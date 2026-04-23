Каллас про розблокування кредиту для України та санкцій проти РФ: Глухий кут подолано
Європейський Союз підтримуватиме Україну, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що війна "не має жодних перспектив".
Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Глухий кут подолано. ЄС щойно дав зелене світло на кредит у 90 мільярдів євро для України та 20-й пакет санкцій. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку", – зазначила Каллас.
Крім того, вона запевнила, що ЄС надастьУкраїні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, "доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив".
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
- Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю він це уже здогадується, але пливе за інерцією, надіючись на чудо. Як Гітлер у бункері 45-го року.
