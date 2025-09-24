В Буче ежедневно будут перекрывать движение во время минуты молчания

В Буче Киевской области ежедневно в 9:00 будут перекрывать движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков во время общенациональной минуты молчания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 24 сентября сообщил Бучанский городской совет.

"Сделайте это частью своей ежедневной привычки - вспоминаем всех и каждого, кто отдал жизнь за мир в нашем городе и нашей стране", - говорится в официальном телеграм-канале городских властей.

Во время минуты молчания движение также перекрывают в Киеве, в частности на Крещатике.