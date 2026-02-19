Сервіс таксі Bolt відзавтра почне працювати цілодобово ще в 24 містах України. Однак треба мати перепустку. ПЕРЕЛІК

Сервіс таксі Bolt з 00:00 20 лютого відновлює цілодобову роботу ще в 24 містах України.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ЕП.

Де працюватиме сервіс

Як повідомляється, скористатися сервісом таксі в нічний час можна буде в 28 містах:

Біла Церква,

Вінниця,

Дніпро,

Дрогобич,

Житомир,

Запоріжжя,

Івано-Франківськ,

Кам'янське,

Кам'янець-Подільський,

Кривий Ріг,

Кременчук,

Кропивницький,

Луцьк,

Миколаїв,

Одеса,

Полтава,

Рівне,

Суми,

Тернопіль,

Харків,

Хмельницький,

Черкаси,

Чернівці,

Чернігів.

Окрім цих міст, послуга нічних поїздок продовжує бути доступною вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та Києві.

Куди можна дістатися

Як підкреслили в компанії, користуватися поїздками в нічний час слід відповідально та виключно за нагальної потреби.

Ідеться, зокрема, про можливість дістатися до або з "пунктів незламності" чи об'єктів, які офіційно виконують їхню функцію – аптек, АЗС, закладів сфери послуг, торговельно-розважальних центрів тощо, за умови наявності автономного живлення, опалення, зв'язку та можливості підзарядки пристроїв.

Це стосується і поїздок до лікарень та інших критично важливих об'єктів, якщо вони пов'язані із забезпеченням базових потреб людини в умовах енергетичної кризи.

При цьому в Bolt підкреслили, що для здійснення поїздок під час комендантської години в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.

Як повідомлялося, сервіс таксі Uklon із 22 січня працює цілодобово в 19 містах України.

Нагадаємо, сервіси виклику таксі Uklon та Bolt відновили цілодобову роботу в Києві із 17 січня.

Послаблення комендантської години

Раніше в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до пунктів незламності та пунктів обігріву.

Зокрема, під час дії комендантської години громадянам буде дозволено: