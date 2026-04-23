Поки РФ подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку України, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо надання Україні позики у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми прямуємо на Кіпр з гарними новинами. Я вітаю угоду держав-членів щодо позики Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки та щодо 20-го пакету санкцій", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн наголосила, що "поки Росія подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку хороброї української нації, дозволяючи Україні захищатися та чинячи тиск на воєнну економіку Росії".

"Тепер ми рухатимемося до швидкого впровадження на обох фронтах", – додала вона.

Фон дер Ляєн про підтримку України

А можна потроїти, а не лише реагувати вже 5-й рік?
Авжеж ніззя, бо тоді https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 пуця стане загрозою для ЄС і можливо будуть гинути європейці.
23.04.2026 16:22 Відповісти
І в мясорубці тільки українці пока європейці купують мінерали в параші)
23.04.2026 16:28 Відповісти
Там *2 и тут *2, там вентиль с нефтью и тут кредит. Логично )
23.04.2026 16:34 Відповісти
Дали диктатору грошей, щоб мясорубка продовжувалась.
23.04.2026 16:50 Відповісти
Дякуємо керівникам ЄС, за їх дієву підтримку Українців в часи московської війни проти Мирної України!!!!
А могли б, як зеленський з миловановим та їх оточенням з Урядового кварталу, зробити вид що і «не ЗНАЛИ» … Бо гроші, крадені в Українців з 2019 року,, для них не пахнуть!!
Але люстрація прийде до поторочі, разом з вірьовкою, а потім і вступу України до ЄС!!
23.04.2026 17:02 Відповісти
Підтримуєте. Ротом здебільшого
23.04.2026 17:26 Відповісти
Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов придбав у Монако елітні п'ятирівневі апартаменти за 471 мільйон євро (приблизно 554 мільйони доларів). За даними журналістів, це може бути одна з найдорожчих угод із продажу окремого житла в історії.
У 2019 році він придбав на Французькій Рив'єрі віллу Les Cèdres, яка раніше належала бельгійському королю Леопольду II. Сума угоди тоді склала 200 мільйонів євро.
То те, що відомо.
Скільки ж загалом було вивезено мільярдів доларів з України нашими олігархами, топчиновниками і можновладцями під час війни ? Ніхто ніколи не дізнається. І це все на фоні війни, зубожіння населення, жахливих руїнувань, каліцтв і смертей.
23.04.2026 18:27 Відповісти
 
 