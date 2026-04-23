Каллас о разблокировании кредита для Украины и санкций против РФ: тупик преодолен

Европейский Союз будет поддерживать Украину до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что у войны "нет никаких перспектив".

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Тупик преодолен. ЕС только что дал зеленый свет на кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций. Военная экономика России испытывает все большее давление, в то время как Украина получает мощную поддержку", – отметила Каллас.

Кроме того, она заверила, что ЕС предоставит Украине все необходимое, чтобы удерживать свои позиции, "пока Путин не поймет, что его война не имеет никаких перспектив".

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

