається.
20.02.2026 09:52 Відповісти
 
 