В Буче ежедневно будут перекрывать движение во время минуты молчания
В Буче Киевской области ежедневно в 9:00 будут перекрывать движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 24 сентября сообщил Бучанский городской совет.
"Сделайте это частью своей ежедневной привычки - вспоминаем всех и каждого, кто отдал жизнь за мир в нашем городе и нашей стране", - говорится в официальном телеграм-канале городских властей.
Во время минуты молчания движение также перекрывают в Киеве, в частности на Крещатике.
Oleksandr Valovyi
24.09.2025 15:33
Магирус
24.09.2025 15:38
