Зеленського просять створити Національний Пантеон Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві, - петиція

Національний Пантеон Героїв України - державний меморіальний комплекс, який вшановуватиме пам’ять визначних діячів, славетних військових командирів, лідерів національно-визвольної боротьби усіх часів.

Про це у Facebook повідомила керівниця медичної служби "УЛЬФ" й кохана Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Аліна Михайлова, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що ще з часів Русі Аскольдова могила була місцем почесних поховань і воїнської доблесті.

"Радянська влада зруйнувала це місце сили, і незалежна Україна досі не спромоглась ані відновити його, ані збудувати нове. Попри це, Аскольдова могила сама відроджує свою роль. Тут вшановані Герої Крут, Герої Небесної Сотні, Іловайську, Дебальцеве, Донецького аеропорту. Тут покоїться друг Да Вінчі - Герой України, командир батальйону "Вовки Да Вінчі", - пояснила Михайлова.

Так, продовжила вона, потрібен Національний Пантеон Героїв України. Державний меморіальний комплекс, що вшановує пам’ять визначних діячів, славетних військових командирів, лідерів національно-визвольної боротьби усіх часів.

Михайлова створила петицію на сайті Офісу Президента про створення Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила у місті Києві.

"Звертаюсь до Президента України з ініціативою створити Національний Пантеон Героїв України – меморіальний комплекс як сакральне місце пам’яті та консолідації українського народу. У цьому пантеоні мають відбуватись почесні поховання та встановлюватись пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за Незалежність України.

Для розміщення Національного Пантеону Героїв України пропоную культове місце воїнської слави — парк Аскольдова Могила. Це одна з найвідоміших історичних місцевостей у Києві, де споконвіків ховали воїнів та інших видатних особистостей. Окупаційна радянська влада зруйнувала некрополь, однак сьогодні до Аскольдової Могили повертається її історична роль", - йдеться в петиції.

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