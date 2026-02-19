Чоловік облаяв таксиста у Львові за те, що той зупинився під час хвилини мовчання: на нього склали адмінпротокол

У Львові чоловік з використанням нецензурної лексики накричав на таксиста через те, що той зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання та перекрив рух дороги.

Про це повідомили в поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Випадок стався 12 лютого на вулиці Малоголосківській. О 9:00, коли оголосили хвилину мовчання на вшанування пам’яті загиблих внаслідок російської агресії, 58-річний мешканець Тернопільщини зупинив свій автомобіль.

Натомість інший водій, 51-річний мешканець Львова, автівка якого стояла позаду, почав сигналити й лаятися, змушуючи пропустити його.

Покарання

Після розмови з правоохоронцями порушник перепросив за інцидент. Він пояснив, що не почув сповіщення про хвилину мовчання і "був у стані емоційного підняття", оскільки віз дитину в лікарню.

Поліціянти склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

За це йому загрожує накладення штрафу від 51 до 119 гривень, громадські роботи на строк до 60 годин, виправні роботи на строк до 2 місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

