У Бучі щодня перекриватимуть рух під час хвилини мовчання

У Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекриватимуть рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 24 вересня повідомила Бучанська міська рада.

"Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадуємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті та нашій країні", – зазначено в офіційному телеграм-каналі міської влади.

Під час хвилини мовчання рух також перекривають у Києві, зокрема на Хрещатику.