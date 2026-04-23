Поки РФ подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку України, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо надання Україні позики у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

ЄС подвоює підтримку України

"Ми прямуємо на Кіпр з гарними новинами. Я вітаю угоду держав-членів щодо позики Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки та щодо 20-го пакету санкцій", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн наголосила, що "поки Росія подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку хороброї української нації, дозволяючи Україні захищатися та чинячи тиск на воєнну економіку Росії".

"Тепер ми рухатимемося до швидкого впровадження на обох фронтах", – додала вона.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

