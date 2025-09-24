УКР
У Бучі щодня перекриватимуть рух під час хвилини мовчання

У Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекриватимуть рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 24 вересня повідомила Бучанська міська рада.

"Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадуємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті та нашій країні", – зазначено в офіційному телеграм-каналі міської влади. 

Під час хвилини мовчання рух також перекривають у Києві, зокрема на Хрещатику.

Київська область (4273) пам’ять (1196) Бучанський район (90)
Памятаймо, криваву ціну, - Акакаяразніца… та шашликів на майські!!!
24.09.2025 15:33 Відповісти
Як вірно підмітив Сергій Поярков - це все нагадує СРСР. Особливо коли ще когось намагаються цькувати, чого людина не зупинилася у 9:00, особливо це стосується локомотивних бригад, водіїв громадського транспорту, машиністів метрополітену. Зробіть цю хвилину мовчання, наприклад, в 21:00. Перекривати рух вранці, коли люди їдуть на роботу - така собі ідея, ще в Києві пекривати - то взагалі капець буде. І чому саме 9:00 ?? Нехай було б 13:00 (у більшорсті перерва) або ввечорі. Ні, треба вибрати найгірший варіант
24.09.2025 15:38 Відповісти
Звичайна психологія.
24.09.2025 16:31 Відповісти
 
 