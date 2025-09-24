445 3
У Бучі щодня перекриватимуть рух під час хвилини мовчання
У Бучі на Київщині щодня о 9:00 перекриватимуть рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 24 вересня повідомила Бучанська міська рада.
"Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадуємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті та нашій країні", – зазначено в офіційному телеграм-каналі міської влади.
Під час хвилини мовчання рух також перекривають у Києві, зокрема на Хрещатику.
