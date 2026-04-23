Поки РФ подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку України, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо надання Україні позики у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакету санкцій проти РФ.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
ЄС подвоює підтримку України
"Ми прямуємо на Кіпр з гарними новинами. Я вітаю угоду держав-членів щодо позики Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки та щодо 20-го пакету санкцій", - йдеться в повідомленні.
Фон дер Ляєн наголосила, що "поки Росія подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку хороброї української нації, дозволяючи Україні захищатися та чинячи тиск на воєнну економіку Росії".
"Тепер ми рухатимемося до швидкого впровадження на обох фронтах", – додала вона.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
- Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Авжеж ніззя, бо тоді https://www.dw.com/uk/golova-munhenskoi-konferencii-poki-ukraina-voue-evropa-v-bezpeci/a-75140345 пуця стане загрозою для ЄС і можливо будуть гинути європейці.
А могли б, як зеленський з миловановим та їх оточенням з Урядового кварталу, зробити вид що і «не ЗНАЛИ» … Бо гроші, крадені в Українців з 2019 року,, для них не пахнуть!!
Але люстрація прийде до поторочі, разом з вірьовкою, а потім і вступу України до ЄС!!
У 2019 році він придбав на Французькій Рив'єрі віллу Les Cèdres, яка раніше належала бельгійському королю Леопольду II. Сума угоди тоді склала 200 мільйонів євро.
То те, що відомо.
Скільки ж загалом було вивезено мільярдів доларів з України нашими олігархами, топчиновниками і можновладцями під час війни ? Ніхто ніколи не дізнається. І це все на фоні війни, зубожіння населення, жахливих руїнувань, каліцтв і смертей.