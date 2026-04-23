Каллас о разблокировании кредита для Украины и санкций против РФ: тупик преодолен
Европейский Союз будет поддерживать Украину до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не поймет, что у войны "нет никаких перспектив".
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Тупик преодолен. ЕС только что дал зеленый свет на кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций. Военная экономика России испытывает все большее давление, в то время как Украина получает мощную поддержку", – отметила Каллас.
Кроме того, она заверила, что ЕС предоставит Украине все необходимое, чтобы удерживать свои позиции, "пока Путин не поймет, что его война не имеет никаких перспектив".
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
Думаю він це уже здогадується, але пливе за інерцією, надіючись на чудо. Як Гітлер у бункері 45-го року.