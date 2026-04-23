1 887 27

90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій розблоковано, - Зеленський

ЄС розблокував кредит на 90 млрд євро

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюзу розблокував кредит у 90 млрд євро для України.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки.

Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.

За словами президента, наразі тривають роботи, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні.

"Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури.

Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує. Слава Україні!" - додав він.

Зеленський Володимир (27545) кредит (4118) Євросоюз (14947)
Топ коментарі
+11
У Міндіча і потужних менеджерів сьогодні свято...
23.04.2026 14:58 Відповісти
+9
Зеля все одно залишиться- тупим, жадібним, мстивим
23.04.2026 14:55 Відповісти
+8
ну Всьо куплю собі костюм з отлівом і в Сан Тропе
23.04.2026 14:55 Відповісти
Будуть нижче стогони про "європейці прикупили м'яса ще на два роки пожіть лучшую жізнь".
23.04.2026 14:53 Відповісти
ну Всьо куплю собі костюм з отлівом і в Сан Тропе
23.04.2026 14:55 Відповісти
Ні! ЦАР на Кіпр зібрався ... мабуть буде перевіряти свою нерухомість та рахунки в Кіпрських банках !
23.04.2026 15:27 Відповісти
Зеля все одно залишиться- тупим, жадібним, мстивим
23.04.2026 14:55 Відповісти
Так , навіть його шліна вчителька казала , що у Вовіка в школі було "погоняло" - СКРУДЖ ( був такий американський мультик про жадібну качку )!

Але я по-іншому глянув на цю новину - отже Європа дала ЗЕлене світло гаслу - "Хай живе війна в Україні ще мінімум 2 роки!"

А далі що ? Нам а ні ЦАР , а ні підступні євроЛІДОРИ не кажуть цілі , яких має досягнути Україна за ці 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки .. ну , наприклад , - Путло сконає або Мацковія розвалиться , чи економіка Мацковії накриється одним жіночим містом ... , щоб потім пересічні могли спитати з тих , хто ще на 2 роки свідомо затягує цю м'ясорубку .

Тобто ціль , як у Портоса - "Я дерусь , потому что дерусь!"
23.04.2026 15:38 Відповісти
23.04.2026 16:02 Відповісти
Єрмак з КабМіндічами, тепер мають роботу з шламбаумами…
https://censor.net/ua/news/3611984/vykryto-shemu-rozkradannya-koshtiv-ukrenergo-podrobytsi
23.04.2026 14:56 Відповісти
то відразу хай скажуть, на скільки ще планується обвал гривні найближчим часом і скільки ще елітної нерухомості за десятки і сотні мільйонів доларів буде прикуплено нашими олігархами, топчиновниками і можновладцями в кращих куточках світу
23.04.2026 14:56 Відповісти
Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни", ЗА РАХУНОК ГРОШЕЙ ДРУЗІВ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.А НЕ ЗА РАХУНОК ТОГО, ЩО Я ПОСТАРАВСЯ .ЯК ПРЕЗИДЕНТ ВСЕ ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ...
23.04.2026 14:58 Відповісти
У Міндіча і потужних менеджерів сьогодні свято...
23.04.2026 14:58 Відповісти
Вже пакують валізи)) зараз придумають на ходу відмазку як їх підставили ну і звичайно вони агенти СБУ і гру под прикритієм в Ізраїлі там шото винюхували.
23.04.2026 15:25 Відповісти
У московитів сьогодні траур , і так будуть гроші на виплати зарплатеі нашимвійськовим, пенсії пенсіонерам, на підтримку курсу гривні. Дякуємо
23.04.2026 15:36 Відповісти
УрЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!
23.04.2026 14:59 Відповісти
Ура, можна далі красти, дискримінувати та пакувати.
23.04.2026 15:02 Відповісти
Зелені ліквідатори вже потирають пітливі ручки.
23.04.2026 15:04 Відповісти
Урсула як завжди влаштувала балаган з Орбаном.
23.04.2026 15:07 Відповісти
Ооо вже хтось в Ізраїлі пакує валізи, зараз придумають для бидла як сини Ізраїля захищали неньку Україну . Ну а Порошенко всіх підставив з Ткачем. Бо сам хоче красти.
23.04.2026 15:23 Відповісти
І це при тому шо гнида робила все щоб йього заблокувати. Все ж таки лікувальний канабієс дає свої плоди - тут жеж головне шо вся шобла, чи зграя, кровавого режиму зеленского з усіх сил підтримує цього підписанта антісімітського закону - бо поки воно грає роль Бога - вони всі крадуть у ЗСУ, крадуть майбутьнє дітей та роблять все щоб ті хто залишився у живих став рабом уйла.
23.04.2026 15:36 Відповісти
Канібас мабуть куриш один ти тут, як бачу щ твого повідомлення. Заьбориста травичка в тебе...
23.04.2026 15:38 Відповісти
Тоб то питань до того шо саме зеленский дає добро на те шо йього всі друзі, партнери по кв 95, куми, свати.... просто розкрадають десятки міліардів доларів світової фінансової допомоги, а він їх попереджає за один день та вони виїзджають у ізраель. От шо кажуть у Бундестаці про твого лідера - https://www.youtube.com/shorts/L1fp4SZ7UcY
23.04.2026 15:49 Відповісти
Зрада, зрадааа!! Поверніть гроші европейцям, а кращє кацапааам!!!!
23.04.2026 15:40 Відповісти
Він вже в слині своїй захлинувся, покидьок зелений
23.04.2026 15:40 Відповісти
більше zельоних двушек на маскву ..більше zельоного аду
23.04.2026 15:41 Відповісти
Що там з общаком зеліним, розблокують?
23.04.2026 16:35 Відповісти
 
 