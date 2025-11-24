РУС
Новости ММемориал Героев во Львлве
454 1

Минобороны выделило 1,5 га земель под создание Мемориала Героев во Львове

Мемориал Героев во Львове

Министерство обороны согласовало снятие с учета с последующей передачей городским властям Львова земельного участка площадью 1,5455 га для обустройства Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение 20 ноября приняло руководство Минобороны.

"Этот шаг является проявлением глубокого уважения к Защитникам и Защитницам Украины и обеспечивает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса", - подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минветеранов повторно заключило соглашение на строительство второй очереди Национального мемориала за 1,2 миллиарда

Мемориал Героев во Львове

Во Львове завершился архитектурный конкурс на мемориальный комплекс военных захоронений Героев Украины на ул. И. Мечникова, который длился три месяца. Кроме зоны захоронений здесь планируют обустроить мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий – место для захоронения урн с прахом.

Автор: 

Інформація не зовсім коректна.
Міністерство оборони не виділяло землю.
А лишень формально оформило і так існуючий стан справ.
На цій землі вже поховано багато полеглих Героїв і Героїнь які віддали своє життя за Україну.
Найближчим часом розпочнеться облаштування Меморіалу.
24.11.2025 23:38 Ответить
 
 