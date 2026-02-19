Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Комендантська година
300 1

Сервіс таксі Bolt відзавтра почне працювати цілодобово ще в 24 містах України. Однак треба мати перепустку. ПЕРЕЛІК

Сервіс таксі Bolt працюватиме цілодобово ще в 24 містах України

Сервіс таксі Bolt з 00:00 20 лютого відновлює цілодобову роботу ще в 24 містах України.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ЕП.

Де працюватиме сервіс

Як повідомляється, скористатися сервісом таксі в нічний час можна буде в 28 містах:

  • Біла Церква,
  • Вінниця,
  • Дніпро,
  • Дрогобич,
  • Житомир,
  • Запоріжжя,
  • Івано-Франківськ,
  • Кам'янське,
  • Кам'янець-Подільський,
  • Кривий Ріг,
  • Кременчук,
  • Кропивницький,
  • Луцьк,
  • Миколаїв,
  • Одеса,
  • Полтава,
  • Рівне,
  • Суми,
  • Тернопіль,
  • Харків,
  • Хмельницький,
  • Черкаси,
  • Чернівці,
  • Чернігів.

Окрім цих міст, послуга нічних поїздок продовжує бути доступною вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та Києві.

Куди можна дістатися

Як підкреслили в компанії, користуватися поїздками в нічний час слід відповідально та виключно за нагальної потреби.

Ідеться, зокрема, про можливість дістатися до або з "пунктів незламності" чи об'єктів, які офіційно виконують їхню функцію – аптек, АЗС, закладів сфери послуг, торговельно-розважальних центрів тощо, за умови наявності автономного живлення, опалення, зв'язку та можливості підзарядки пристроїв.

Це стосується і поїздок до лікарень та інших критично важливих об'єктів, якщо вони пов'язані із забезпеченням базових потреб людини в умовах енергетичної кризи.

При цьому в Bolt підкреслили, що для здійснення поїздок під час комендантської години в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, сервіс таксі Uklon із 22 січня працює цілодобово в 19 містах України.

Нагадаємо, сервіси виклику таксі Uklon та Bolt відновили цілодобову роботу в Києві із 17 січня.

Послаблення комендантської години

Раніше в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до пунктів незламності та пунктів обігріву.

Зокрема, під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

  • без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв'язок;
  • рух приватного транспорту.

Автор: 

перевезення (754) таксі (274) Bolt (21) пункт незламності (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Возить пьяных придурков? Нет,уж...
показати весь коментар
19.02.2026 20:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 