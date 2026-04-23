90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій розблоковано, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюзу розблокував кредит у 90 млрд євро для України.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.



"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки.

Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі тривають роботи, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні.

Читайте: Розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців, - Зеленський

"Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.

Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує. Слава Україні!" - додав він.

Читайте: Зеленський обговорив із Коштою розблокування €90 млрд допомоги для України після ремонту "Дружби"