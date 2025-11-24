Міноборони виділило 1,5 га земель під створення Меморіалу Героїв у Львові

Міністерство оборони погодило зняття з обліку з наступною передачею міській владі Львова земельної ділянки 1,5455 га для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення 20 листопада прийняло керівництво Міноборони.

"Цей крок є виявом глибокої поваги до Захисників і Захисниць України та забезпечує необхідну правову основу для початку реалізації затвердженого проєкту облаштування меморіального комплексу", - наголосив Міністр оборони Денис Шмигаль.

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Меморіал Героїв у Львові

У Львові завершився архітектурний конкурс на меморіальний комплекс військових поховань Героїв України на вул. І. Мечникова, який тривав три місяці. Окрім зони поховань тут планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій – місце для захоронення урн з прахом.