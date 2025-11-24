Минобороны выделило 1,5 га земель под создание Мемориала Героев во Львове
Министерство обороны согласовало снятие с учета с последующей передачей городским властям Львова земельного участка площадью 1,5455 га для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение 20 ноября приняло руководство Минобороны.
"Этот шаг является проявлением глубокого уважения к Защитникам и Защитницам Украины и обеспечивает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса", - подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.
Мемориал Героев во Львове
Во Львове завершился архитектурный конкурс на мемориальный комплекс военных захоронений Героев Украины на ул. И. Мечникова, который длился три месяца. Кроме зоны захоронений здесь планируют обустроить мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий – место для захоронения урн с прахом.
Міністерство оборони не виділяло землю.
А лишень формально оформило і так існуючий стан справ.
На цій землі вже поховано багато полеглих Героїв і Героїнь які віддали своє життя за Україну.
Найближчим часом розпочнеться облаштування Меморіалу.