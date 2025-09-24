РУС
Новости Минута молчания
253 2

В Буче ежедневно будут перекрывать движение во время минуты молчания

война,герои,память,погибшие,кладбища

В Буче Киевской области ежедневно в 9:00 будут перекрывать движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 24 сентября сообщил Бучанский городской совет.

"Сделайте это частью своей ежедневной привычки - вспоминаем всех и каждого, кто отдал жизнь за мир в нашем городе и нашей стране", - говорится в официальном телеграм-канале городских властей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель автобуса во Львове кричал на военного и пренебрег минутой молчания: его уволили

Во время минуты молчания движение также перекрывают в Киеве, в частности на Крещатике.

Автор: 

Киевская область (4369) память (1504) Бучанский район (83)
Памятаймо, криваву ціну, - Акакаяразніца… та шашликів на майські!!!
24.09.2025 15:33 Ответить
Як вірно підмітив Сергій Поярков - це все нагадує СРСР. Особливо коли ще когось намагаються цькувати, чого людина не зупинилася у 9:00, особливо це стосується локомотивних бригад, водіїв громадського транспорту, машиністів метрополітену. Зробіть цю хвилину мовчання, наприклад, в 21:00. Перекривати рух вранці, коли люди їдуть на роботу - така собі ідея, ще в Києві пекривати - то взагалі капець буде. І чому саме 9:00 ?? Нехай було б 13:00 (у більшорсті перерва) або ввечорі. Ні, треба вибрати найгірший варіант
24.09.2025 15:38 Ответить
 
 