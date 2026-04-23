Каллас про розблокування кредиту для України та санкцій проти РФ: Глухий кут подолано

Європейський Союз підтримуватиме Україну, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що війна "не має жодних перспектив".

Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Глухий кут подолано. ЄС щойно дав зелене світло на кредит у 90 мільярдів євро для України та 20-й пакет санкцій. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку", – зазначила Каллас.

Крім того, вона запевнила, що ЄС надастьУкраїні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, "доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив".

Також читайте: Україна не лише отримувач допомоги, а й джерело досвіду та інновацій, - голова Військового комітету ЄС Кленсі

Також читайте: Кредит на 90 мільярдів євро для України: Рада ЄС оприлюднила умови і розподіл коштів

Також читайте: Україна може відкрити перший переговорний кластер з ЄС у червні

Кацапська нафта потекла "Дружбою" і "глухий кут" одразу подолався. Тож ***** зрозуміло що війна "не має жодних перспектив" крім чималеньких доходів від нафти 🤔
23.04.2026 15:57 Відповісти
А помітили як разом з "кредитом" з інфопростору зникли страшилки всяких більдів і таймсів про напад росії на країни Балтії вже в травні, неминучу війну в Європі вже цього літа і тд?
23.04.2026 16:00 Відповісти
Госдура прийняла закон тиждень тому, про використання армії кацапстану за кордоном. Для чого це? Може у Таїланд у відпустки поїдуть?
23.04.2026 16:08 Відповісти
Чого ж коли Орбан бикував ви не підтримували Україну - може якісь правила в ЄС потрібно поміняти?
23.04.2026 16:01 Відповісти
"... Володимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив"
Думаю він це уже здогадується, але пливе за інерцією, надіючись на чудо. Як Гітлер у бункері 45-го року.
23.04.2026 16:13 Відповісти
Кредит ЄС для України.
https://2019timeze.medium.com/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%94%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-9a85a8a2d62a
23.04.2026 16:22 Відповісти
Яке "подолано"- дві пропутінські ************,Угорщина й Словаччина,"нагнули" всю Європу й змусили фінансувати,через "Дружбу",війну проти України!
23.04.2026 16:41 Відповісти
 
 