90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій розблоковано, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюзу розблокував кредит у 90 млрд євро для України.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки.
Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.
За словами президента, наразі тривають роботи, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні.
"Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.
Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує. Слава Україні!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але я по-іншому глянув на цю новину - отже Європа дала ЗЕлене світло гаслу - "Хай живе війна в Україні ще мінімум 2 роки!"
А далі що ? Нам а ні ЦАР , а ні підступні євроЛІДОРИ не кажуть цілі , яких має досягнути Україна за ці 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки .. ну , наприклад , - Путло сконає або Мацковія розвалиться , чи економіка Мацковії накриється одним жіночим містом ... , щоб потім пересічні могли спитати з тих , хто ще на 2 роки свідомо затягує цю м'ясорубку .
Тобто ціль , як у Портоса - "Я дерусь , потому что дерусь!"
10.02.26 Лавров: Росія досягне повернення "споконвічно російських земель" ТОТ України "в рідну гавань"
https://censor.net/ua/news/3611984/vykryto-shemu-rozkradannya-koshtiv-ukrenergo-podrobytsi