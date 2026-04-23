РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14421 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Санкции ЕС против России
382 5

Каллас о разблокировании кредита для Украины и санкций против РФ: тупик преодолен

Каллас о разблокировании кредита для Украины и санкциях против РФ:

Европейский Союз будет поддерживать Украину до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что у войны "нет никаких перспектив".

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Тупик преодолен. ЕС только что дал зеленый свет на кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций. Военная экономика России испытывает все большее давление, в то время как Украина получает мощную поддержку", – отметила Каллас.

Кроме того, она заверила, что ЕС предоставит Украине все необходимое, чтобы удерживать свои позиции, "пока Путин не поймет, что его война не имеет никаких перспектив".

Читайте также: Украина – не только получатель помощи, но и источник опыта и инноваций, – глава Военного комитета ЕС Кленси

Каллас о кредите и санкциях

Читайте также: Кредит на 90 миллиардов евро для Украины: Совет ЕС обнародовал условия и распределение средств

Что предшествовало

Читайте также: Украина может открыть первый переговорный кластер с ЕС в июне

Автор: 

кредит (2389) санкции (11971) Евросоюз (17982) Каллас Кая (408)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапська нафта потекла "Дружбою" і "глухий кут" одразу подолався. Тож ***** зрозуміло що війна "не має жодних перспектив" крім чималеньких доходів від нафти 🤔
показать весь комментарий
23.04.2026 15:57 Ответить
А помітили як разом з "кредитом" з інфопростору зникли страшилки всяких більдів і таймсів про напад росії на країни Балтії вже в травні, неминучу війну в Європі вже цього літа і тд?
показать весь комментарий
23.04.2026 16:00 Ответить
Госдура прийняла закон тиждень тому, про використання армії кацапстану за кордоном. Для чого це? Може у Таїланд у відпустки поїдуть?
показать весь комментарий
23.04.2026 16:08 Ответить
Чого ж коли Орбан бикував ви не підтримували Україну - може якісь правила в ЄС потрібно поміняти?
показать весь комментарий
23.04.2026 16:01 Ответить
"... Володимир Путін не зрозуміє, що війна не має жодних перспектив"
Думаю він це уже здогадується, але пливе за інерцією, надіючись на чудо. Як Гітлер у бункері 45-го року.
показать весь комментарий
23.04.2026 16:13 Ответить
 
 