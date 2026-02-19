Сервіс таксі Bolt відзавтра почне працювати цілодобово ще в 24 містах України. Однак треба мати перепустку. ПЕРЕЛІК
Сервіс таксі Bolt з 00:00 20 лютого відновлює цілодобову роботу ще в 24 містах України.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ЕП.
Де працюватиме сервіс
Як повідомляється, скористатися сервісом таксі в нічний час можна буде в 28 містах:
- Біла Церква,
- Вінниця,
- Дніпро,
- Дрогобич,
- Житомир,
- Запоріжжя,
- Івано-Франківськ,
- Кам'янське,
- Кам'янець-Подільський,
- Кривий Ріг,
- Кременчук,
- Кропивницький,
- Луцьк,
- Миколаїв,
- Одеса,
- Полтава,
- Рівне,
- Суми,
- Тернопіль,
- Харків,
- Хмельницький,
- Черкаси,
- Чернівці,
- Чернігів.
Окрім цих міст, послуга нічних поїздок продовжує бути доступною вночі у Львові, Ужгороді, Мукачеві та Києві.
Куди можна дістатися
Як підкреслили в компанії, користуватися поїздками в нічний час слід відповідально та виключно за нагальної потреби.
Ідеться, зокрема, про можливість дістатися до або з "пунктів незламності" чи об'єктів, які офіційно виконують їхню функцію – аптек, АЗС, закладів сфери послуг, торговельно-розважальних центрів тощо, за умови наявності автономного живлення, опалення, зв'язку та можливості підзарядки пристроїв.
Це стосується і поїздок до лікарень та інших критично важливих об'єктів, якщо вони пов'язані із забезпеченням базових потреб людини в умовах енергетичної кризи.
При цьому в Bolt підкреслили, що для здійснення поїздок під час комендантської години в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.
Як повідомлялося, сервіс таксі Uklon із 22 січня працює цілодобово в 19 містах України.
Нагадаємо, сервіси виклику таксі Uklon та Bolt відновили цілодобову роботу в Києві із 17 січня.
Послаблення комендантської години
Раніше в районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до пунктів незламності та пунктів обігріву.
Зокрема, під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:
- без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв'язок;
- рух приватного транспорту.
